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Абхазский оперштаб: за сутки все тесты на коронавирус оказались отрицательными
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан.
Ситуация на сегодняшний день, 6 мая, следующая: 31 тест на коронавирус показал отрицательный результат.
В республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 164 гражданина, вернувшиеся из-за рубежа.
Несмотря на стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
Другие новости дня
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек, общее число установленных контактов - 276. Все контакты находятся на самоизоляции, еще 111 человек помещены в карантин.
Ситуацию в Тетрицкаро контролируют подразделения патрульной полиции и Минобороны. В городе активно проводится термоскрининг населения и дезинфекционные работы.
25 апреля в муниципалитете Тетрицкаро был зарегистрирован первый случай коронавируса. Уже 26 апреля город был закрыт, и введен строгий карантинный режим.
Германия ослабляет карантинные меры. Начнутся матчи Бундеслиги
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 6 мая, объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Они согласованы с руководством федеральных земель Германии.
По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.
Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остается в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать «социальную дистанцию» в полтора метра.
Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги – пока без зрителей на трибунах. Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом по футболу, который будет продолжен после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта.
В Англии и Испании футбольные первенства должны продолжиться в июне, команды начинают тренировки. А вот во Франции и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне возобновлены не будут.
В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли около 7 тысяч – процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в США. Наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не была перегружена и дополнительные мощности для больных коронавирусной инфекцией не понадобились. В стране не вводился общенациональный карантин, но было закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также введены жесткие меры по обеспечению социального дистанцирования (в частности, запрещено собираться вместе более чем двум людям, за исключением живущих под одной крышей).
СМИ: Москва закупила сотни тысяч неточных тестов на коронавирус
Московские власти закупили сотни тысяч эксресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщив, что они из Нидерландов, хотя на самом деле они китайского производства, и их точность далека от заявленной. Это утверждается в расследовании, подготовленном несколькими СМИ, в числе которых – российское издание "Важные истории", итальянское издание IRPIMedia, голландское медиа Investico и другие.
Закупленные экспресс-тесты Biozek Medical должны определять наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек коронавирусной инфекцией сейчас или болел ей раньше. Для прохождения проверки нужна капля крови из пальца, и уже через 15 минут, как обещает производитель, результат будет готов.
После закупки тесты отправили в городские больницы. По сообщению столичных властей, за несколько дней проверку прошли более 175 тысяч граждан и 50 тысяч медиков. О её эффективности заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, причём раскритиковав аналогичные китайские тесты. Российский дистрибьютор экспресс-тестов, компания "Биотэк", также сообщил, что точность нидерландских тестов составляет 92 процента.
Однако, как утверждают журналисты, продукт был произведён китайской компанией Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, а точность определения наличия антител к коронавирусу – менее 50 процентов.
Некачественные тесты закупали власти не только в России, но и в других странах. В качестве примера в расследовании рассказывается история жителя Северной Македонии Роджера Зекировски, который заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.
В опубликованном расследовании отдельно отмечается, что российский дистрибьютор продаёт неточные экспресс-тесты Biozek в 5 раз дороже закупочной цены: вместо 5 евро за штуку, что составляет чуть больше 400 рублей – за 2 тысячи рублей за штуку.
По какой цене купила у дистрибьютора эти тесты московская мэрия – выяснить не удалось. Департамент здравоохранения столицы не ответил на вопросы издания "Важные истории". Соответствующих контрактов на сайте закупок также нет.
Turkish Airlines может возобновить полёты в Грузию в июне
Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить регулярное авиасообщение в июне текущего года.
На первом этапе полёты начнутся в 19 стран, в том числе в Грузию, - сообщили в авиакомпании.
В Грузии из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение прекращено на период чрезвычайного положения (до 23 мая). Пока неизвестно, продлит ли правительство запрет на полёты.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения по вирусу в три этапа
Снимать ограничения из-за коронавируса в России предполагается в три этапа. Об этом во время видеосовещания с президентом заявила глава Роспортебнадзора Анна Попова. По её словам, на первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.
На втором предусматривается открытие объектов торговли, прогулки с семьями.
На третьем этапе начнут работать парки, скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются образовательные учреждения, гостиницы, предприятия общепита.
Попова подчеркнула, что на каждом из этапов главы регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. Конкретных сроков снятия ограничений Попова не привела.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления сообщил, что режим самоизоляции в городе после 12 мая не ослабнет. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.
Коронавирус выявили у 6-летнего мальчика из Ахалгори и его мамы
Среди инфицированных коронавирусом в Южной Осетии – 6-летний мальчик из Ахалгори и его мама. Вирус также выявлен у 14-летнего курсанта Суворовского училища. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева
«Мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний, в лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали их. Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось», - рассказала Гаглоева.
Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались североосетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку.
«На данный момент идет транспортировка матери и сына из Ленингорской больницы, где они находились на карантине по приезду в Южную Осетию, в инфекционное отделение РММЦ. В целом, состояние больных стабильное, у них нет никаких симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Курсант в первый день температурил, но сегодня его состояние тоже стабильное, и он уже не температурит», - подчеркнула она.
Кроме того, как отметила югоосетинский эпидемиолог, на карантин в цхинвальской больнице поместят двух медсестер, контактировавших с больными, а также водителя.
- Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии.
- В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей оккупированных территорий, – заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии выросло до трёх
Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом агентству «Рес» сообщила главный санитарный врач Марина Кочиева.
Заражение выявили у жителей, которые приехали в Цхинвали накануне, 5 мая.
«У двоих граждан коронавирус подтвердился по тестам, которые им провели в Северной Осетии. Нам о положительных результатах сообщили североосетинские коллеги», - сказала Кочиева.
Больные, по её словам, изолированы и находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице.
О первом случае коронавируса югоосетинские власти сообщили сегодня утром.
Соцопрос: рейтинг работы Путина упал до исторического минимума
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума. Таковы данные телефонного опроса "Левада-центра".
Одобряют деятельность главы государства 59 процентов респондентов. Это самый низкий показатель одобрения работы Путина за 20 лет его руководства страной. Последний самый низкий показатель – 61 процент – был зафиксирован осенью 2013 года.
В марте деятельность российского лидера одобрили 63 процента респондентов.
Не одобрили работу Путина в апреле 33 процента опрошенных против 36 процентов в марте.
"Левада-центр" проводил опрос в период с 24 по 27 апреля. В нём приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет. Из-за эпидемии COVID-19 соцопрос проводился дистанционно. По данным социологов эти данные нельзя сравнивать с результатами, полученными после личных интервью, так как в телефонных опросах респонденты дают более конформистские ответы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен доверять опросам "Левада-центра". Существуют другие опросы, которые дают иную оценку деятельности президента, сказал Песков.
Бжания сообщил, что обсудит в Москве вопросы экономического сотрудничества
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл в Москву, где намерен обсудить развитие экономического сотрудничества с Россией.
«Я прибыл в Москву с краткой рабочей поездкой, в ходе которой планирую провести ряд встреч, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества с Россией в области экономики и финансов», - сказал Аслан Бжания «Интерфаксу».
Бжания сопровождают руководители абхазских министерств экономики и финансов. С кем будут проведены встречи, не сообщается.
Делегация из Сухуми посещает Москву в условиях пандемии COVID-19. Коронавирус выявлен у трёх членов российского Кабмина, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина.
Врачу грузинской скорой помощи по ошибке диагностировали коронавирус
Врачу скорой помощи из грузинского города Кварели коронавирус диагностировали по ошибке. Проведённый 2 мая тест выявил заражение, но результаты двух повторных тестов оказались отрицательными.
Таким образом, Кахети остаётся «зелёной зоной» – в регионе нет подтверждённых случаев коронавируса.
Точная причина ошибки не называется. И первый, и повторные анализы были проведены в лаборатории Лугара. Была использована ПЦР-технология, которую в Грузии называют «золотым стандартом».
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных. Число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269.
Силуанов: Россия не может «разбрасывать деньги с вертолета»
Российские власти во время пандемии коронавируса могли бы организовать прямую раздачу денег населению только в том случае, если бы рубль относился к числу мировых резервных валют. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил министр финансов Антон Силуанов. "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать", – сказал министр.
По словам главы российского Минфина, государство должно помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. "Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", – подчеркнул Силуанов.
Министр рассказал, что правительство готовит третий пакет поддержки предприятий. Помощь будет направлена на возобновление их работы после почти двух месяцев приостановки бизнеса.
- Прямые выплаты населению на фоне борьбы с коронавирусом произвели США, некоторые страна Евросоюза, Япония и Гонконг. В России пойти на такой шаг правительству предлагали ведущие экономисты, а также оппозиционер Алексей Навальный. В Кремле его инициативу назвали популистской. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность прямых выплат населению.
- В России до 11 мая включительно из-за угрозы распространения COVID-19 введены серьёзные ограничительные меры. В стране не работают общественные заведения, закрыты предприятия, школы и другие учебные заведения. Многие люди лишились работы или находятся в неоплачиваемом отпуске.
Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Она работает удалённо
Министр культуры России Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус, сообщает агентство РИА “Новости” со ссылкой на её пресс-секретаря.
По словам словам представителя чиновника, “болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт”. Был ли сдан только один тест или несколько — не уточняется, Любимова работает удалённо.
39-летняя Любимова возглавила министерство в январе, до этого она занималась в нём развитием кино, а до того работала на Первом канале.
Любимова — третий заразившийся коронавирусом член российского правительства. До того на больничный ушёл премьер-министр России Михаил Мишустин. Коронавирус выявили и у министра строительства Владимира Якушева.
С начала вспышки распространения коронавирусной инфекции, в России подтверждены 165 929 случаев инфицирования коронавирусом. При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.
Российская прокуратура заблокирует видеоролики с конспирологией о коронавирусе
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд видеороликов с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Внимание органов привлекли, в частности, видеоролики людей, в которых сказано, что вирус создан с целью установления глобального мирового порядка, чипирования людей и уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.
Заблокированы также видео, в которых утверждается, что коронавирус имеет искусственное происхождение. "Эта информация не подтверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством, ни другими официальными органами власти России", – отмечается в сообщении.
На прошлой неделе канал "Россия 24" снял с эфира повтор выпуска передачи режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", в котором тот заявил, что основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы населению земли.
Еврокомиссия прогнозирует Европе сильнейший экономический шок со времён Великой депрессии
Экономика стран Еврозоны сократится на рекордные 7,5 процентов ВВП по итогам 2020 года, прогнозирует Европейская комиссия. Коронавирус принесёт Европе худшую рецессию за 90 лет (без оценки времён Второй мировой).
Худшие ожидания – от экономики Греции, там ожидается рецессия в 9,75 процента годовых. Серьёзный урон ожидается также экономикам Италии, Испании и Хорватии.
Безработица за год вырастет с 7,5 до до 9,5 процентов. 8,3 процента падения экономики ожидается в покидающей ЕС Великобритании.
В 2021 году экономика начнёт быстро расти, но недостаточно, чтобы скомпенсировать падение целиком.
Ранее глобальную рецессию прогнозировал Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, спад в Еврозоне составит те же 7,5 процентов. Снижение российской экономики в текущем году прогнозируется фондом на уровне 5,5 процентов, Белоруссии – 6 процентов, Украины – 7,7 процента.
Власти Ирана проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее
Законодатели Ирана поддержали идею правительства деноминировать национальную валюту и переименовать ее. Таким образом иранский риал потеряет четыре нуля: новая банкнота в 10 тысяч риалов будет называться томан.
Замена валюты будет проходить в течение двух-пяти лет. В течение этого времени правительство будет постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.
В последние несколько десятилетий курс риала сильно упал из-за введенных в отношении страны санкций, а новое падение началось в 2018 году после выхода США из ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций в отношении этой страны. С 2018 года только официальный курс риала по отношению к доллару упал на треть (с 32 тысяч до 42 тысяч риалов). Но при этом на черном рынке за доллар сейчас дают в четыре раза больше – 155 тысяч риалов, а по отношению к евро один риал оценивается в €0,000006.
В конце 2019 года в Иране прошли массовые протесты из-за экономических проблем и роста цен на бензин. Власти тогда частично отключили в стране интернет и связь, чтобы не допустить распространения информации о протестах, а сами волнения жестко подавили.
"Сегодня наша валюта имеет ужасающую разницу с евро, – заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Геммати, отметив "хроническую инфляцию", от которой риал страдал "более полувека". – Эти изменения будут иметь психологическое значение для людей, в том числе для тех, которые никогда не признавали риал и всегда использовали томан".
Томан был основной валютой в Иране с начала XIX века, риал в то время был более мелкой расчетной единицей и был равен одной восьмой томана. Однако в 1932 году после денежной реформы шаха Пехлеви именно риал стал основным платежным средством. После свержения шаха в результате Исламской революции риал остался основной валютой Ирана, но возвращение томана многими расценивается как возвращение к корням.
Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в интервью DW подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ Украины.
«Председателем исполнительного комитета, а не секретарем», - уточнил Саакашвили.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Саакашвили получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров.
«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отметил Бутусов.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
СМИ: США готовятся добывать ресурсы на Луне. Пока без участия России
Соединённые Штаты готовят договор по добыче ископаемых ресурсов на Луне. Ожидается, что в ближайшие недели документ с названием "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) будет представлен странам-партнёрам, среди которых Канада, Япония, Объединённые Арабские Эмираты и ряд европейских стран. Россия – главный партнёр NASA на Международной космической станции на первоначальном этапе в список не включена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что Минобороны США обеспокоено манёврами российских спутников, поэтому Вашингтон всё чаше расценивает действия Москвы как враждебные.
Reuters пишет, что договор предусматривает создание неких зон безопасности вокруг предполагаемых лунных баз. Такое деление необходимо для предотвращения помех со стороны стран или компаний-конкурентов.
Источники Reuters отмечают, что в рамках договора будет разработана правовая база, которая позволит закрепить право собственности на ресурсы, добываемые на Луне.
Согласно планам NASA, ближайшая высадка американских астронавтов на Луну произойдёт в 2024 году.
В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. В документе, в частности, говорится, что Соединённые Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние.
Согласно договору по космосу 1967 года, космическое пространство не подлежит национальному присвоению. На Луне и других небесных телах запрещено испытывать оружие и проводить военные манёвры. Страны-участники договора при этом могут исследовать и использовать космическое пространство и Луну в соответствии с международным правом.
Договор изначально подписали США, СССР и Великобритания. Впоследствии к ним присоединились десятки других стран.
Югоосетинские власти сообщили о первом подтверждённом случае коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Заражение выявили у мужчины, который приехал из России 30 апреля. Об этом сообщает агентство «Рес».
«У нас подтвердился первый случай коронавируса среди тех людей, которых мы принимали на карантин, которые организованными группами приезжали в Южную Осетию. Это накладывает на нас еще большую ответственность, чтобы мы не получили широкого распространения заболевания», – отметил Бибилов.
Он поручил главному санитарному врачу Марине Кочиевой и главе Минздрава Георгию Тотчиеву определить всех, с кем контактировал заболевший, и поручил усилить контроль и режим соблюдения имеющихся требований карантина в больницах.
Кочиева доложила, что взяты пробы у всей группы, в составе которой находился заболевший. «Вся группа находится на карантине, пробы взяты, результаты тестов будут в ближайшее время», - отметила главный санитарный врач.
На заседании штаба обсуждался также порядок прибытия и размещения курсантов военных вузов. Как доложил глава югоосетинского Минобороны Ибрагим Гассеев, уже прибыли 70 человек, сегодня также приезжают курсанты в количестве 90 человек.
Анатолий Бибилов также обратил внимание на необходимость соблюдения жесткого порядка при заезде граждан по линии консульства.
«Исходите из тех возможностей которые у нас есть. Это связано с безопасностью населения. Людей, у которых острая необходимость попасть в Южную Осетию, на родину, много. Но мы должны думать о безопасности, и для этого установлен порядок въезда в республику. Благодаря этому порядку у нас два месяца не было коронавируса, а тот человек, который оказался зараженным, находится на карантине, был исключен его контакт за пределами больницы. Решения приняты правильные, и их надо соблюдать», – отметил Бибилов.
- В самопровозглашенной республике Абхазия нет активных случаев коронавируса. Двое пациентов выздоровели, женщина 1925 года рождения скончалась.
Freedom House: Уровень демократии в Грузии незначительно сократился
«Nations in Transit 2020» - американская неправительственная организация Freedom House, занимающаяся исследованием и продвижением демократии, гражданских свобод и прав человека, опубликовала ежегодный отчет. В документе описаны процессы в 29 странах мира, в том числе в Грузии. Отчёт опубликован под заголовком «Сбрасывая демократический фасад».
Доклад определяет рейтинг стран по шкале от 1 до 7. Грузия в числе 10 государств с «гибридным режимом». Демократический показатель страны незначительно сократился (с 3.29 до 3.25 единиц). Произошло это за счёт оценки по судебной системе в стране.
Грузия опережает страны Центральной Азии, а также Азербайджан, Беларусь, Россию, Армению, Молдову и Косово. Индекс демократии выше в Украине, странах Восточной и Центральной Европы.
В документе говорится о парламентском бойкоте грузинской оппозиции, усилении ультраправых экстремистских групп, а также невыполненном обещании правящей партии по переходу на пропорциональную избирательную систему. «Кризис в Грузии был разрешен в марте 2020 года, когда европейские и американские дипломаты вмешались, чтобы помочь заключить соглашение о переходе на смешанную избирательную систему», – говорится в докладе.
Freedom House указывает, что переход на полностью пропорциональную систему сократил бы шансы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2020 года.
В докладе описаны и процессы в правовой системе Грузии. Аналитики Freedom House говорят о «произвольных арестах и ряде спорных дел». В докладе речь идёт о приговоре экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава и деле против лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Назначение 14 судей Верховного суда Грузии Freedom House считает итогом «крайне неблагополучного и непрофессионального» процесса.
В России подтверждены 10559 заражений коронавирусом за сутки
В России за последние сутки власти подтвердили 10559 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии число выявленных случаев доросло до 165 929. 143 065 из них больны сейчас. Умерло 1537 человек. 21 327 выздоровели.
Почти две трети случаев приходятся на Москву и Московскую область. 5884 случаев выявлены в Санкт-Петербурге. 3298 — в Нижегородской области. 2267 — в Дагестане. Почти столько же — в Мурманской области.
При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.
Осуждённый за взятку от Шакро Молодого экс-полковник СК вышел по УДО
Бывший полковник Следственного комитета России Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии. В 2018 году Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии. Бывшего офицера признали виновным в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Ламонов признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Ламонов сообщил прессе, что после освобождения заразился коронавирусом и теперь находится в обязательной самоизоляции в Москве.
Ламонова и его высокопоставленных коллег из Следственного комитета – Михаила Максименко и Дениса Никандрова – задержали в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов от Шакро Молодого. В обмен они должны были способствовать освобождению из СИЗО сообщника Калашова Андрея Койчукова по прозвищу Итальянец.
Дениса Никандрова летом 2018 года приговорили к пяти годам колонии. Он дал показания на своего бывшего руководителя генерала Александра Дырманова. В марте Дырманова приговорили к 12 годам колонии. Менее чем через год Никандров освободился условно-досрочно. Михаил Максименко получил 14 лет колонии.
Сам Шакро Молодой в марте 2018 года был осужден на 10 лет колонии. Кочуйков получил на один год меньше.
Бутусов: Саакашвили станет секретарём Нацсовета реформ и будет участвовать в работе Кабмина
Сегодня ожидается назначение Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ Украины. Он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров. Об этом на странице в сети Facebook пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отмечает Бутусов.
По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.
По данным источников Цензор.НЕТ, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. «Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - пишет Бутусов.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Facebook устроил очередную масштабную чистку страниц, связанных с Грузией
Администрация Facebook опубликовала отчёт о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года. Сообщается об удалении сотен страниц и учётных записей, связанных с Грузией.
В частности, удалили 511 страниц, 101 аккаунт и 122 группы в Facebook, а также 56 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с медиакомпанией Espersona. Этот портал создал журналист Кока Кандиашвили – бывший консультант правительства Грузии. В Facebook указывают, что получили информацию о подозрительной скоординированной деятельности от местных наблюдателей. В детальном докладе приводятся примеры деятельности подозрительных аккаунтов (хвалебные посты о премьер-министре Грузии).
Также удалены 23 аккаунта, 80 страниц, 41 группа в Facebook и 9 Instargam-аккаунтов, связанных с оппозиционным «Единым национальным движением». Судя по отчёту Facebook, эти пользователи высмеивали представителей правящей партии «Грузинская мечта».
В отчёте говорится и об удалении аккаунтов прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском. Об этом «Эхо Кавказа» уже сообщало. Также удалены страницы, связанные с Ираном, США, Мавританией и Мьянмой.
Первую масштабную чистку в грузинском сегменте Facebook устроил в декабре прошлого года, когда были удалены сотни фальшивых аккаунтов, связанных с правительством Грузии.
В Грузии 6 новых случаев коронавируса, 29 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269. В карантине находятся 5083 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 505.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
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