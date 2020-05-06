«Какое чипирование? Ерундой какой-то занимаемся!»

В абхазском Центре социально-экономических исследований обсудили кризис, который разразился в связи с эпидемией коронавируса, и возможности прогнозирования его последствий для Абхазии. Обсуждение начали с выступлений московских экспертов, которые рассказали о заговоре мировой закулисы и крахе капиталистической системы.

Встреча началась с просмотра небольших фрагментов видеозаписи выступлений двух московских экспертов, мнение которых предложили обсудить участникам встречи сотрудники Центра социально-экономических исследований. Они назвали пандемию «третьей мировой войной», но разошлись в объяснении ее причин. Не будучи вирусологами, они утверждают, что вирус создан искусственным путем для достижения определенных целей.

Так, Елена Ведута, руководитель секции «Искусственный интеллект в экономике» Научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при Президиуме РАН, сообщила, что мировую войну ведут против человечества богатые семьи, их задача – сломать существующую финансовую систему. «Доллары больше не работают, их уже невозможно печатать, но сломать финансовую систему военным путем невозможно, поэтому ее ломают при помощи пандемии, которую эти семьи запустили. Крупным игрокам надо всех самоизолировать и постараться побыстрее подготовить цифровой контроль, чтобы в тот момент, когда все голодные повыходят из своего дома, они были под тотальным контролем», – говорит она.

Второй специалист – Марина Альпидовская, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет, что мир столкнулся с кризисом капиталистической системы хозяйствования, которая может развиваться только путем экспансии, захватывая новые рынки сбыта. Капиталистическая система прекратила свое существование, потому что новых рынков сбыта нет. Любой капиталистический кризис в двадцатом веке разрешался, по мнению Альпидовской, путем участия стран в войнах. «Готовы ли хозяева денег и руководители этой системы к проведению глобальной войны против всех на полное уничтожение?» – задается вопросом она. И сама себе отвечает: «Видимо, нет, поэтому им пришлось что-то такое придумать, что в итоге выполнит функцию мировой войны, которая обнулит мировую экономику».

Алиса Матуа, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии абхазского Института экспериментальный патологии и терапии и член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции считает, что на данном этапе делать какие-то выводы и прогнозы рано. Свойства вируса и его влияние на организм человека не до конца изучены. Сейчас в Абхазии спокойная эпидемиологическая ситуация, но она не исключила, что самое сложное, возможно, впереди. Она призвала всех не расслабляться и соблюдать рекомендации. Самым важным фактором стабильности назвала закрытую границу и контроль за теми, кто ее пересекает. Проблемой является то, что далеко не всегда есть контроль за теми, кто въезжает в Абхазию из сопредельных стран, в которых много заразившихся. Являясь сторонником вакцинации, Матуа говорит о том, что наиболее успешным выходом из пандемии было бы создание вакцины и достижение коллективного иммунитета. Уверенно утверждать, что вирус имеет искусственное происхождение, она не может, так как по этому вопросу научное сообщество еще окончательно не определилось.

Социолог Дмитрий Адлейба заявил, что не является сторонником конспирологических версий и не сомневается, что коронавирус имеет естественное происхождение. Но последствия, которые можно наблюдать, являются рукотворными: «О ситуации с вирусом должны говорить ученые: насколько она опасна и как она распространяется. Есть мнение, что должен выработаться коллективный иммунитет без вакцины, и это произойдет естественным путем. Причины возникновения этой ситуации лежат в плоскости экологии, глобального потепления, мнений может быть много. А та ситуация, в которой мы пребываем сегодня, обусловлена теми мерами, которые были приняты правительствами разных стран, с одной стороны, для контроля над ситуацией, с другой стороны – это глобальная политика, и у всех появился очень большой соблазн для решения огромного количества вопросов, накопившихся до этого времени. И благодаря той обстановке, которая сложилась сейчас, они могут решаться, с моей точки зрения и с точки зрения многих моих коллег – социологов».

По мнению Адлейба, по экономическим последствиям и вовлеченности разных стран пандемию можно сопоставить со Второй мировой войной. По подсчетам специалистов, за шесть лет, пока шла война, общий ущерб мировой экономике составил 1,8 трлн долларов США, а ущерб за полгода пандемии уже оценивается разными специалистами в 1 трлн долларов США, это очень много даже с учетом того, что курс доллара за это время сильно изменился.

У людей, находящихся в изоляции и подвергающихся массированному воздействию информационных потоков, которые все оценивают по-разному в силу своего образования и развития, возникают серьезные психологические проблемы. Многие демонстрируют неадекватное поведение, и эту проблему тоже надо решать. В целом социолог не является пессимистом и надеется, что человечество справится с коронавирусом путем вакцинации или с помощью коллективного иммунитета. Люди адаптируются, переварят эту проблему и вступят в жизнь в новом качестве.

Герман Маршан, секретарь Совета Священной митрополии Абхазии рассказал о том, что, столкнувшись с пандемией, религиозные организации по-разному на нее отреагировали. На большей части постсоветского пространства они отказались серьезно воспринимать угрозу заражения и смерти от коронавируса и отказались закрывать храмы. В результате многие из них не только сами стали жертвами, но и поспособствовали заражению своих коллег и прихожан, а сами храмы стали очагами распространения инфекции. В частности, московские духовные школы, в которых учились почти все абхазские священнослужители, полегли практически полностью: ректоры, профессура, учащиеся.

Совершенно иное отношение продемонстрировали священнослужители грекоязычного православного мира. Они прислушались к мнению врачей и сразу закрыли храмы, никто не спрашивал у представителей религиозных организаций, как они к этому относятся. В дальнейшем все патриархи издали соответствующие вердикты и полностью все храмы закрыли.

Конечно, прекращение работы храмов очень сильно ударило по финансовому состоянию приходов, но помогло спасти человеческие жизни.

Он напомнил о том, что на протяжении многих веков большой популярностью в христианстве пользовалось движение исихиатов, у которых молитвенная практика была полностью связана не с внешними навыками хождения в храм, прикладывания к иконам, торжественными богослужениями, а с внутренней духовной жизнью. Это направление продолжает расширяться, ее носителями являются монашествующие. По мнению Маршан, если пандемия затянется на год или два, религиозная структура может приспособиться к любому формату, и никаких проблем в этом смысле у православной церкви не будет.

Алхас Джинджолия, врач-хирург и руководитель оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции заявил, что, скорее всего, ситуация растянется на год, а, может быть, и больше. Все надеются на вакцину, на коллективный иммунитет, но на разработку вакцины уйдет год или два. Ученым еще только предстоит изучить все аспекты и отдаленные последствия воздействия COVID-19 на организм человека.

Он сопоставил пандемию с Первой мировой войной и эпидемией «испанки». Такие процессы всегда были в истории человечества и будут в будущем, сказал Джинджолия: «Была Первая мировая война, была «испанка», тогда же, в тот период широко внедрились радио и газеты. Теперь поменяем местами: вместо радио и газет – «Фейсбук», вместо испанки – COVID-19. Ничего, пережили тогда. Человечество 100 млн жизней заплатило за эту модернизацию, как бы это горько не звучало, но, видимо, это часть человеческой биологии. Все эти страшные по своим последствиям процессы происходили и будут происходить дальше, поэтому рассуждать о том, что масоны, иезуиты, рептилоиды, Гейтсы пытаются сократить население, об этом переживать не надо. Когда мы сожрем все наши ресурсы, мы и так сократимся. Есть совершенно противоположные точки зрения, и всегда надо слушать две крайности, чтобы понять, что истина где-то посередине».

Модератор встречи и сотрудник ЦСИ Илона Мирцхулава поинтересовалась, что думает руководитель оперативного штаба о внедрении цифровых технологий и чипизации? Алхас Джинджолия очень скептически отозвался о попытках российских экспертов усматривать в пандемии заговор рептилоидов и призвал тех, кто подвержен влиянию подобных теорий, отключить «Фейсбук» в своей голове: «Илона Мирцхулава: Ведута – это руководитель секции искусственного интеллекта, и Альпидовская тоже. У них такой единый подход, что внедрение цифровых процессов может привести к чипированию человека и, как следствие, к управлению им. Как вы относитесь к этой позиции?

Алхас Джинджолия: Отключите «Фейсбук» у себя в голове. Это «Фейсбук», поверьте. Тогда к ученому, занимающемуся искусственным интеллектом, у меня другой вопрос: при всей очевидной полезности искусственного интеллекта, он уже применяется в той же медицине, насколько они проработали вопросы контроля искусственного интеллекта? Ведь, насколько мне известно, хотя у меня познания в этой области скромные, все вопросы, связанные с интеллектом, заданные ему так образно, заканчиваются тем, что он пытается уничтожить своих создателей. При этом огромные суммы уже вкладываются в этот интеллект, и люди бесшабашно бросились внедрять его чуть ли ни в кнопки лифта. Они оценили последствия своей работы, прежде чем говорить о чипировании? Чипирование – это, естественно, полная фейсбучная чушь на сегодняшнем уровне технологий. Я не рассуждаю, как авторы каких-то околонаучных статей, а исключительно научными фактами. Алиса Зауровна (Матуа) упоминала про вакцинацию, какое отношение к ней в обществе. Ну, давайте допрыгаемся до того, что будет у нас в мировом масштабе туберкулез, корь вернется, забудем COVID-19! Что начнется после того, как мы все такие здоровые начнем умирать сразу в течение очень короткого времени, если вернется корь? Это на 100% контагиозное заболевание, кстати. Какое чипирование? Ерундой какой-то занимаемся! Не об этом надо переживать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия