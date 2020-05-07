Путин запретил военным иметь при себе гаджеты во время службы

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Заражение выявили у мужчины, который приехал из России 30 апреля. Об этом сообщает агентство «Рес».

«У нас подтвердился первый случай коронавируса среди тех людей, которых мы принимали на карантин, которые организованными группами приезжали в Южную Осетию. Это накладывает на нас еще большую ответственность, чтобы мы не получили широкого распространения заболевания», – отметил Бибилов.

Он поручил главному санитарному врачу Марине Кочиевой и главе Минздрава Георгию Тотчиеву определить всех, с кем контактировал заболевший, и поручил усилить контроль и режим соблюдения имеющихся требований карантина в больницах.

Кочиева доложила, что взяты пробы у всей группы, в составе которой находился заболевший. «Вся группа находится на карантине, пробы взяты, результаты тестов будут в ближайшее время», - отметила главный санитарный врач.

На заседании штаба обсуждался также порядок прибытия и размещения курсантов военных вузов. Как доложил глава югоосетинского Минобороны Ибрагим Гассеев, уже прибыли 70 человек, сегодня также приезжают курсанты в количестве 90 человек.

Анатолий Бибилов также обратил внимание на необходимость соблюдения жесткого порядка при заезде граждан по линии консульства.

«Исходите из тех возможностей которые у нас есть. Это связано с безопасностью населения. Людей, у которых острая необходимость попасть в Южную Осетию, на родину, много. Но мы должны думать о безопасности, и для этого установлен порядок въезда в республику. Благодаря этому порядку у нас два месяца не было коронавируса, а тот человек, который оказался зараженным, находится на карантине, был исключен его контакт за пределами больницы. Решения приняты правильные, и их надо соблюдать», – отметил Бибилов.