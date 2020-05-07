Верховный суд Израиля: Нетаньяху может формировать кабинет

Верховный суд Израиля вечером в среду принял решение о том, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху может возглавить новое правительство страны, несмотря на то, что он является обвиняемым по уголовному делу о коррупции.

Решение было принято единогласно. Суд отверг петиции, авторы которых требовали отстранить Нетаньяху от формирования правительства. Он также отказался признать не соответствующим закону соглашение между Нетаньяху и лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем о формировании нового кабинета.

В прошлом месяце Нетаньяху и его главный политический соперник Бенни Ганц подписали соглашение о формировании правительства национального единства, по которому они по очереди будут руководить кабинетом министров. Три предыдущих голосования в Израиле не принесли большинства ни одной из сил.

Предполагается, что находящийся у власти в Израиле уже более десяти лет Нетаньяху, представляющий правое крыло, будет руководить правительством полтора года, после чего его сменит центрист Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля.

Ряд организаций, включая оппозиционные партии и объединения по контролю за демократией, подали петицию в суд с требованием аннулировать соглашение. В качестве причины они указали уголовное преследование Нетаньяху, которому были предъявлены обвинения по статьям о взятках, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает, подчеркивая, что стал жертвой "политической охоты на ведьм". Обвинения не помешали блоку Нетаньяху "Ликуд" занять первое место по числу голосов, поданных на выборах в Кнессет.

Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху был перенесён из-за эпидемии коронавируса. Он должен начаться 24 мая.