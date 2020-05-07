Экс-премьер Армении: Грузия намного успешнее справляется с эпидемией коронавируса

Ситуация в связи с эпидемией коронавируса в Армении просто ужасная, - заявил бывший премьер-министр страны Грант Багратян в эфире авторской передачи «PRESSING».

Он напомнил, что режим ЧП был введен в Армении в середине марта.

«Тогда у нас было 18 больных, сегодня, если не ошибаюсь 2619, то есть количество увеличилось почти в 146 раз. За 50 дней число больных возросло в 146 раз. По положению на 15 марта в мире было 156 000 зараженных, сегодня более 3.5 млн. 15 марта на каждые 100 000 человек приходилось 2 больных, в Армении 0,4. Сегодня в мире на 100 000 человек в мире приходится 46 больных, в Армении - 91. То есть мы переплюнули весь мир», - сказал Багратян.

Политик отметил, что 15 марта в Грузии было 35 больных, в Армении 18. «Сегодня ситуация в Грузии в 7 раз лучше, чем у нас», - сказал Багратян.

По словам экс-премьера, в 90-ые годы, когда Грузии не удавалось управлять энергетической системой, министр энергетики Армении в кабинете своего грузинского коллеги приводил в порядок энергетику соседней страны.

«Сегодня я мечтаю, чтобы [премьер-министр Грузии] Гахария приехал на две недели в Армению и занял пост главы правительства, и показал, как надо бороться с эпидемией», - отметил Багратян.