Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Законодатели Ирана поддержали идею правительства деноминировать национальную валюту и переименовать ее. Таким образом иранский риал потеряет четыре нуля: новая банкнота в 10 тысяч риалов будет называться томан.

Замена валюты будет проходить в течение двух-пяти лет. В течение этого времени правительство будет постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.

В последние несколько десятилетий курс риала сильно упал из-за введенных в отношении страны санкций, а новое падение началось в 2018 году после выхода США из ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций в отношении этой страны. С 2018 года только официальный курс риала по отношению к доллару упал на треть (с 32 тысяч до 42 тысяч риалов). Но при этом на черном рынке за доллар сейчас дают в четыре раза больше – 155 тысяч риалов, а по отношению к евро один риал оценивается в €0,000006.

В конце 2019 года в Иране прошли массовые протесты из-за экономических проблем и роста цен на бензин. Власти тогда частично отключили в стране интернет и связь, чтобы не допустить распространения информации о протестах, а сами волнения жестко подавили.

"Сегодня наша валюта имеет ужасающую разницу с евро, – заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Геммати, отметив "хроническую инфляцию", от которой риал страдал "более полувека". – Эти изменения будут иметь психологическое значение для людей, в том числе для тех, которые никогда не признавали риал и всегда использовали томан".

Томан был основной валютой в Иране с начала XIX века, риал в то время был более мелкой расчетной единицей и был равен одной восьмой томана. Однако в 1932 году после денежной реформы шаха Пехлеви именно риал стал основным платежным средством. После свержения шаха в результате Исламской революции риал остался основной валютой Ирана, но возвращение томана многими расценивается как возвращение к корням.