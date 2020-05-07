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Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
В России за последние сутки выявили 11 231 случай заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Всего с начала эпидемии число инфицированных превысило 177 тысяч. Умерли 1625 пациентов. Таким образом, Россия по числу выявленных случаев обогнала Германию и Францию и заняла пятое место в мире.
После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней. Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в три этапа. Решение об ослаблении карантинных мер будут принимать главы регионов.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что так называемый режим самоизоляции в городе после 11 мая не ослабнет. Это значит, что москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.
Другие новости дня
За сутки в Армении скончались еще два пациента с COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 102, в общем составив 2884. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 50 и сейчас составляет 1185.
За сутки от COVID-19 скончались еще два пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 42. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 9.
На данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1648, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 28017.
Повторный тест не подтвердил коронавирус у женщины из Ахалгори
Повторный тест не подтвердил наличие коронавируса у женщины из Ахалгори. Об этом «Эху Кавказа» сообщила гражданский активист Тамара Меаракишвили.
По её информации, позднее из российской лаборатории будет получен и результат повторного теста 6-летнего мальчика, о заражении которого власти самопровозглашенной республики сообщили накануне.
Югоосетинское агентство «Рес» пока не сообщает о результатах повторного теста
Накануне сообщалось, что мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний, в лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали. «Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось», - рассказала заместитель комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались североосетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку.
Экс-премьер Армении: Грузия намного успешнее справляется с эпидемией коронавируса
Ситуация в связи с эпидемией коронавируса в Армении просто ужасная, - заявил бывший премьер-министр страны Грант Багратян в эфире авторской передачи «PRESSING».
Он напомнил, что режим ЧП был введен в Армении в середине марта.
«Тогда у нас было 18 больных, сегодня, если не ошибаюсь 2619, то есть количество увеличилось почти в 146 раз. За 50 дней число больных возросло в 146 раз. По положению на 15 марта в мире было 156 000 зараженных, сегодня более 3.5 млн. 15 марта на каждые 100 000 человек приходилось 2 больных, в Армении 0,4. Сегодня в мире на 100 000 человек в мире приходится 46 больных, в Армении - 91. То есть мы переплюнули весь мир», - сказал Багратян.
Политик отметил, что 15 марта в Грузии было 35 больных, в Армении 18. «Сегодня ситуация в Грузии в 7 раз лучше, чем у нас», - сказал Багратян.
По словам экс-премьера, в 90-ые годы, когда Грузии не удавалось управлять энергетической системой, министр энергетики Армении в кабинете своего грузинского коллеги приводил в порядок энергетику соседней страны.
«Сегодня я мечтаю, чтобы [премьер-министр Грузии] Гахария приехал на две недели в Армению и занял пост главы правительства, и показал, как надо бороться с эпидемией», - отметил Багратян.
- По состоянию на утро 7 мая, в Армении 2782 инфицированных, в Грузии – 615.
Верховный суд Израиля: Нетаньяху может формировать кабинет
Верховный суд Израиля вечером в среду принял решение о том, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху может возглавить новое правительство страны, несмотря на то, что он является обвиняемым по уголовному делу о коррупции.
Решение было принято единогласно. Суд отверг петиции, авторы которых требовали отстранить Нетаньяху от формирования правительства. Он также отказался признать не соответствующим закону соглашение между Нетаньяху и лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем о формировании нового кабинета.
В прошлом месяце Нетаньяху и его главный политический соперник Бенни Ганц подписали соглашение о формировании правительства национального единства, по которому они по очереди будут руководить кабинетом министров. Три предыдущих голосования в Израиле не принесли большинства ни одной из сил.
Предполагается, что находящийся у власти в Израиле уже более десяти лет Нетаньяху, представляющий правое крыло, будет руководить правительством полтора года, после чего его сменит центрист Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля.
Ряд организаций, включая оппозиционные партии и объединения по контролю за демократией, подали петицию в суд с требованием аннулировать соглашение. В качестве причины они указали уголовное преследование Нетаньяху, которому были предъявлены обвинения по статьям о взятках, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает, подчеркивая, что стал жертвой "политической охоты на ведьм". Обвинения не помешали блоку Нетаньяху "Ликуд" занять первое место по числу голосов, поданных на выборах в Кнессет.
Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху был перенесён из-за эпидемии коронавируса. Он должен начаться 24 мая.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 6 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 615. За сутки в стране выявили 5 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 6 и достигло 275. В карантине находятся 5002 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 485. Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия. Накануне о первых случаях заражения сообщили югоосетинские власти. Среди инфицированных – 6-летний мальчик из Ахалгори и его мама, а также 14-летний курсант Суворовского училища.
Путин запретил военным иметь при себе гаджеты во время службы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским военным запрещено иметь во время несения службы, включая военные сборы, электронные устройства, которые могут передавать аудио и фотоматериалы, а также отслеживать геолокацию.
Соотвествующие изменения, внесённые в устав Вооружённых сил и одобренные президентом России, были опубликованы в среду на официальном портале правовой информации. Нарушение, как сказано в документе, будет считаться "грубым дисциплинарным проступком".
Год назад военнослужащим и призывникам "при исполнении отдельных обязанностей военной службы" запретили иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету.
- Размещённые военнослужащими в соцсетях фотографии и видео ранее неоднократно использовались в расследованиях, в частности, об участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины.
Доклад ООН: «ЧВК Вагнера» разместила в Ливии до 1200 бойцов
Более одной тысячи наёмников российской "частной военной компании Вагнера" могут поддерживать наступление командующего Ливийской национальной армией, мятежного генерала Халифы Хафтара в Ливии. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии.
"Группа экспертов выявила присутствие наёмников из "ЧВК Вагнера" в Ливии с октября 2018 года", - приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. Их численность, на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений, оценивается авторами доклада в диапазоне от 800 до 1200 человек. Российские наёмники оказывают техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и "в операциях влияния", утверждают составители доклада.
В Ливии идёт гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке , который поддерживает Хафтара. Сам Хафтар пользуется поддержкой России, Объединённых Арабских Эмиратов и Египта. О присутствии в Ливии российских наёмников говорят как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.
Кроме того, на вооружении армии Хафтара есть самолёты Су-27, которые невозможно было купить без одобрения России, отмечал бюллетень Intelligence online.
С весны 2019 года Хафтар пытается захватить Триполи. В конце апреля правительство национального согласия Ливии обвинило российских наёмников из "ЧВК Вагнера" в применении химического оружия в Триполи.
Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.
В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии "и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".
МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов Первого канала
МИД Беларуси лишил аккредитации съёмочную группу российского Первого канала. Об этом сообщило беларусское телевидение вечером в среду.
Российское агентство РИА Новости обращает внимание на то, что это решение было принято после сюжета о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в Беларуси. "Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете – семь штук. Это перебор, господа", - сказал, комментируя решение властей, журналист телеканала "Беларусь 1".
Сайт tut.by со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза пишет, что комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла 6 мая 2020 года решение лишить аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина. Аккредитации лишён ещё один член съёмочной группы, его имя не называется.
В пресс-службе Первого канала РБК сообщили, что корреспондент был выслан из Беларуси. "Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — заявили в пресс-службе.
Кручинин - автор нескольких репортажей о коронавирусе в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве заболеваемости коронавирусом и летальных случаев в Столбцах - отмечает tut.by.
Ранее сюжеты Первого канала о коронавирусе в Беларуси критиковал глава МИД этой страны Владимир Макей.
В этих сюжетах, в частности, утверждалось, что власти Беларуси недооценивают масштаб эпидемии и не принимают необходимых мер для борьбы с ней. Официальный Минск это отрицает.
- В Беларуси официально не введён общенациональный карантин, продолжают работу предприятия и магазины, нет самоизоляции. Президент страны Александр Лукашенко выступил с рядом ярких заявлений, обосновывая действия властей. За некоторые из них его подвергали критике - в частности, Лукашенко заявил, что от коронавируса в стране никто не умрёт. Позднее он сказал, что имел в виду, что погибают люди, имевшие сопутствующие заболевания.
- По официальным данным, в Беларуси выявлено около 20 тысяч случаев инфекции, умерли 112 человек.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что не пойдёт на введение карантинных мер, подобных тем, что ввели в России. Он также принял решение не отменять в Минске парад в день 75-летия победы 9 мая - в отличие от президента России Владимира Путина, отменившего парад в Москве.
- Разногласия между Москвой и Минском о стратегии борьбы с эпидемией возникли на фоне общего обострения двусторонних отношений после того, как забуксовало согласование документов об углублении интеграции. Начало 2020-го года, в частности, ознаменовалось прекращением поставок российских энергоносителей в Беларусь из-за отсутствия договорённостей о цене (впоследствии они возобновились на компромиссных условиях).
- Российский МИД пока не комментировал ситуацию с лишением аккредитации.
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек, общее число установленных контактов - 276. Все контакты находятся на самоизоляции, еще 111 человек помещены в карантин.
Ситуацию в Тетрицкаро контролируют подразделения патрульной полиции и Минобороны. В городе активно проводится термоскрининг населения и дезинфекционные работы.
25 апреля в муниципалитете Тетрицкаро был зарегистрирован первый случай коронавируса. Уже 26 апреля город был закрыт, и введен строгий карантинный режим.
Германия ослабляет карантинные меры. Начнутся матчи Бундеслиги
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 6 мая, объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Они согласованы с руководством федеральных земель Германии.
По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.
Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остается в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать «социальную дистанцию» в полтора метра.
Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги – пока без зрителей на трибунах. Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом по футболу, который будет продолжен после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта.
В Англии и Испании футбольные первенства должны продолжиться в июне, команды начинают тренировки. А вот во Франции и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне возобновлены не будут.
В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли около 7 тысяч – процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в США. Наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не была перегружена и дополнительные мощности для больных коронавирусной инфекцией не понадобились. В стране не вводился общенациональный карантин, но было закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также введены жесткие меры по обеспечению социального дистанцирования (в частности, запрещено собираться вместе более чем двум людям, за исключением живущих под одной крышей).
Абхазский оперштаб: за сутки все тесты на коронавирус оказались отрицательными
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан.
Ситуация на сегодняшний день, 6 мая, следующая: 31 тест на коронавирус показал отрицательный результат.
В республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 164 гражданина, вернувшиеся из-за рубежа.
Несмотря на стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
СМИ: Москва закупила сотни тысяч неточных тестов на коронавирус
Московские власти закупили сотни тысяч эксресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщив, что они из Нидерландов, хотя на самом деле они китайского производства, и их точность далека от заявленной. Это утверждается в расследовании, подготовленном несколькими СМИ, в числе которых – российское издание "Важные истории", итальянское издание IRPIMedia, голландское медиа Investico и другие.
Закупленные экспресс-тесты Biozek Medical должны определять наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек коронавирусной инфекцией сейчас или болел ей раньше. Для прохождения проверки нужна капля крови из пальца, и уже через 15 минут, как обещает производитель, результат будет готов.
После закупки тесты отправили в городские больницы. По сообщению столичных властей, за несколько дней проверку прошли более 175 тысяч граждан и 50 тысяч медиков. О её эффективности заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, причём раскритиковав аналогичные китайские тесты. Российский дистрибьютор экспресс-тестов, компания "Биотэк", также сообщил, что точность нидерландских тестов составляет 92 процента.
Однако, как утверждают журналисты, продукт был произведён китайской компанией Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, а точность определения наличия антител к коронавирусу – менее 50 процентов.
Некачественные тесты закупали власти не только в России, но и в других странах. В качестве примера в расследовании рассказывается история жителя Северной Македонии Роджера Зекировски, который заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.
В опубликованном расследовании отдельно отмечается, что российский дистрибьютор продаёт неточные экспресс-тесты Biozek в 5 раз дороже закупочной цены: вместо 5 евро за штуку, что составляет чуть больше 400 рублей – за 2 тысячи рублей за штуку.
По какой цене купила у дистрибьютора эти тесты московская мэрия – выяснить не удалось. Департамент здравоохранения столицы не ответил на вопросы издания "Важные истории". Соответствующих контрактов на сайте закупок также нет.
Turkish Airlines может возобновить полёты в Грузию в июне
Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить регулярное авиасообщение в июне текущего года.
На первом этапе полёты начнутся в 19 стран, в том числе в Грузию, - сообщили в авиакомпании.
В Грузии из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение прекращено на период чрезвычайного положения (до 23 мая). Пока неизвестно, продлит ли правительство запрет на полёты.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения по вирусу в три этапа
Снимать ограничения из-за коронавируса в России предполагается в три этапа. Об этом во время видеосовещания с президентом заявила глава Роспортебнадзора Анна Попова. По её словам, на первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.
На втором предусматривается открытие объектов торговли, прогулки с семьями.
На третьем этапе начнут работать парки, скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются образовательные учреждения, гостиницы, предприятия общепита.
Попова подчеркнула, что на каждом из этапов главы регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. Конкретных сроков снятия ограничений Попова не привела.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления сообщил, что режим самоизоляции в городе после 12 мая не ослабнет. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.
Коронавирус выявили у 6-летнего мальчика из Ахалгори и его мамы
Среди инфицированных коронавирусом в Южной Осетии – 6-летний мальчик из Ахалгори и его мама. Вирус также выявлен у 14-летнего курсанта Суворовского училища. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева
«Мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний, в лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали их. Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось», - рассказала Гаглоева.
Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались североосетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку.
«На данный момент идет транспортировка матери и сына из Ленингорской больницы, где они находились на карантине по приезду в Южную Осетию, в инфекционное отделение РММЦ. В целом, состояние больных стабильное, у них нет никаких симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Курсант в первый день температурил, но сегодня его состояние тоже стабильное, и он уже не температурит», - подчеркнула она.
Кроме того, как отметила югоосетинский эпидемиолог, на карантин в цхинвальской больнице поместят двух медсестер, контактировавших с больными, а также водителя.
- Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии.
- В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей оккупированных территорий, – заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии выросло до трёх
Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом агентству «Рес» сообщила главный санитарный врач Марина Кочиева.
Заражение выявили у жителей, которые приехали в Цхинвали накануне, 5 мая.
«У двоих граждан коронавирус подтвердился по тестам, которые им провели в Северной Осетии. Нам о положительных результатах сообщили североосетинские коллеги», - сказала Кочиева.
Больные, по её словам, изолированы и находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице.
О первом случае коронавируса югоосетинские власти сообщили сегодня утром.
Соцопрос: рейтинг работы Путина упал до исторического минимума
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума. Таковы данные телефонного опроса "Левада-центра".
Одобряют деятельность главы государства 59 процентов респондентов. Это самый низкий показатель одобрения работы Путина за 20 лет его руководства страной. Последний самый низкий показатель – 61 процент – был зафиксирован осенью 2013 года.
В марте деятельность российского лидера одобрили 63 процента респондентов.
Не одобрили работу Путина в апреле 33 процента опрошенных против 36 процентов в марте.
"Левада-центр" проводил опрос в период с 24 по 27 апреля. В нём приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет. Из-за эпидемии COVID-19 соцопрос проводился дистанционно. По данным социологов эти данные нельзя сравнивать с результатами, полученными после личных интервью, так как в телефонных опросах респонденты дают более конформистские ответы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен доверять опросам "Левада-центра". Существуют другие опросы, которые дают иную оценку деятельности президента, сказал Песков.
Бжания сообщил, что обсудит в Москве вопросы экономического сотрудничества
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл в Москву, где намерен обсудить развитие экономического сотрудничества с Россией.
«Я прибыл в Москву с краткой рабочей поездкой, в ходе которой планирую провести ряд встреч, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества с Россией в области экономики и финансов», - сказал Аслан Бжания «Интерфаксу».
Бжания сопровождают руководители абхазских министерств экономики и финансов. С кем будут проведены встречи, не сообщается.
Делегация из Сухуми посещает Москву в условиях пандемии COVID-19. Коронавирус выявлен у трёх членов российского Кабмина, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина.
Врачу грузинской скорой помощи по ошибке диагностировали коронавирус
Врачу скорой помощи из грузинского города Кварели коронавирус диагностировали по ошибке. Проведённый 2 мая тест выявил заражение, но результаты двух повторных тестов оказались отрицательными.
Таким образом, Кахети остаётся «зелёной зоной» – в регионе нет подтверждённых случаев коронавируса.
Точная причина ошибки не называется. И первый, и повторные анализы были проведены в лаборатории Лугара. Была использована ПЦР-технология, которую в Грузии называют «золотым стандартом».
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных. Число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269.
Силуанов: Россия не может «разбрасывать деньги с вертолета»
Российские власти во время пандемии коронавируса могли бы организовать прямую раздачу денег населению только в том случае, если бы рубль относился к числу мировых резервных валют. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил министр финансов Антон Силуанов. "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать", – сказал министр.
По словам главы российского Минфина, государство должно помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. "Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", – подчеркнул Силуанов.
Министр рассказал, что правительство готовит третий пакет поддержки предприятий. Помощь будет направлена на возобновление их работы после почти двух месяцев приостановки бизнеса.
- Прямые выплаты населению на фоне борьбы с коронавирусом произвели США, некоторые страна Евросоюза, Япония и Гонконг. В России пойти на такой шаг правительству предлагали ведущие экономисты, а также оппозиционер Алексей Навальный. В Кремле его инициативу назвали популистской. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность прямых выплат населению.
- В России до 11 мая включительно из-за угрозы распространения COVID-19 введены серьёзные ограничительные меры. В стране не работают общественные заведения, закрыты предприятия, школы и другие учебные заведения. Многие люди лишились работы или находятся в неоплачиваемом отпуске.
Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Она работает удалённо
Министр культуры России Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус, сообщает агентство РИА “Новости” со ссылкой на её пресс-секретаря.
По словам словам представителя чиновника, “болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт”. Был ли сдан только один тест или несколько — не уточняется, Любимова работает удалённо.
39-летняя Любимова возглавила министерство в январе, до этого она занималась в нём развитием кино, а до того работала на Первом канале.
Любимова — третий заразившийся коронавирусом член российского правительства. До того на больничный ушёл премьер-министр России Михаил Мишустин. Коронавирус выявили и у министра строительства Владимира Якушева.
С начала вспышки распространения коронавирусной инфекции, в России подтверждены 165 929 случаев инфицирования коронавирусом. При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.
Российская прокуратура заблокирует видеоролики с конспирологией о коронавирусе
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд видеороликов с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Внимание органов привлекли, в частности, видеоролики людей, в которых сказано, что вирус создан с целью установления глобального мирового порядка, чипирования людей и уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.
Заблокированы также видео, в которых утверждается, что коронавирус имеет искусственное происхождение. "Эта информация не подтверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством, ни другими официальными органами власти России", – отмечается в сообщении.
На прошлой неделе канал "Россия 24" снял с эфира повтор выпуска передачи режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", в котором тот заявил, что основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы населению земли.
Еврокомиссия прогнозирует Европе сильнейший экономический шок со времён Великой депрессии
Экономика стран Еврозоны сократится на рекордные 7,5 процентов ВВП по итогам 2020 года, прогнозирует Европейская комиссия. Коронавирус принесёт Европе худшую рецессию за 90 лет (без оценки времён Второй мировой).
Худшие ожидания – от экономики Греции, там ожидается рецессия в 9,75 процента годовых. Серьёзный урон ожидается также экономикам Италии, Испании и Хорватии.
Безработица за год вырастет с 7,5 до до 9,5 процентов. 8,3 процента падения экономики ожидается в покидающей ЕС Великобритании.
В 2021 году экономика начнёт быстро расти, но недостаточно, чтобы скомпенсировать падение целиком.
Ранее глобальную рецессию прогнозировал Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, спад в Еврозоне составит те же 7,5 процентов. Снижение российской экономики в текущем году прогнозируется фондом на уровне 5,5 процентов, Белоруссии – 6 процентов, Украины – 7,7 процента.
Власти Ирана проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее
Законодатели Ирана поддержали идею правительства деноминировать национальную валюту и переименовать ее. Таким образом иранский риал потеряет четыре нуля: новая банкнота в 10 тысяч риалов будет называться томан.
Замена валюты будет проходить в течение двух-пяти лет. В течение этого времени правительство будет постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.
В последние несколько десятилетий курс риала сильно упал из-за введенных в отношении страны санкций, а новое падение началось в 2018 году после выхода США из ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций в отношении этой страны. С 2018 года только официальный курс риала по отношению к доллару упал на треть (с 32 тысяч до 42 тысяч риалов). Но при этом на черном рынке за доллар сейчас дают в четыре раза больше – 155 тысяч риалов, а по отношению к евро один риал оценивается в €0,000006.
В конце 2019 года в Иране прошли массовые протесты из-за экономических проблем и роста цен на бензин. Власти тогда частично отключили в стране интернет и связь, чтобы не допустить распространения информации о протестах, а сами волнения жестко подавили.
"Сегодня наша валюта имеет ужасающую разницу с евро, – заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Геммати, отметив "хроническую инфляцию", от которой риал страдал "более полувека". – Эти изменения будут иметь психологическое значение для людей, в том числе для тех, которые никогда не признавали риал и всегда использовали томан".
Томан был основной валютой в Иране с начала XIX века, риал в то время был более мелкой расчетной единицей и был равен одной восьмой томана. Однако в 1932 году после денежной реформы шаха Пехлеви именно риал стал основным платежным средством. После свержения шаха в результате Исламской революции риал остался основной валютой Ирана, но возвращение томана многими расценивается как возвращение к корням.
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