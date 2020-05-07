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Гахария: Грузия планирует принять иностранных туристов с 1 июля
Грузия планирует принять иностранных туристов с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты», - отметил Гахария.
План правительства предусматривает «открытие» внутреннего туризма с 15 июня, - сообщил глава правительства.
Гахария отметил, что у Грузии уже накопился опыт по работе гостиниц в условиях карантина. Он не исключил, что будут созданы т.н. «безопасные зоны» в Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани и Боржоми.
- Сегодня же стало известно о снятии ограничений по въезду и выезду из грузинских городов.
Другие новости дня
Ношение масок и перчаток в Москве станет обязательным
Ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве станет обязательным с 12 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В интервью телеканалу "Россия-24" Собянин заявил, что уровень заражения коронавирусной инфекцией гораздо выше официальных цифр. По его словам, реально в городе COVID-19 болеют свыше 300 тысяч человек. Об ослаблении режима ограничений в Москве пока говорить рано, подчеркнул он.
Накануне мэр объявил, что с 12 мая возможно снятие запрета на деятельность промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник , близкий к мэрии, горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят на улицу. Перчатки обязательно носить только в зданиях и общественном транспорте. Режим самоизоляции будет продлен до 31 мая, сказал собеседник издания.
Маски и перчатки можно будет купить в вендинговых автоматах московского метро. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Во вторник маски поступят на 15 станций метро. Постепенно средства индивидуальной защиты появятся и на других станциях.
В Москве, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии выявлено более 92 тысяч случаев COVID-19. Умерло свыше 900 человек.
В Цхинвали сообщили, что количество больных коронавирусом увеличилось до 11
Количество зараженных коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия по данным на утро 7 мая составило 11 человек, - сообщила агентству «Рес» заместитель Комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
По ее словам, из общего количества проведенных тестов накануне еще восемь показали положительный результат.
«Таким образом общее количество больных уже одиннадцать человек. Один из них мужчина, приехавший с лечения из Северной Осетии, а также студенты российских вузов, которых на этой неделе привезли из регионов России в Южную Осетию», - отметила она.
«В республику привезли около 160 студентов из вузов России, все они находятся на карантине в медицинских учреждениях Южной Осетии. Кроме того, на карантине в гостинице «Алан» находятся девять водителя», - сказала Гаглоева.
Как сообщили «Рес» в РММЦ, у всех заразившихся коронавирусом состояние стабильное.
Накануне югоосетинские власти объявили о трёх инфицированных. Сегодня гражданский активист Тамара Меаракишвили сообщила «Эху Кавказа», что повторный тест не подтвердил наличие коронавируса у женщины из Ахалгори.
Ограничение на въезд и выезд из Тбилиси снимут с 11 мая
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что ограничение на въезд и выезд из Тбилиси снимут с 11 мая, в Рустави и Гардабани – с 14 мая, в Марнеули – с 18 мая. При этом комендантский час по всей Грузии остаётся в силе, – отметил он.
С 11 мая также снимут ограничения на работу всех производств. Откроются и магазины, у которых есть вход с улицы (за исключением магазинов обуви и одежды).
Гахария также заявил, что Грузия станет одной из первых стран, которая откроет границы для туристов.
Коронавирус в Северной Осетии выявили у 200 медработников, сотрудница поликлиники умерла
В Северной Осетии умерла 49-летняя женщина, работавшая в поликлинике №3 во Владикавказе. У нее был подтвержденный COVID-19.
"Она поступила в клиническую больницу скорой медицинской помощи 29 апреля с двусторонней пневмонией. Коронавирусная инфекция подтвердилась. Ее не смогли спасти, женщина скончалась в реанимации больницы", – рассказал "Кавказ.Реалии" сотрудник пресс-службы Минздрава.
Всего в республике COVID-19 заразились более 200 медицинских работников, заявил местному каналу "Осетия-Иристон" министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.
Всего в Северной Осетии на 7 мая зарегистрировано 1436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса по Ирану
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает его право в использовании вооружённых сил против Ирана.
Документ был представлен демократами в Палате представителей в начале января. Поводом стало убийство 3 января по приказу Трампа командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада. Решение об операции президент США принял, не советуясь с Конгрессом. Тегеран в ответ нанёс ответный удар по американским военным базам в Ираке.
"Это очень оскорбительная резолюция, внесённая демократами в рамках из стратегии, направленной на победу на выборах 3 ноября и раскол Республиканской партии", - цитирует слова Трампа агентство Reuters. Трамп также упрекнул республиканцев, проголосовавших за документ.
Глава Белого дома отметил, что резолюция демократов основана на неправильном понимании фактов и законодательства. По словам Трампа, США не применяют силу против Ирана. Операцию по убийству Сулеймани президент назвал законной, указав. По его словам, она была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке.
Ожидается, что Сенат проголосует по решению президента о вето в четверг, 7 мая.
Вашингтон поблагодарил Тбилиси за «публичный отпор российской и китайской лжи» про лабораторию Лугара
Китай подключился к российской дезинформационной кампании против лабораторий на постсоветском пространстве, - заявил помощник заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии Джордж Кент.
Во время видеоконференции «Германского Фонда Маршалла» он поблагодарил заместителя министра иностранных дел Грузии за «публичный отпор российской и китайской лжи».
Речь идёт о встрече замглавы МИД Грузии Александра Хвтиcиашвили с послом Китая в Грузии. Официальный Тбилиси выразил недовольство по поводу «неправильных интерпретаций» про грузинскую лабораторию в китайских СМИ. Кроме того, 29 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США «серьезно отнестись к озабоченности международного сообщества по поводу их биолабораторий, расположенных в странах постсоветского пространства».
«Российская ложь состоит в том, что лаборатории создают заболевания, а не борются с ними», - отметил Джордж Кент.
Представитель Госдепа США добавил, что Вашингтон около 10 лет назад выделил финансирование для строительства лабораторий в Грузии, Армении, Украине и Азербайджане.
«Инфраструктура этих лабораторий сейчас помогает выявлять COVID-19», - подчеркнул Кент.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Трамп: коронавирус хуже, чем Перл-Харбор и 11 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции нанесла Соединённым Штатам более тяжёлый удар, чем нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 году или теракты 11 сентября 2001 года.
"Мы пережили самое страшное нападение в истории нашей страны. Это действительно самая серьезная атака, которую нам довелось испытать, – заявил он журналистам в Белом доме. – Хуже, чем Перл-Харбор. Хуже, чем Всемирный торговый центр" - цитирует Трампа "Голос Америки".
После нападения на Перл-Харбор на Гавайских островах в декабре 1941 года США вступили во Вторую мировую войну. Жертвами терактов 11 сентября стали около 3 тысяч человек, главным образом в рухнувших башнях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После терактов США начали "войну с террором", частью которой был ввод американских войск в Афганистан - они остаются там до сих пор.
Жертвами коронавируса, по последним данным, в США стали почти 75 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. Инфицированных в США было выявлено более 1 миллиона 250 тысяч, это тоже первое место в мире с большим отрывом от других стран. США несут экономические потери из-за эпидемии и принятых для её сдерживания карантинных мер. Часть штатов в последние недели ослабляет эти меры, однако на большей части территории США работа предприятий и учреждений сферы услуг по-прежнему ограничена или остановлена. Число обратившихся за пособием по безработице за последние 6 недель достигло беспрецедентной цифры в 30 миллионов человек.
"Голос Америки" приводит и другие статистические показатели, свидетельствующие о падении экономики США. В период с января по март объем американской экономики сократился на 4,8 процента. При этом эффект от пандемии начал в полной мере ощущаться в США только во второй половине марта.
Расходы домашних хозяйств в США упали на 7,6 процента в первом квартале. Ожидается, что апрельские данные покажут снижение внутреннего производства товаров и услуг на 15-20 процентов по сравнению с мартом, а возможно и больше. Власти принимают меры по смягчению последствий кризиса, речь идёт о поддержке отраслей экономики и о прямой поддержке граждан.
- Трамп возлагает по крайней мере часть ответственности за распространение коронавируса на Китай, где произошла первая вспышка инфекции. Как президент, так и госсекретарь США не исключили, что могла произойти утечка вируса из лаборатории в городе Ухань. Официально разведывательное сообщество США не заявляло о наличии доказательств этого. Китай такую возможность категорически отрицает.
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
В России за последние сутки выявили 11 231 случай заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Всего с начала эпидемии число инфицированных превысило 177 тысяч. Умерли 1625 пациентов. Таким образом, Россия по числу выявленных случаев обогнала Германию и Францию и заняла пятое место в мире.
После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней. Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в три этапа. Решение об ослаблении карантинных мер будут принимать главы регионов.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что так называемый режим самоизоляции в городе после 11 мая не ослабнет. Это значит, что москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.
За сутки в Армении скончались еще два пациента с COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 102, в общем составив 2884. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 50 и сейчас составляет 1185.
За сутки от COVID-19 скончались еще два пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 42. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 9.
На данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1648, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 28017.
Повторный тест не подтвердил коронавирус у женщины из Ахалгори
Повторный тест не подтвердил наличие коронавируса у женщины из Ахалгори. Об этом «Эху Кавказа» сообщила гражданский активист Тамара Меаракишвили.
По её информации, позднее из российской лаборатории будет получен и результат повторного теста 6-летнего мальчика, о заражении которого власти самопровозглашенной республики сообщили накануне.
Югоосетинское агентство «Рес» пока не сообщает о результатах повторного теста
Накануне сообщалось, что мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний, в лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали. «Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось», - рассказала заместитель комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались североосетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку.
Экс-премьер Армении: Грузия намного успешнее справляется с эпидемией коронавируса
Ситуация в связи с эпидемией коронавируса в Армении просто ужасная, - заявил бывший премьер-министр страны Грант Багратян в эфире авторской передачи «PRESSING».
Он напомнил, что режим ЧП был введен в Армении в середине марта.
«Тогда у нас было 18 больных, сегодня, если не ошибаюсь 2619, то есть количество увеличилось почти в 146 раз. За 50 дней число больных возросло в 146 раз. По положению на 15 марта в мире было 156 000 зараженных, сегодня более 3.5 млн. 15 марта на каждые 100 000 человек приходилось 2 больных, в Армении 0,4. Сегодня в мире на 100 000 человек в мире приходится 46 больных, в Армении - 91. То есть мы переплюнули весь мир», - сказал Багратян.
Политик отметил, что 15 марта в Грузии было 35 больных, в Армении 18. «Сегодня ситуация в Грузии в 7 раз лучше, чем у нас», - сказал Багратян.
По словам экс-премьера, в 90-ые годы, когда Грузии не удавалось управлять энергетической системой, министр энергетики Армении в кабинете своего грузинского коллеги приводил в порядок энергетику соседней страны.
«Сегодня я мечтаю, чтобы [премьер-министр Грузии] Гахария приехал на две недели в Армению и занял пост главы правительства, и показал, как надо бороться с эпидемией», - отметил Багратян.
- По состоянию на утро 7 мая, в Армении 2782 инфицированных, в Грузии – 615.
Верховный суд Израиля: Нетаньяху может формировать кабинет
Верховный суд Израиля вечером в среду принял решение о том, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху может возглавить новое правительство страны, несмотря на то, что он является обвиняемым по уголовному делу о коррупции.
Решение было принято единогласно. Суд отверг петиции, авторы которых требовали отстранить Нетаньяху от формирования правительства. Он также отказался признать не соответствующим закону соглашение между Нетаньяху и лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем о формировании нового кабинета.
В прошлом месяце Нетаньяху и его главный политический соперник Бенни Ганц подписали соглашение о формировании правительства национального единства, по которому они по очереди будут руководить кабинетом министров. Три предыдущих голосования в Израиле не принесли большинства ни одной из сил.
Предполагается, что находящийся у власти в Израиле уже более десяти лет Нетаньяху, представляющий правое крыло, будет руководить правительством полтора года, после чего его сменит центрист Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля.
Ряд организаций, включая оппозиционные партии и объединения по контролю за демократией, подали петицию в суд с требованием аннулировать соглашение. В качестве причины они указали уголовное преследование Нетаньяху, которому были предъявлены обвинения по статьям о взятках, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает, подчеркивая, что стал жертвой "политической охоты на ведьм". Обвинения не помешали блоку Нетаньяху "Ликуд" занять первое место по числу голосов, поданных на выборах в Кнессет.
Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху был перенесён из-за эпидемии коронавируса. Он должен начаться 24 мая.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 6 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 615. За сутки в стране выявили 5 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 6 и достигло 275. В карантине находятся 5002 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 485. Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия. Накануне о первых случаях заражения сообщили югоосетинские власти. Среди инфицированных – 6-летний мальчик из Ахалгори и его мама, а также 14-летний курсант Суворовского училища.
Путин запретил военным иметь при себе гаджеты во время службы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским военным запрещено иметь во время несения службы, включая военные сборы, электронные устройства, которые могут передавать аудио и фотоматериалы, а также отслеживать геолокацию.
Соотвествующие изменения, внесённые в устав Вооружённых сил и одобренные президентом России, были опубликованы в среду на официальном портале правовой информации. Нарушение, как сказано в документе, будет считаться "грубым дисциплинарным проступком".
Год назад военнослужащим и призывникам "при исполнении отдельных обязанностей военной службы" запретили иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету.
- Размещённые военнослужащими в соцсетях фотографии и видео ранее неоднократно использовались в расследованиях, в частности, об участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины.
Доклад ООН: «ЧВК Вагнера» разместила в Ливии до 1200 бойцов
Более одной тысячи наёмников российской "частной военной компании Вагнера" могут поддерживать наступление командующего Ливийской национальной армией, мятежного генерала Халифы Хафтара в Ливии. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии.
"Группа экспертов выявила присутствие наёмников из "ЧВК Вагнера" в Ливии с октября 2018 года", - приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. Их численность, на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений, оценивается авторами доклада в диапазоне от 800 до 1200 человек. Российские наёмники оказывают техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и "в операциях влияния", утверждают составители доклада.
В Ливии идёт гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке , который поддерживает Хафтара. Сам Хафтар пользуется поддержкой России, Объединённых Арабских Эмиратов и Египта. О присутствии в Ливии российских наёмников говорят как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.
Кроме того, на вооружении армии Хафтара есть самолёты Су-27, которые невозможно было купить без одобрения России, отмечал бюллетень Intelligence online.
С весны 2019 года Хафтар пытается захватить Триполи. В конце апреля правительство национального согласия Ливии обвинило российских наёмников из "ЧВК Вагнера" в применении химического оружия в Триполи.
Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.
В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии "и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".
МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов Первого канала
МИД Беларуси лишил аккредитации съёмочную группу российского Первого канала. Об этом сообщило беларусское телевидение вечером в среду.
Российское агентство РИА Новости обращает внимание на то, что это решение было принято после сюжета о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в Беларуси. "Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете – семь штук. Это перебор, господа", - сказал, комментируя решение властей, журналист телеканала "Беларусь 1".
Сайт tut.by со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза пишет, что комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла 6 мая 2020 года решение лишить аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина. Аккредитации лишён ещё один член съёмочной группы, его имя не называется.
В пресс-службе Первого канала РБК сообщили, что корреспондент был выслан из Беларуси. "Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — заявили в пресс-службе.
Кручинин - автор нескольких репортажей о коронавирусе в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве заболеваемости коронавирусом и летальных случаев в Столбцах - отмечает tut.by.
Ранее сюжеты Первого канала о коронавирусе в Беларуси критиковал глава МИД этой страны Владимир Макей.
В этих сюжетах, в частности, утверждалось, что власти Беларуси недооценивают масштаб эпидемии и не принимают необходимых мер для борьбы с ней. Официальный Минск это отрицает.
- В Беларуси официально не введён общенациональный карантин, продолжают работу предприятия и магазины, нет самоизоляции. Президент страны Александр Лукашенко выступил с рядом ярких заявлений, обосновывая действия властей. За некоторые из них его подвергали критике - в частности, Лукашенко заявил, что от коронавируса в стране никто не умрёт. Позднее он сказал, что имел в виду, что погибают люди, имевшие сопутствующие заболевания.
- По официальным данным, в Беларуси выявлено около 20 тысяч случаев инфекции, умерли 112 человек.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что не пойдёт на введение карантинных мер, подобных тем, что ввели в России. Он также принял решение не отменять в Минске парад в день 75-летия победы 9 мая - в отличие от президента России Владимира Путина, отменившего парад в Москве.
- Разногласия между Москвой и Минском о стратегии борьбы с эпидемией возникли на фоне общего обострения двусторонних отношений после того, как забуксовало согласование документов об углублении интеграции. Начало 2020-го года, в частности, ознаменовалось прекращением поставок российских энергоносителей в Беларусь из-за отсутствия договорённостей о цене (впоследствии они возобновились на компромиссных условиях).
- Российский МИД пока не комментировал ситуацию с лишением аккредитации.
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек, общее число установленных контактов - 276. Все контакты находятся на самоизоляции, еще 111 человек помещены в карантин.
Ситуацию в Тетрицкаро контролируют подразделения патрульной полиции и Минобороны. В городе активно проводится термоскрининг населения и дезинфекционные работы.
25 апреля в муниципалитете Тетрицкаро был зарегистрирован первый случай коронавируса. Уже 26 апреля город был закрыт, и введен строгий карантинный режим.
Германия ослабляет карантинные меры. Начнутся матчи Бундеслиги
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 6 мая, объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Они согласованы с руководством федеральных земель Германии.
По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.
Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остается в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать «социальную дистанцию» в полтора метра.
Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги – пока без зрителей на трибунах. Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом по футболу, который будет продолжен после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта.
В Англии и Испании футбольные первенства должны продолжиться в июне, команды начинают тренировки. А вот во Франции и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне возобновлены не будут.
В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли около 7 тысяч – процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в США. Наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не была перегружена и дополнительные мощности для больных коронавирусной инфекцией не понадобились. В стране не вводился общенациональный карантин, но было закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также введены жесткие меры по обеспечению социального дистанцирования (в частности, запрещено собираться вместе более чем двум людям, за исключением живущих под одной крышей).
Абхазский оперштаб: за сутки все тесты на коронавирус оказались отрицательными
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан.
Ситуация на сегодняшний день, 6 мая, следующая: 31 тест на коронавирус показал отрицательный результат.
В республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 164 гражданина, вернувшиеся из-за рубежа.
Несмотря на стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
СМИ: Москва закупила сотни тысяч неточных тестов на коронавирус
Московские власти закупили сотни тысяч эксресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщив, что они из Нидерландов, хотя на самом деле они китайского производства, и их точность далека от заявленной. Это утверждается в расследовании, подготовленном несколькими СМИ, в числе которых – российское издание "Важные истории", итальянское издание IRPIMedia, голландское медиа Investico и другие.
Закупленные экспресс-тесты Biozek Medical должны определять наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек коронавирусной инфекцией сейчас или болел ей раньше. Для прохождения проверки нужна капля крови из пальца, и уже через 15 минут, как обещает производитель, результат будет готов.
После закупки тесты отправили в городские больницы. По сообщению столичных властей, за несколько дней проверку прошли более 175 тысяч граждан и 50 тысяч медиков. О её эффективности заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, причём раскритиковав аналогичные китайские тесты. Российский дистрибьютор экспресс-тестов, компания "Биотэк", также сообщил, что точность нидерландских тестов составляет 92 процента.
Однако, как утверждают журналисты, продукт был произведён китайской компанией Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, а точность определения наличия антител к коронавирусу – менее 50 процентов.
Некачественные тесты закупали власти не только в России, но и в других странах. В качестве примера в расследовании рассказывается история жителя Северной Македонии Роджера Зекировски, который заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.
В опубликованном расследовании отдельно отмечается, что российский дистрибьютор продаёт неточные экспресс-тесты Biozek в 5 раз дороже закупочной цены: вместо 5 евро за штуку, что составляет чуть больше 400 рублей – за 2 тысячи рублей за штуку.
По какой цене купила у дистрибьютора эти тесты московская мэрия – выяснить не удалось. Департамент здравоохранения столицы не ответил на вопросы издания "Важные истории". Соответствующих контрактов на сайте закупок также нет.
Turkish Airlines может возобновить полёты в Грузию в июне
Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить регулярное авиасообщение в июне текущего года.
На первом этапе полёты начнутся в 19 стран, в том числе в Грузию, - сообщили в авиакомпании.
В Грузии из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение прекращено на период чрезвычайного положения (до 23 мая). Пока неизвестно, продлит ли правительство запрет на полёты.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения по вирусу в три этапа
Снимать ограничения из-за коронавируса в России предполагается в три этапа. Об этом во время видеосовещания с президентом заявила глава Роспортебнадзора Анна Попова. По её словам, на первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.
На втором предусматривается открытие объектов торговли, прогулки с семьями.
На третьем этапе начнут работать парки, скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются образовательные учреждения, гостиницы, предприятия общепита.
Попова подчеркнула, что на каждом из этапов главы регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. Конкретных сроков снятия ограничений Попова не привела.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления сообщил, что режим самоизоляции в городе после 12 мая не ослабнет. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.
Коронавирус выявили у 6-летнего мальчика из Ахалгори и его мамы
Среди инфицированных коронавирусом в Южной Осетии – 6-летний мальчик из Ахалгори и его мама. Вирус также выявлен у 14-летнего курсанта Суворовского училища. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева
«Мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний, в лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали их. Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось», - рассказала Гаглоева.
Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались североосетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку.
«На данный момент идет транспортировка матери и сына из Ленингорской больницы, где они находились на карантине по приезду в Южную Осетию, в инфекционное отделение РММЦ. В целом, состояние больных стабильное, у них нет никаких симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Курсант в первый день температурил, но сегодня его состояние тоже стабильное, и он уже не температурит», - подчеркнула она.
Кроме того, как отметила югоосетинский эпидемиолог, на карантин в цхинвальской больнице поместят двух медсестер, контактировавших с больными, а также водителя.
- Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии.
- В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей оккупированных территорий, – заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии выросло до трёх
Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом агентству «Рес» сообщила главный санитарный врач Марина Кочиева.
Заражение выявили у жителей, которые приехали в Цхинвали накануне, 5 мая.
«У двоих граждан коронавирус подтвердился по тестам, которые им провели в Северной Осетии. Нам о положительных результатах сообщили североосетинские коллеги», - сказала Кочиева.
Больные, по её словам, изолированы и находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице.
О первом случае коронавируса югоосетинские власти сообщили сегодня утром.
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