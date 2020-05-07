Ношение масок и перчаток в Москве станет обязательным

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве станет обязательным с 12 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия-24" Собянин заявил, что уровень заражения коронавирусной инфекцией гораздо выше официальных цифр. По его словам, реально в городе COVID-19 болеют свыше 300 тысяч человек. Об ослаблении режима ограничений в Москве пока говорить рано, подчеркнул он.

Накануне мэр объявил, что с 12 мая возможно снятие запрета на деятельность промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник , близкий к мэрии, горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят на улицу. Перчатки обязательно носить только в зданиях и общественном транспорте. Режим самоизоляции будет продлен до 31 мая, сказал собеседник издания.

Маски и перчатки можно будет купить в вендинговых автоматах московского метро. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Во вторник маски поступят на 15 станций метро. Постепенно средства индивидуальной защиты появятся и на других станциях.

В Москве, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии выявлено более 92 тысяч случаев COVID-19. Умерло свыше 900 человек.