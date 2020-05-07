Маска, я тебя не знаю!

А ведь кто-то поймает очень много рыбки в этой мутной воде. Процесс ловли, как я вижу, уже идет полным ходом и весьма успешно.

Зашел я в аптеку, чтобы, согласно требованиям власти, купить медицинскую маску. Напомню, что как только вирус вырвался на свободу, люди начали энергично запасаться марлевыми повязками и вмиг смели весь стратегический запас. Кто-нибудь раньше покупал маску? Лично я – ни разу. Мне даже никогда не приходилось их носить. Можно сказать, что в этом смысле мне повезло. Думал прожить жизнь, так ни разу и не надев на лицо медицинскую маску, – ан не вышло. Правительство строго-настрого приказало носить их всюду, где закрытое пространство. Даже если сидишь в машине не один, то и водитель, и пассажир должны быть в масках. Если патруль засечет, что в автомобиле едут без масок, может тормознуть и оштрафовать за милую душу. Не помогут даже уверения, что пассажир – это твоя единственная и горячо любимая жена и что еще буквально пару часов тому назад вы мирно спали в одной кровати, любовно прижавшись друг к другу спинами. Патруль вправе взять и наказать. А наказания у нас уже лет семнадцать связаны с изыманием денег у граждан. Штраф, короче говоря. Тем более сейчас, когда экономика постепенно опускается в пропасть, государству нужно как-то пополнять быстротающую казну. Штраф – самый легкий и безболезненный для государства способ восполнять денежные ресурсы. И потому могут оштрафовать даже сиамских близнецов, если их засекут в недозволенной близости и без соответствующей экипировки.

Так вот! Медицинские маски на сегодняшний день стали самым ходовым товаром. И к тому же – дефицитным.

Уже почти два месяца как вирус буйствует, и маски в свободной продаже я видел всего два раза, а в их поисках я хожу каждый день! Сегодня, гуляя со всеми предосторожностями по проспекту Царицы Тамары (бывшая ул. Челюскинцев), где расположено большинство аптек, я наконец набрел на сравнительно недорогие одноразовые маски. Рядом была другая аптека, где одноразовые тоже были, но за 2 лари 70 тетри за штуку. Это чересчур, подумал я. Аптекарша очень хотела, чтобы именно у нее я купил дорогую маску, и продефилировала в ней на подиуме, по ходу объясняя все достоинства продукции. Если верить ей, то в той маске не страшны никакие жизненные невзгоды, что в ней человеку сопутствует удача в тотализаторе, что ни одна женщина не пройдет равнодушно мимо носителя такой маски и что впереди его ждут сытая старость и бессмертие. Но я все-таки не купил маску в ее аптеке и зашел в следующую, где наконец приобрел оную по 50 тетри. Одноразовую, естественно. И я был рад, что отделался так дешево. Для справки: до вирус-бума одноразовые медицинские маски в аптеках стоили 8-12 тетри за штуку. Продукция подорожала минимум в пять раз. О максимуме я уже не говорю. Значит, возвращаясь к вышесказанному, кто-то сумел сориентироваться и поймать жирную рыбку в мутной воде. И, как я понимаю, медицинские маски – это у нас надолго. Дай бог, чтобы не навсегда.

А кроме масок еще есть одноразовые перчатки и санитайзеры! Про перчатки ничего не знаю, их я принципиально не признаю и не вижу в них смысла, если, конечно, руки не израненные, не исцарапанные, не покусанные. А санитайзеры очень даже нужны и важны, но они, зараза, дорогущие; малюсенький флакончик стоит около 7 лари! Приходится выкручиваться дедовским способом, когда спирт – всему голова, и в данном случае употребляемый снаружи, для протирки организма. Кстати, спирт тоже нечасто бывает в аптеке. А если появляется, то в одни руки более двух флаконов не дают. Я вспомнил благословенные совковые времена, когда в диких московских очередях за каким-нибудь дефицитом (а дефицитом в то время было все, кроме смерти) в одни руки больше двух штук чего-то там не давали. А вы говорите – совок умер. Совок жив, совок жил, совок будет жить.

И в магазинах цены на продукты растут как на дрожжах. Тоже кто-то поймал там свою рыбку и тянет ее. В большом супермаркете за пять луковиц я дал 3 лари 50 тетри! Хотел я там же на месте застрелиться от отчаяния, но нельзя было, дома семья ждала лук, чтобы жарить котлеты. А без лука котлеты невкусные. Есть можно, но через силу, и настрой будет не тот!

Перечитал свой текст, и взгрустнулось мне, что я все о мелочевке пишу, и уже в который раз. Кроме вируса, в мире ведь еще много чего происходит, а я ною про медицинские маски и сопутствующий им материал.

И встряхнулся я, скинул с себя набивший оскомину COVID-19, поглядел по сторонам. А на стороне творятся странные вещи: в Украине разгорелись страсти по поводу возможного назначения нашего неунывающего Михаила Саакашвили на пост вице премьер-министра по вопросам реформ! Вернее, страсти разгорелись у нас, и это понятно. Мы все как один выразили свое недовольство по поводу возможного назначения в дружественной республике на немалую должность нашего блуждающего форварда. В грузинском правительстве даже составили недоуменное письмо и отправили его украинским коллегам. И вопрос, кстати, на время был приторможен, уже не знаю, с чьей легкой руки.

А давайте смоделируем ситуацию, придумаем все то же самое, но наоборот – поменяем Украину и Грузию местами: К примеру, в стране у нас живет беглый политический деятель из Украины, условно какой-нибудь Остап Прокопенко. У себя на родине пан Остап заочно осужден по ряду статей Уголовного кодекса, и даже Европейский суд по правам человека в городе Страсбурге по поводу пана Остапа вынес свое определение. А мы тут вдруг берем его и назначаем в заместители нашему премьер-министру. Разве это нормально? Случись такое, думаю, украинская сторона выразила бы свое недовольство. Я уверен, у нас такая ситуация совершенно невозможна. Наше правительство никогда не пошло бы на подобный шаг. Тем более, по отношению к своему стратегическому партнеру. Так неужели для президента Украины, господина Зеленского, Миша С. настолько ценный кадр, что он готов пойти против недоумения наших властей? Не думаю. Видимо, президента кто-то с очень высокого верха продолжает долбить, чтобы беглого грузинского политика пристроили куда-нибудь. И «куда-нибудь» – это не библиотекарем в Национальную библиотеку Украины, не дирижером в местную оперу, не директором Бессарабки или товароведом в киевский торговый центр Cosmopolite Mall. Нет! Владимира Зеленского просят, чтобы Саакашвили посадили именно туда, где надо что-то решать и действовать на политическом уровне. И президент Зеленский не может отказать «тому, кто очень высоко», и потому делает всякие движения.

Но с нашим правительством и всем грузинским народом он тоже не особенно хочет портить отношения, и теперь молодой президент находится между огнем и полымем. Интересно закручивается сюжет, похлеще, чем в разного рода детективных сериалах, которые за время карантина я пересмотрел с лихвой.

Кстати, никогда не думал, что в мире существует такое количество дрянных сериалов. Особенно это касается российской продукции. Но, как в том анекдоте: «Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус». И я тоже ругаюсь, плююсь, но продолжаю смотреть российские детективные сериалы, которые с очень большой натяжкой можно назвать «детективными». Как-нибудь постараюсь накатать большой художественный анализ того, что я посмотрел за все карантинное время, и попробовать разобраться, почему все так слабо и плохо. Но это, думаю, будет уже после того, как в мире все устаканится.

И в заключение не могу не отметить удивительную новость, которую вычитал в прессе. Даю полную цитату из ведущих новостных сайтов и предупреждаю - это не первоапрельская хохма: «В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике».

Вдруг я представил себе Ким Чен Ына стоящим на трибуне Мавзолея и вместе с Путиным В.В. приветствующим ряды и колонны трудящихся, и стало мне смешно.

No comments!, как говорят у нас в Ереване.

P.S. А по ночам к нам приходит страшный 5G, кусает нас за пятки, разрушает ДНК, вселяет пессимизм и неверие в завтрашний день. И крадет наши сны. А без снов жизнь становится совсем горькой и неинтересной.

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