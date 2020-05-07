Туристический сезон объявлен приоткрытым

План спасения туристической индустрии в Грузии был представлен сегодня на заседании Межведомственного координационного совета. Сезон местного значения откроется 15 июня, к 1 июля страна должна быть готова к приему иностранных туристов.

В общих чертах план правительства выглядит так.

Предприятия, работающие в сфере туризма, будут полностью освобождены от налога на недвижимость в течение 2020 года, а отсрочка по подоходному налогу будет продлена до конца 2020 года. Кроме того, план также предусматривает участие государства в покрытии банковских кредитов для гостиничного бизнеса, заявила министр экономики Натия Турнава:

«Мы запускаем беспрецедентную программу, которая позволит снизить годовую процентную ставку по кредиту на 80%, но не более 5 миллионов лари всем отелям с годовым оборотом до 20 миллионов лари».

По ее словам, программа рассчитана на шесть месяцев. Общий объем субсидий превысит 100 миллионов лари:

«Это подавляющее большинство отелей, практически 95% гостиничной индустрии. Мы также субсидируем участие в туристических выставках, которые скоро станут актуальными и помогут нашим туристическим объектам показать миру свои новые возможности. Также мы будем работать с Министерством здравоохранения над соответствием стандартам безопасности совместно с экспертами Всемирной туристической организации», – заверила Турнава.

Сухопутные и воздушные границы планируется открыть 1 июля в соответствии с концепцией безопасных коридоров, тогда же начнется постепенное возобновление полетов.

Представители крупного гостиничного бизнеса высказали удовлетворенность инициативами властей:

По словам владельца винных гостиниц Chateau Mere Георгия Пирадашвили, его сеть была одной из первых, подписавших договор с государством о размещении приезжающих из-за рубежа граждан на карантин. Теперь главное – избежать бюрократических проволочек со стороны чиновников, что позволит в кратчайшие сроки перезапустить бизнес, говорит бизнесмен:

«Разумеется, я оптимистично настроен по части внутреннего туризма, но у меня есть доля скепсиса в отношении сроков приема зарубежных гостей. Пока очень сложно сказать, насколько страна, ее аэропорты и службы безопасности готовы к наплыву туристов. Я не говорю уже о сроках открытия внешних границ, особенно у соседей, где непростая эпидемиологическая обстановка».

По мнению директора турфирмы Caucasus Travel Сабы Кикнадзе, туристический бизнес столкнется с новой проблемой – отрасли придется восстанавливаться в ожидании возможной новой вспышки коронавируса:

«Нам придется свыкнуться с дополнительными проверками в аэропортах, при пересечении сухопутных границ и специфическими правилами поведения в гостиницах. Пока сложно спрогнозировать, насколько это отразится на ценах. Думаю, на первом этапе отрасль следует адаптировать к потребностям внутреннего туризма».

В свою очередь, основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили одобряет план не во всем:

«Гостиничный и ресторанный бизнесы получат серьезный стимул к развитию, если все обещания будут выполнены. Мы готовы к тому, чтобы к 1 июля перезапустить весь бизнес, хотя и не ждем выхода в плюс. Однако не следует сбрасывать со счетов интересы мелких гостиниц и гестхаусов, развивающих свой бизнес на кредиты физических лиц. Думаю, правительство разработает план поддержки для этого сегмента».

По всей видимости, власти серьезно настроены к открытию сезона, даже готовы к приему туристов из России, где, как известно, пока сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка.

По его словам, на данном этапе с Россией переговоры не ведутся, однако, как отметила министр, «поскольку раньше туристы из России представляли собой важную часть наших визитеров, наша страна готова принимать и российских туристов, учитывая все меры безопасности».