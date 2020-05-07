Спасаем души. Дорого

За последние 17 лет Грузинская православная церковь получила из бюджета почти 300 миллионов лари. Исследование опубликовала неправительственная организация «Институт толерантности и разнообразия». И это – не считая недвижимости, включая земельные участки и здания.

Без малого 276 с половиной миллионов лари – именно столько, по данным неправительственной организации «Институт толерантности и разнообразия», с 2002 года получила от государства грузинская патриархия. Согласно проведенному исследованию под названием «Свобода религии и вероисповедания», церковная нагрузка на бюджет ранее колебалась от 22 до 27 миллионов лари в год. Но с 2013 года была введена единая ставка – 25 миллионов лари. Именно такая сумма закладывается в бюджет на поддержку деятельности патриархии.

Впрочем, выплаты ГПЦ часто превышают установленную сумму. Так, согласно информации «Института толерантности и разнообразия», в 2018 году патриархии было выделено 25 миллионов 535 тысяч 400 лари. В бюджете на 2019 и 2020 финансовые годы фигурирует круглая цифра в 25 миллионов. Более конкретных данных за указанный период нет.

При этом исследователи отмечают: в эту сумму не входят так называемые материальные блага, которые передают ГПЦ самоуправляемые общины и города. Дополнительный доход церкви от таких пожертвований составляет еще порядка 4-5 миллионов в год. В заявлении организации, в частности, отмечается:

«Хотя такая практика государственного финансирования оправдывается аргументом о частичной компенсации за ущерб, нанесенный Православной церкви во время советского тоталитарного режима, формально финансовая поддержка патриархии имеет форму прямого финансирования».

Под «компенсацию» также подпадают крупные земельные участки и недвижимость. Только за последние годы церкви были переданы в необлагаемую налогом собственность 64 кв. километра земель со строениями.

«Материальные блага, переданные Грузинской православной церкви, в большинстве случаев используются для религиозной деятельности и целей и поэтому нарушают конституционный принцип разделения государства и религии», – говорится в исследовании.

При этом в «Институте толерантности и свободы» отмечают, что анализ государственной политики Грузии показывает, что принцип разделения религии и государства, прописанный в Конституции, часто нарушается. В том числе из-за предоставления финансовых, правовых и социальных привилегий Грузинской православной церкви в ущерб другим религиозным объединениям.

Доходит до того, что церковь, получившая от государства земли, фактически выживает с них крестьян. Последний подобный инцидент произошел с экомигрантами из Аджарии. По словам жителей кахетинской деревни Гвердзнети, где они проживают с 1999 года, сегодня они оказались окружены землями, принадлежащими патриархии, и церковники не дают им возможности пасти скот на прилегающих к деревне пастбищах.

«Со всех сторон их земли. Нам негде пасти скот, они не дают даже права пройти через эти земли. Уже почти все огорожено. Получается, мы в тупике», – говорит житель деревни.

Наблюдатели при этом не исключают, что дополнительным фактором притеснения может быть то, что экомигранты, являясь гражданами Грузии, исповедуют ислам.

Правозащитники в связи с этим отмечают, что государство зачастую занимает сторону Грузинской православной церкви в спорах с представителями других конфессий. В качестве примера приводят ситуацию с празднованием Пасхи, когда для ГПЦ было сделано исключение, и православные храмы, в отличие от тех же мечетей, не закрылись даже в условиях чрезвычайного положения и комендантского часа. Тогда премьер-министр Грузии Георгий Гахария прямо заявил:

«Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в Пасхальную ночь, и здесь моим и нашим основным союзником является гражданин».

Очевидно, под гражданами господин Гахария в тот момент подразумевал именно исповедующих православие. Мусульманских же духовных лиц, возмутившихся избирательным подходом властей, вызвали в Службу национальной безопасности. По словам одного из шейхов, на допросе в его адрес звучали недвусмысленные угрозы:

«Я служил в мечети. Последние три-четыре года занимал позицию шейха. Меня пригласили в СНБ. Запугивали, упоминали семью, детей. Грозили возбуждением уголовного дела и т.д.».

Глава Евангельской баптистской церкви Грузии Русудан Гоциридзе ​ считает исследование, проведенное «Институтом толерантности и свободы», отражающим положение вещей, при котором позиции ГПЦ не меняются со сменой власти в стране:

«Несмотря на то, что исследование охватывает периоды правления двух абсолютно разных политических сил, системная позиция власти в этом вопросе не меняется. Для меня, как для представителя религиозного меньшинства в своей стране, наиболее болезненным является вопрос об иерархическом отношении со стороны государства по отношению к гражданам. И один из таких факторов очень хорошо выражен в финансах, очень наглядно показывает отношение в цифрах».

В Грузинской православной церкви исследованием, равно как и мнением представителей других религиозных конфессий, не заинтересовались. По мнению наблюдателей, у патриархии на сегодняшний день, особенно после «пасхального противостояния», позиции незыблемые. И даже несмотря на сотрясающие церковь один за другим скандалы, ГПЦ может себе позволить не обращать внимание на подобные публикации. Во всяком случае, до тех пор, пока «спасение душ» будет приносить по меньшей мере 25 миллионов в год, не считая всех других доходов, не облагаемых никакими налогами.