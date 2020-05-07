Обзор абхазской прессы

«Судя по ситуации в России, туристический сезон у нас начнется нескоро. Возможно, это наконец побудит нашу политическую и интеллектуальную элиту к жесткому осознанию того, что пора переходить к долгосрочному планированию развития Абхазии с учетом всех возможных осложнений. Делать ставку только на туризм опасно – пандемия COVID-19 доказала это со всей очевидностью», – пишет в своем блоге на сайте «Асаркьа» Надежда Венедиктова.

Одна из главных проблем, по ее словам, энергетическая – состояние ИнгурГЭС постоянно ухудшается.

Венедиктова поясняет: «Ни у Грузии, ни у нас нет денег на капитальный ремонт и модернизацию, а международные инвесторы не хотят давать кредиты, поскольку Абхазия не платит за свет. За все эти годы мы не вложили в ИнгурГЭС ни рубля и получаем энергию бесплатно – наивно думать, что эта халява будет длиться вечно. Между тем возобновляемые источники энергии, нефть и газ, по прогнозам экспертов, закончатся во второй половине этого столетия, значит, использование энергии от других источников резко возрастет».

В Абхазии много горных рек, способных обеспечить большую часть сельского хозяйства электроэнергией за счет мини-ГЭС. Кроме того, думать надо и о солнечных батареях, которые непрерывно совершенствуются, отметила Венедиктова.

Газета «Новый день» публикует мнение Астамура Дзари: «Зовите молодых не только на руководящую работу. Зовите к станкам, на стройки, в сельское хозяйство и т.д. Смена поколений должна быть во всем! Мы додумались превратить в рынок завод «Сухумприбор», где на каждом этаже были цеха со станками. На заводе газовой аппаратуры работают всего несколько станков со своими довоенными токарями. Судоремонтный, химзавод, швейная фабрика. Про Ткуарчальские и остальные заводы и мастерские вообще больно говорить. Куда мы дели оборудование чайных фабрик, эфиромасличных заводов, табачных фабрик и других предприятий? Нет фабрик, нет чайных плантаций – нет ни там, ни там рабочих мест. А есть сегодня у нас в достатке электрики, наладчики, сварщики, строительные рабочие, сантехники из местных? Нет!» Дзари считает, что необходимо менять отношение подрастающего поколения к труду.

Уровень травматизма на дорогах Абхазии остается высоким. За последние 26 лет погибло 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в стране за 2019 год составило 56 человек, об этом сообщает «Абхазия-Информ».

Дорожно-транспортную ситуацию в республике прокомментировал начальник УГАИ МВД РА Батал Агрба: «Мы должны донести до населения информацию о недопустимости дальнейшего пренебрежительного отношения к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, необходимость правильного воспитания в семье, школе, укрепления идеологии правопорядка на предприятиях, а руководителям органов государственного управления необходимо довести до сведения своих сотрудников недопустимость использования служебных полномочий для уклонения от административной ответственности».

Сегодня перед МВД и УГАИ стоит задача поэтапной реализации проекта «Безопасный город», наращивания систем фото- и видеофиксации контроля республиканской дороги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия