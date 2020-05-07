«Мы должны начать носить маски»

– Как вы считаете, нужно ли в Южной Осетии ужесточать карантинные меры из-за роста числа инфицированных коронавирусом?

Лариса: Я лично считаю, что, да, на сегодняшний момент это вполне оправданные меры. Как мы видим, если до сих пор у нас была благоприятная ситуация, то сейчас это изменилось. Не радует и то, что увеличивается количество не только больных, но и тех, у кого есть подозрения на коронавирус. Поэтому я за жесткий карантин, я за жесткие меры, носить маски, конечно, обязательно.

Нона: Я, например, занимаюсь предпринимательством. Недавно, когда нас закрыли на месяц, мы дошли уже до того, что нам не на что было покупать элементарно продукты. Поэтому с этой позиции я, конечно, против, чтобы вводили какие-то ограничения. Что касается того, как себя обезопасить, любой нормальный человек и так понимает, как во время войны мы понимали, что надо укрываться где-то, чтобы не погибнуть. То же самое сейчас, каждый человек должен соблюдать правила гигиены, не обниматься, не целоваться при встрече. Мне кажется, это каждый человек осознает и будет делать.

Фаризат: Я думаю, надо вводить ограничения. То, что мы были изолированы, границы были закрыты, привело к тому, что коронавируса не было, во всяком случае, пока мы сами не привезли откуда-то, у нас все было нормально. Я думаю, надо вводить какие-то дополнительные меры. Люди привыкли без масок ходить, и их не заставить их носить. Да и купить их невозможно. Если в средствах массовой информации будут призывать людей самих как-то поберечься, то, я думаю, это будет иметь действие.

Юлия: Нужно ли ужесточать? Нет, я придерживаюсь политики Лукашенко, и не считаю, что нужно ужесточать меры. Более того, я считаю, что коронавирус у нас уже был как минимум в ноябре. Просто тогда не могли взять пробы и анализы. Те тесты, которые привозят сюда, тоже неэффективны. Один день они показывают человеку положительный результат, на следующий день – отрицательный. Поэтому доверять им тоже нельзя. Нужно принимать такие же меры, как при гриппе, соблюдать обычные правила гигиены. А то, что сделали в России, посадили всех людей по домам, я считаю, это неэффективно, и кроме агрессии это ничего не вызовет.

Алиса: Я в этом вопросе абсолютный диктатор. Чем жестче меры, чем жестче правила, тем меньше процент заболеваемости. Нужно минимизировать этот процент, пока пик не пройдет. Так как мы, кавказцы, такие странные люди, тем более осетины, тем более те, которые прошли через все муки ада, войну и разруху, нам всем поначалу казалось, что раз уж мы войну прошли, ничего страшного. Я думаю, со вчерашнего дня, когда уже количество заболевших увеличилось до 11, и это то, что мы знаем, мы должны начать носить маски. Пусть говорят, что они не защищают, но вреда они нам точно не принесут. Закрытие границ, жесточайший карантин, и самое главное, чтобы люди находились на максимальной самоизоляции, я всеми руками за эти меры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия