75-летие Победы во время пандемии

9 мая в Абхазии, как и в большинстве стран постсоветского пространства, будут праздновать 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне (остальной мир, как известно, отмечает победу над нацистской Германией 8 мая, когда в 1945-м был подписан акт о ее безоговорочной капитуляции).

Приступая к написанию этого текста, перечитал свой прошлогодний репортаж 9 Мая и освежил в памяти то, что было тогда в Сухуме: торжественный прием накануне ветеранов войны в посольстве РФ в Абхазии, традиционный митинг у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров, шествие «Бессмертного полка» к этому памятнику от площади Свободы, в котором я тоже принял участие с портретом отца в руках… Нынче предполагалось примерно то же самое, только, конечно, с еще большим размахом, поскольку дата круглая, юбилейная. Но, увы, уже в марте стало понятно, что разворачивающаяся в мире коронавирусная пандемия сделает невозможным проведение массовых мероприятий. Так что вся подготовка к 75-летию сосредоточилась в основном на проведении интернет-конференций, на освещении событий войны в электронных средствах массовой информации, рассказах в них о ее ветеранах. А эти ветераны – уже, как известно, все сплошь долгожители, то есть люди старше девяноста лет. В прошлом году таких, включая тружеников тыла, в Абхазии оставалось немногим больше полуста, сейчас – только 44. С особым чувством смотрел телесюжеты, посвященные хорошо знакомым ветеранам войны, которым уже перевалило за 95 лет – Илье Ачба, Валентине Шульгиной, Нонне Дорофеевой…

Еще в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы по 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам и вдовцам. В общей сложности такие выплаты должны получить почти 540 тысяч человек, жители России и трех стран Прибалтики. Но из 44 ветеранов войны из Абхазии их могут получить только имеющие прописку в России – 29. В Абхазии не смогли изыскать по 75 тысяч рублей, как в России, для оставшихся 15-ти и сделали им выплаты только по 50 тысяч – благодаря решению тогдашнего и.о. президента республики Валерия Бганба совместно с бывшим министром финансов Джансухом Нанба. Зато эти деньги 15-ти ветеранам уже вручили.

Сегодня, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил соотечественников и ветеранов с праздником. В поздравлении, в частности, говорится: «75 лет назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая Победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан. Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является родиной 22 Героев Советского Союза и трех кавалеров ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград. К сожалению, из-за существующей опасности распространения инфекции, охватившей весь мир, в этом году мы вынуждены отменить торжественные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы. Дорогие ветераны, прошу отнестись с пониманием к решению, которое в первую очередь продиктовано заботой о вашем здоровье. В то же время никто не вправе и не в силах отменить светлый праздник, символизирующий торжество справедливости. По моему поручению в День Победы, с соблюдением санитарных норм, каждого ветерана посетят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов».

Накануне он обменялся поздравлениями с юбилеем Победы с президентом России Владимиром Путиным. Это сделали также премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и глава правительства России Михаил Мишустин.

Как известно, из всех стран постсоветского пространства только Белоруссия проводит завтра парад Победы, благодаря решению самого «мужественного», как он сам считает, президента в мире Александра Лукашенко. Несколько дней назад он заявил: «Те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало». Одно из белорусских оппозиционных интернет-изданий, редакция которого размещается, разумеется, за пределами страны, откликнулось на это: «Вот только вряд ли наши предки умирали на войне за то, чтобы их потомки умирали из-за парада, глупо и без какой-либо необходимости подставляясь под опасный вирус».

А начало интернет-публикации какого-то российского автора, которая попалась мне на глаза, было таким: «Каюсь, в пандемии увидела один положительный момент – что 75-летие Победы пройдет без привычного победобесия. Не будет георгиевских ленточек на пакетах с картошкой и водкой и дамских сумках, детских колясках и автомобилях…» Мнение, отражающее идущую в последние годы полемику между двумя идеологически противостоящими друг другу частями российского общества.

Что тут сказать? Неологизм «победобесие» кажется мне неудачным, поскольку это бестактное словечко задевает нечто святое, в частности, чувства ветеранов войны и память о тех, кто не вернулся из боев. Вместе с тем не могу не согласиться с тем, что в России, к сожалению, стало наблюдаться в канун 9 Мая и явное перегибание палки, когда в некоторых регионах, по сообщениям СМИ, стали собирать участников шествий «Бессмертного полка» «по разнарядке» (и такую прекрасную идею можно извратить заорганизованностью), «перекармливать» военно-победной тематикой…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия