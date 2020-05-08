В Абхазии подтверждены 4 случая инфицирования коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дополнительно выделил Грузии 3 миллиона долларов на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан.

Дипломат отметила, что помощь является продолжением сотрудничества CDC с Грузией, которое продолжается уже более десяти лет. При поддержке американской стороны в стране была начата программа элиминации гепатита С. Также CDC сотрудничает с Исследовательским центром общественного здоровья имени Ричарда Лугара, чтобы обеспечить гарантии качества и контроль в лабораториях по всей Грузии.

Уже после начала пандемии CDC организовал тренинги для грузинских эпидемиологов и врачей. Темой курсов было правильное использование средств индивидуальной защиты, контроль и предотвращение инфекции, исследование контактов и выявление возможных случаев COVID-19, управление пациентами, полевые работы эпидемиологов и так далее, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 623 человек. Из них 288 пациентов выздоровели, десять скончались. В настоящее время в карантине остаются 4 702 человек, а под наблюдением врачей в стационарах - 459.