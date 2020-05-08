Личные парады до победы над пандемией

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Южной Осетии выросло до 15 человек. На этом фоне правительство решило продлить карантин до 31 мая. Впрочем, несмотря на запрет массовых мероприятий, у домов ветеранов сегодня было многолюдно. Второй день в Цхинвале проходят личные парады для участников Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

Сегодня глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева представила обновленную статистику – число инфицированных коронавирусом выросло до 15 человек. Ведомство ждет результатов тестов еще 37 человек. В карантине находятся 244 человек, из них 160 студентов российских вузов, шесть водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии.

Накануне Марина Кочиева сообщила журналистам, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно: «Они клинически здоровы, без выраженной симптоматики, без температуры… Проводится отбор проб у всех студентов, которые прибыли из России, запасов тестов пока достаточно». По ее словам, определены места для прибывающих в республику. Для размещения пациентов с подозрением на коронавирус готовят и старое здание родильного дома в городе Цхинвале.

На рост числа инфицированных отреагировало и правительство Южной Осетии. Принято решение продлить ограничительные меры до 31 мая.

Продолжает действовать и запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Впрочем, два дня подряд в Цхинвале проходят личные парады для ветеранов ВОВ, в которых участвует не один десяток человек, а сегодня на открытии бюста Герою Советского Союза Георгию Беруашвили на Аллее Славы в столице республики присутствовали многочисленные чиновники во главе с президентом, депутаты, военнослужащие.

Министр образования Натали Гассиева прояснила судьбу школьников в условиях пандемии. По ее словам, «дистанционное обучение в школах Южной Осетии продлится до 20 мая, после чего все учащиеся освобождаются от сдачи выпускных экзаменов… Оценки будут выставляться школьникам по результатам трех четвертей и дистанционного обучения. Выпускники получат аттестаты без сдачи экзаменов». Сами выпускники отмечают, что пока ничего не могут понять. Говорит ученик старших классов одной из цхинвальских школ Георгий:

«Сейчас мы учимся дистанционно, и некоторые говорят, что выпуска не будет, некоторые, что его перенесут. Другие вообще говорят, что экзаменов у нас не будет, или будут, но дистанционно. Непонятно и про поступление. То есть когда лимиты, допустим, по линии Минобороны приедут, этого никто не знает. Говорят, этого не знает даже сам министр. Я – выпускник 11-го класса и хочу поступать по линии Минобороны, конкретно в УМО – Военный университет, и пока ничего не понятно, как и что будет. Разумеется, мы переживаем, что не будет выпускного бала и так далее. То есть все этого так ждали 11 лет, очень жаль».

Накануне после общения депутатов с министром здравоохранения Георгием Тотчиевым выяснилось, что единственный в республике аппарат компьютерной томографии с января месяца остается в неисправном состоянии. На фоне заявлений о том, что ведомство готово к приему и лечению инфицированных коронавирусом, это стало неприятной неожиданностью. Хотя в социальных сетях об этом пишут давно. Министр Тотчиев обещает отремонтировать аппарат за две недели. По его словам, этим займутся специалисты из Донецка:

«Приглашенные специалисты, представители двух разных компаний оценили ремонт аппарата в два миллиона. Сегодня я разговаривал с представителями компании, у которой мы сделали заказ. Они пообещали доставить и установить недостающую деталь».

Как рассказал «Эху Кавказа» один из депутатов, вчера министр назвал и сумму, выделенную на борьбу с коронавирусом, – около шести с половиной миллионов рублей, половина из которых, по словам Тотчиева, уже потрачена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осети