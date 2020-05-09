День Победы совместили с Днем Европы

Грузия отмечает 75-летие победы над фашизмом в условиях пандемии. Политики с утра несут цветы к мемориалу неизвестного солдата в Тбилиси. В других городах страны обошлись без традиционных массовых мероприятий из-за введенных ограничений. Исключение – город Гори. Там местные все-таки пришли в этот день к памятнику Сталину. Планировали устроить шествие и грузинские организаторы «Бессметного полка», впрочем, получили строгое предупреждение лично от премьер-министра Георгия Гахария. Он также напомнил обществу, что 9 мая – это еще и День рождения Евросоюза, к которому так стремится Грузия.

Усиленные наряды полиции с утра расположились у входа в тбилисский парк Ваке. Они следят за тем, чтобы не были нарушены ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, среди которых и запрет на собрание больше трех человек. Среди тех, кто сегодня решил почтить память погибших во Второй мировой войне, не было участников тех событий. Не только потому, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, но и потому, что власти призывают всех пожилых оставаться дома. К тому же в Тбилиси сегодня с утра дождливо и холодно.

По всей Грузии осталось 372 ветерана. Каждому из них правительство подарит 600 лари в честь 75-летия победы над фашизмом. Эти деньги и другие подарки им принесут домой. Самым первым в парке Ваке к мемориалу Неизвестного солдата возложил цветы премьер-министр страны Георгий Гахария:

«75 лет прошло с тех пор, как такой малочисленный народ, как наш, пожертвовал 300 тысяч человек этой великой победе мировых здравых сил над фашизмом».

Но ожидавших его журналистов больше интересовало, что глава правительства думает о планах грузинских организаторов «Бессмертного полка». Накануне один из руководителей организации Гулбаат Рцхиладзе заявил, что несмотря на ЧП они все равно организуют шествие. Сторонники этой идеи даже развернули кампанию в соцсетях, тем самым спровоцировав бурную дискуссию. У многих в Грузии шествие «Бессмертного полка» с георгиевскими лентами вызывает протест. Они расценивают это как признание российской оккупации. Из-за этого в прежние годы 9 мая парк Ваке не раз становился местом противостояния между сторонниками и противниками идеи «Бессменного полка». На этот раз свои условия продиктовала пандемия и введенное из-за этого ЧП. Еще накануне МВД напомнило желающим устроить шествие, что в стране до 22 мая действует комендантский час и запрещено собрание более трех человек. Не преступать закон посоветовал сегодня гражданам и премьер-министр Георгий Гахария:

«Каждому человек, который так вызывающе говорит, что не подчинится закону, конечно же, полиция в рамках закона даст соответствующий ответ».

Ответил глава правительства косвенно и тем, кто выступает против празднования победы над фашизмом 9 мая. Георгий Гахария напомнил, что 70 лет назад появилась и идея о единстве Европы, и с тех пор 9 мая считается и Днем рождения Евросоюза, к которому так стремится Грузия.

Оказываться от идеи шествия «Бессмертного полка» не нравится главе партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Ни в коем случае нельзя политизировать эту хорошую идею, ни одна сторона не должна делать этого. Эта идея для того, чтобы почтить память погибших людей. Когда я на улицах вижу их фотографии, у меня есть ощущение, что эти люди на несколько минут оживают в нашей памяти. Поэтому считаю крайне аморальным политизирование памяти погибших», – заявила Нино Бурджанадзе у памятника Неизвестному солдату.

В течение дня память погибших во Второй мировой войне почтили президент Саломе Зурабишвили, министр обороны Ираклий Гарибашвили и другие представители власти. До четырех часов дня в парке Ваке так и не появлялись участники «Бессмертного полка».

Оппозиционные «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» День Победы над фашизмом традиционно отмечают 8 мая. Несколько НПО также выступили с инициативой отмечать этот день вместе с Европой. А Фонд развития СМИ (MDF) запустила целую кампанию, в которой объясняет, как безобидная идея почтить память погибших в войне людей превратилась в орудие пропаганды, говорит представитель НПО Софо Гелава:

«Кремль это шествие «Бессмертного полка» использует инструментом своей пропаганды как внутри страны, так и за рубежом. Проблема больше в политической воле государства – с кем страна будет отмечать этот день. Будет это 8 мая вместе со всей Европой или же 9 мая, который Кремль использует для своих политических инструментов влияния».

Тем не менее в грузинском обществе День Победы больше ассоциируется с 9 мая, который в Грузии официально объявлен выходным. А для малочисленной части общества, особенно сталинистов, День Победы неотъемлем от имени Иосифа Сталина. Потому и решили несколько человек в Гори 9 мая почтить и память советского вождя.