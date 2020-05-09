Тенгиз Церцвадзе: Оправдываются оптимистичные прогнозы

«Если мы не совершим какую-то глупость, если мы не допустим каких-то ошибок, как были допущены в Болниси и Марнеули, а также в муниципалитетах Кобулети или в Лентехи, где накрыли стол на 50 человек, то я думаю, что первую и самую мощную атаку ковид-инфекции мы преодолели с минимальными потерями», - заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, если сохранится существующая степень мобилизации и соблюдения рекомендаций, количество случаев инфицирования резко не возрастет. Как заявил Церцвадзе, оправдываются оптимистичные прогнозы экспертов, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Количество новых пациентов постепенно сокращается, т.е оправдываются те оптимистичные прогнозы, которые высказывали эксперты, что где-то в конце апреля наступит пик, затем плато и потом будет снижение. Я бы сказал, что сейчас именно плато, пик не оказался крутым. Я не могу гарантировать, что роста больше не будет, но последние дни указывают на то, что если мы не совершим какую-то глупость, не устроим где-то сборище, не отпустим поводья, и если сохранится эта степень мобилизации и соблюдения рекомендаций, то предположительно сейчас мы находимся на пике, который выглядит как плато, и по идее не должно быть увеличения. Если будет увеличение, то оно будет небольшим – один или два десятка», - сказал Церцвадзе.

По его словам, в Грузии на данный момент зафиксировано 626 случаев инфицирования и лишь 10 умерших – это один из лучших или лучший показатель в Европе.