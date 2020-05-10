В Армении число случаев коронавируса увеличилось на 138, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 138, в общем составив 3 313. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 58 и сейчас составляет 1 325.

За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 45.

Как сообщают из Министерства здравоохранения Армении, скончавшейся женщине было 74 года, она имела сопутствующие хронические заболевания.

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 3 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 15, сообщает Радио Азатутюн.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1 928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 31 590.