В Южной Осетии за сутки коронавирус подтвержден еще у 5 жителей республики

По состоянию на утро 10 мая, в самопровозглашенной республике Южная Осетия диагноз COVID-19 подтвержден у 22 человек (днем ранее 17). «Все они изолированы в инфекционном отделении, их состояние стабильное», - сообщила заместитель главного санитарного врача республики Анна Гаглоева.

По ее словам, из них 14 - это курсанты российских вузов, 7 - граждане, прибывшие ранее по линии МИД из Северной Осетии и один военнослужащий. «На карантине в медицинских учреждениях и гостинице «Алан» находятся всего 267 человек. В медучреждениях - 193 человек, 31 - в гостинице «Алан». Еще 43 человека находятся в изоляции в домашних условиях», - отметила Гаглоева.

Югосетпотребнадзор в своей ПЦР лаборатории провел накануне всего 48 тестов на коронавирус. Пять из них показали положительный результат, все остальные - отрицательные. Всего на данный момент проведено 345 тестов, сегодня в ПЦР лаборатории продолжится тестирование граждан на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщает «Осинформ».

Первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией были зафиксированы в республике 6 мая. Уже с конца февраля югоосетинские власти предпринимали все меры по противодействию проникновения вируса в республику: закрылись учебные заведения, места массового скопления, рестораны, торговые центры, спорткомплексы и другие.