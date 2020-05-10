Какие ограничения снимаются в Грузии с 11 мая – список

В Кахетии борются со стихией – в результате ливневых дождей, которые не прекращались два дня, пострадали до 20 сел муниципалитетов Кварели и Лагодехи. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Затоплены пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов.

В Кварели мощные потоки снесли лесопильный цех и дом, располагавшиеся на берегу реки Дуруджи. Повреждены дороги. Чтобы вернуть разбушевавшуюся реку в прежнее русло, на месте работает несколько единиц тяжелой техники. В Лагодехском муниципалитете из берегов вышла река Кабали. Пострадали села Гургениани, Цоднискари, Вардисубани, Картибани, Гиоргети, Апени, Чабукиани и Лелиани.

Местные жители говорят, что причиной масштабного наводнения стали неисправные дренажные системы и каналы. По их словам, власти не занимаются их прочисткой и обслуживанием. Также они отмечают, что уже несколько лет не ремонтируются берегоукрепительные сооружения. Жители района заявляют, что в результате наводнения они остались без урожая – уничтожены посевы овощей и бобовых. У многих погибла птица. Пострадавшие требуют от мэрии помощи.

«На данном этапе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Муниципальные, спасательные, мелиорационные службы работают на всех тех объектах, где сейчас можно что-либо сделать», - сказал мэр Лаходехи Джондо Мдивнишвили.

К подсчету ущерба власти Кварели и Лагодехи уже приступили. Ожидается, что конкретные цифры будут объявлены в ближайшие дни.

Погода значительно ухудшилась в Грузии в пятницу. На всей территории страны уже несколько дней продолжаются дожди. В некоторых районах они привели к наводнениям и образованию оползневых масс. В горах идет снег, а на море не стихает 4-балльный шторм.

По данным Национального агентства окружающей среды, с 11 мая погода в Грузии улучшится.