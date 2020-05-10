Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» пишет о гастарбайтерах, которые остались в республике после закрытия международного сообщения. Карантинные меры застали в Южной Осетии 320 трудовых мигрантов. В основном это граждане стран Средней Азии, есть среди них и жители Закавказья. «На зимние месяцы гастарбайтеры большей частью возвращаются на родину. В Цхинвал приезжают весной с началом очередного ремонтно-строительного сезона. В прошлые годы уже в мае в республике числилось до 1000 иностранных рабочих. Сейчас их количество на треть меньше, это те, кто успел прибыть до закрытия границы», – пишет автор. Гастарбайтеры не смогут покинуть пределы республики до возобновления международного сообщения. Мигранты фактически оказались запертыми в РЮО. Издание пообщалось с некоторыми из них. Выяснилось, что пока они продолжают работать. Ойбек из Узбекистана рассказывает, что был с друзьями не на шутку встревожен, когда из-за проблем с завозом материалов на какое-то время заморозили стройку. «Цеплялись за любую работу, даже мелкую, чтобы не остаться без средств к существованию. Сейчас стало лучше, пока не голодаем, но хочется стабильности», – сказал строитель. Мигранты боятся, что их заставят соблюдать режим самоизоляции. Неделю-другую как-нибудь вытянут, наверняка и правительство республики не бросит в беде, но более длительную паузу тяжело будет выдержать, пишет «Южная Осетия».

Газета «Республика» к годовщине Победы публикует обзор военных лет в Южной Осетии по страницам газет тех лет. За подвиги в Великой Отечественной войне 34 представителям осетинского народа было присвоено звание Героя Советского Союза. В числе Героев Советского Союза, удостоенных этого звания, восемь уроженцев Южной Осетии. «5,5 тыс. бойцов из ЮОАО были награждены боевыми орденами и медалями СССР. Всего на полях сражений добывали Победу более 21 тысячи представителей ЮОАО, что составляло пятую часть всего населения. Из них на полях сражений погибло более 11 тысяч человек, более 7 тысяч пропали без вести», – пишет «Республика».

Блогер Алан Парастаев комментирует обращение президента Анатолия Бибилова в социальной сети Facebook в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Южной Осетии. Блогер отмечает, что президент мягко обратился к гражданам, которые агрессивно отзываются о заболевших, но, по мнению Парастаева, таких людей нужно предупреждать жестче. Блогер считает, что против опубликовавшего в соцсетях что-либо унижающее достоинство, оскорбительное или призывающее к нарушениям прав заразившегося COVID-19 надо возбуждать административные или даже уголовные дела. «Ну, или предать его позору, а не увещевать и уговаривать. Это либо провокаторы, либо асоциальные элементы. Парень поехал учиться, чтобы потом защищать нашу родину, может, даже отдать жизнь. В условиях военного общежития, казарменной жизни подхватил вирус, а доморощенные френды-эксперты поливают его грязью», – пишет блогер. Он напоминает, что «жесткие меры помогли нам до вчерашнего дня оградить республику от вируса. Не стоит сбавлять жесткость, тем более теперь, когда вирус среди нас, не только коронный вирус, но и вирус разобщения и злословия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии