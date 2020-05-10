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В Германии вслед за ослаблением ограничений последовал рост числа заражений
В Германии отмечено увеличение числа инфицированных, показывает официальная статистика. Рост регистрируется через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер, отмечает Би-би-си.
Согласно данным института Роберта Коха, индекс репродукции коронавируса в Германии в настоящее время находится выше «единицы». Это означает, что в стране происходит рост числа инфицированных.
Опубликование этих сведений совпало в Германии с массовыми протестными акциями, участниками которых в субботу в нескольких городах страны стали сотни и тысячи человек.
Германия занимает 7-е место в мире по выявленным случаям инфицирования. По последним данным института Коха, на 10 мая в стране 169 218 зараженных, умерших 7 395.
В минувшую среду канцлер Германии Ангела Меркель объявила широкие меры ослабления ограничений – в результате переговоров с лидерами 16 федеральных земель. Магазинам разрешено возобновить работу, учащиеся начинают постепенно возвращаться в школы, а команды Бундеслиги – высшей лиги национального футбола – возобновят тренировки в конце следующей недели. По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.
Другие новости дня
МИД РФ возмущен позицией Белого дома относительно роли СССР в войне
Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами. Такое заявление распространил сегодня, 10 мая, МИД России.
Поводом для заявления МИД стал пост в инстаграме, опубликованный от имени Белого дома: «8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух будет всегда побеждать. Так всегда и происходит».
«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
Приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только «Америке и Великобритании» идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.
До 20 сел пострадали в результате стихии в Кахетии
В Кахетии борются со стихией – в результате ливневых дождей, которые не прекращались два дня, пострадали до 20 сел муниципалитетов Кварели и Лагодехи. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Затоплены пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов.
В Кварели мощные потоки снесли лесопильный цех и дом, располагавшиеся на берегу реки Дуруджи. Повреждены дороги. Чтобы вернуть разбушевавшуюся реку в прежнее русло, на месте работает несколько единиц тяжелой техники. В Лагодехском муниципалитете из берегов вышла река Кабали. Пострадали села Гургениани, Цоднискари, Вардисубани, Картибани, Гиоргети, Апени, Чабукиани и Лелиани.
Местные жители говорят, что причиной масштабного наводнения стали неисправные дренажные системы и каналы. По их словам, власти не занимаются их прочисткой и обслуживанием. Также они отмечают, что уже несколько лет не ремонтируются берегоукрепительные сооружения. Жители района заявляют, что в результате наводнения они остались без урожая – уничтожены посевы овощей и бобовых. У многих погибла птица. Пострадавшие требуют от мэрии помощи.
«На данном этапе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Муниципальные, спасательные, мелиорационные службы работают на всех тех объектах, где сейчас можно что-либо сделать», - сказал мэр Лаходехи Джондо Мдивнишвили.
К подсчету ущерба власти Кварели и Лагодехи уже приступили. Ожидается, что конкретные цифры будут объявлены в ближайшие дни.
Погода значительно ухудшилась в Грузии в пятницу. На всей территории страны уже несколько дней продолжаются дожди. В некоторых районах они привели к наводнениям и образованию оползневых масс. В горах идет снег, а на море не стихает 4-балльный шторм.
По данным Национального агентства окружающей среды, с 11 мая погода в Грузии улучшится.
Какие ограничения снимаются в Грузии с 11 мая – список
С завтрашнего дня, 11 мая, в Грузии начинается второй этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно плану правительства:
- 11 мая будет открыт Тбилиси. С понедельника все граждане смогут свободно въезжать и выезжать из столицы. До сих пор для этого необходим был специальный пропуск.
- 11 мая откроются все виды производства, а также все виды объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров.
- 14 мая откроются еще два города – Рустави и Гардабани. Вместе с Тбилиси, Кутаиси и Батуми они были закрыты для въезда и выезда с 15 апреля.
- 18 мая откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина. Премьер-министр Георгий Гахария пояснил, что в этом муниципалитете еще предстоит провести определенное количество тестов среди населения, поэтому его открытие происходит позже Тбилиси.
Ограничения снимаются по всей стране, за исключением муниципалитетов и административных единиц, которые объявлены зонами строгого карантина.
Какие ограничения остаются в силе:
- до 22 мая на территории Грузии действует чрезвычайное положение. Штраф за нарушение режима ЧП составляет три тысячи лари (около 940 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,7 тысячи долларов);
- обязательно ношение медицинских масок в общественных местах;
- действует комендантский час – выходить на улицу с 21:00 до 06:00 без специального разрешения запрещено;
- полностью остановлен общественный транспорт, в том числе метро;
- введен строгий регламент для такси и частных автомобилей: не больше двух пассажиров, на заднем сиденье;
- запрещены собрания больше трех человек везде, кроме магазинов и аптек, с соблюдением общественной дистанции;
- все граждане должны иметь при себе удостоверения личности, паспорта или водительские удостоверения;
- лицам старше 70 лет запрещено выходить из дома, кроме похода в ближайший магазин, аптеку или медучреждение;
- отменены все междугородние авто- и железнодорожные пассажирские перевозки, все внутренние авиарейсы.
Четверть новых случаев заражения COVID-19 в СКФО пришлись на Дагестан
Из 369 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе, 93 зафиксированы в Дагестане. Регион сохраняет лидерство в округе по числу зараженных с начала пандемии.
В Кабардино-Балкарии зафиксировано 77 новых случаев заражения, в Северной Осетии – 70, в Ингушетии – 47, в Ставропольском крае – 38, в Чечне – 26, а в Карачаево-Черкесии – 18, следует из публикации на сайте Роспотребнадзора.
Эти же цифры размещены сегодня, 10 мая, на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Согласно опубликованной таблице, число инфицированных в СКФО выросло за сутки на 369 и достигло 9 008.
При этом наибольшее число зараженных (2 653) зафиксировано в Дагестане. На втором месте Северная Осетия, где насчитывается 1 575 подтвержденных случаев заражения. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились у 1 245 человек, в Ингушетии – у 1 199, на Ставрополье – у 1 050, в Чечне – 759, а в Карачаево-Черкесии – у 527, указано в сообщении, передает «Кавказский узел».
Проливные дожди вызвали наводнение в нескольких селах Лагодехского района
В результате проливных дождей вышла из берегов река Кабали, что вызвало наводнение в нескольких селах Лагодехского муниципалитета (регион Кахетия). Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии.
В Цоднискари, Апени и Кабали затоплены пахотные земли, приусадебные участки и первые этажи жилых домов. Откачивать воду местным жителям помогают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным ведомства, всего затоплено более 20 хозяйств.
Как сообщил журналистам мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили, если дожди продолжатся, уровень воды в реке поднимется еще больше, что создаст дополнительные проблемы населению, передает агентство «Новости-Грузия».
В Южной Осетии за сутки коронавирус подтвержден еще у 5 жителей республики
По состоянию на утро 10 мая, в самопровозглашенной республике Южная Осетия диагноз COVID-19 подтвержден у 22 человек (днем ранее 17). «Все они изолированы в инфекционном отделении, их состояние стабильное», - сообщила заместитель главного санитарного врача республики Анна Гаглоева.
По ее словам, из них 14 - это курсанты российских вузов, 7 - граждане, прибывшие ранее по линии МИД из Северной Осетии и один военнослужащий. «На карантине в медицинских учреждениях и гостинице «Алан» находятся всего 267 человек. В медучреждениях - 193 человек, 31 - в гостинице «Алан». Еще 43 человека находятся в изоляции в домашних условиях», - отметила Гаглоева.
Югосетпотребнадзор в своей ПЦР лаборатории провел накануне всего 48 тестов на коронавирус. Пять из них показали положительный результат, все остальные - отрицательные. Всего на данный момент проведено 345 тестов, сегодня в ПЦР лаборатории продолжится тестирование граждан на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщает «Осинформ».
Первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией были зафиксированы в республике 6 мая. Уже с конца февраля югоосетинские власти предпринимали все меры по противодействию проникновения вируса в республику: закрылись учебные заведения, места массового скопления, рестораны, торговые центры, спорткомплексы и другие.
- Де-факто граница с Грузией полностью закрыта с конца февраля, на границе с РФ приняты меры по ограничению пересечения граждан.
- Президент Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней до 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
- Ранее югоосетинское правительство продлило ограничительные меры до 31 мая включительно.
Пираты похитили трех россиян и украинца с двух судов в Гвинейском заливе
Пираты похитили трех россиян с двух судов в Гвинейском заливе. Двое россиян похищены с геологоразведочного судна «Джиблохо», стоявшего на рейде в порту Луба в Экваториальной Гвинее.
Примерно в то же время пираты, высадившись с моторной лодки, похитили двух членов экипажа с грузового судна «Рио Митонг», шедшего в нескольких километрах от столицы страны Малабо - один из похищенных россиянин, один украинец.
Обстоятельство нападения на научное судно изучается местной полицией, - сообщил РИА «Новости» представитель российского посольства в соседнем с Экваториальной Гвинеей Камеруне. Похищение россиянина с грузового судна в посольстве подтвердили агентству ТАСС, а украинца - предварительно подтвердили представители МИД страны агентству «Укринформ».
Гвинейский залив является одной из зон, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак на грузовые суда.
- Атакованное на рейде геологоразведочное судно «Джиблохо» было построено на верфи в Николаеве в 1989 году под названием «Севморгеология».
- «Рио Мотонг» шел под флагом Коморских островов, судном владеет бельгийская компания.
Новые случаи COVID-19 связаны с муниципалитетами Болниси и Тетрицкаро
Среди случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, есть несколько жителей региона Квемо Картли. По информации Общественного вещателя, коронавирус был подтвержден у жителя села Мушевани Болнисского муниципалитета. В этой административной единице с 25 апреля действует режим строгого карантина. Въезд и выезд из села ограничен.
Пациент, которому диагностировали COVID-19, проходил лечение в клинике «Аверси» в Марнеули. Сразу после госпитализации, его биоматериалы отправили в лабораторию для исследований. Всего в клинике на коронавирус за сутки проверили семь человек – результаты тестов шести были отрицательными.
В Мушевани выявлено уже 28 случаев COVID-19. В целом по Болнисскому району зафиксирован 121 факт инфицирования. Из них 25 пациентов выздоровели, трое скончались. Еще два случая за последние сутки были выявлены в Тетрицкаро. Райцентр муниципалитета также объявлен зоной строгого карантина.
По информации агентства «Новости-Грузия», новые случаи связаны с уже известным «медицинским кластером» - группой контактов сотрудников службы скорой помощи. Общее число случаев COVID-19 в Тетрицкаро увеличилось до 49.
- Первый случай коронавируса зафиксирован в Грузии 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 635 человек (+9 за последние сутки). Активными остаются 316 случаев. 297 пациентов выздоровели, десять скончались.
За сутки коронавирус подтвержден еще у 72 жителей Северной Осетии
За сутки коронавирус подтвержден еще у 72 жителей Северной Осетии. Таким образом, по состоянию на утро 10 мая, в республике зафиксировано 1 647 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
«1 251 человек находятся на амбулаторном лечении, 88 - в больницах, 296 выздоровели, 12 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 2 079 человек», - сообщает Роспотребнадзор.
Daily Mail: Связанные с Кремлем хакеры из Грузии атаковали разработчиков вакцины
В Грузии базируется группа хакеров, связанная с Кремлем и российскими службами безопасности, стоящая за атаками на британские лаборатории, занимающиеся изучением коронавируса, сообщает сегодня, 10 мая, Daily Mail.
По данным издания, 14 марта атака была совершена на клинику в Западном Лондоне, где проводятся испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Утверждается, что хакеры украли из баз клиники «множество личных данных», включая сканы паспортов, страховых карт и виз, а также фотографии пациентов, медицинские анкеты и документы об историях болезней.
Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Maze. Часть украденных данных кибер-преступники слили в теневую Сеть. В свою очередь лаборатория обратилась за помощью в Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).
«Дальнейшее расследование предполагает, что ответственные хакеры базируются в Грузии и связаны с Кремлем и российскими службами безопасности. Один источник утверждает, что хакеры потребовали 2 миллиона фунтов стерлингов за возвращение данных, но предложил компании «скидку», если она найдет лекарство от COVID-19», - пишет Daily Mail.
Британская газета впервые сообщила об атаках на британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, на прошлой неделе. Тогда утверждалось, что за взломами стоят что хакеры, связанные с Россией и Ираном.
В NCSC признают, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. Одновременно источник Daily Mail в британских спецслужбах сообщил, что «за последние несколько недель на страну произошли такие кибератаки, которых никогда не видели даже некоторые наши самые высокопоставленные сотрудники». Собеседник газеты уверен, что конечная цель хакерских групп – «подорвать работу Великобритании по поиску вакцины».
МВД Грузии выявило 61 новый факт нарушения режима чрезвычайного положения
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлен 61 новый факт нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МВД Грузии, с 21:00 часов 9 мая до 06:00 часов 10 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 57 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. По факту нарушения ограничений, связанных с экономической деятельностью, оштрафовано одно юридическое лицо. Вместе с тем, за нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 3 лица.
«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений. МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.
На территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.
В России выявлены больше 11 тысяч переносчиков коронавируса за сутки
Число инфицированных коронавирусом в России с начала вспышки заболевания приблизилось к 210 тысячам. Во второй раз с начала эпидемии за сутки выявлены больше 11 тысяч заболевших. Таковы данные оперативного центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
5 551 новый случай приходится на Москву, больше 1 100 - на Московскую область. В статистику по-прежнему не включены данные о нескольких тысячах заболевших на месторождении «Газпрома» в Якутии. За сутки 88 человек умерли, 2 390 выздоровели.
В мире число заразившихся превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Общее число погибших достигло 277 860 без учета свежей российской статистики.
В Армении число случаев коронавируса увеличилось на 138, скончался еще один пациент
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 138, в общем составив 3 313. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 58 и сейчас составляет 1 325.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 45.
Как сообщают из Министерства здравоохранения Армении, скончавшейся женщине было 74 года, она имела сопутствующие хронические заболевания.
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 3 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 15, сообщает Радио Азатутюн.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1 928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 31 590.
Еще более 180 граждан Грузии доставлены в Тбилиси спецрейсом из Берлина
Еще более 180 граждан Грузии вернулись на родину спецрейсом Берлин-Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. По прибытию в Тбилисском международном аэропорту все пассажиры рейса прошли медицинские осмотры. После граждан доставили в карантинные зоны, где они будут оставаться две недели под наблюдением врачей.
В общей сложности Национальная администрация туризма Грузии арендовала для карантина 84 гостиницы в разных регионах страны. В настоящее время там размещено 4 717 человек. Это не только граждане, возвращающиеся из-за границы, но и контакты людей, у которых был подтвержден коронавирус.
По информации МИД Грузии, 15 мая будет выполнен спецрейс Амстердам-Тбилиси для транзитных пассажиров. На родину смогут вернуться граждане Грузии, застрявшие в США: студенты, военные, туристы, пожилые люди.
На фоне пандемии коронавируса Грузия с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям. Уже полтора месяца аэропорты страны принимают только рейсы, которые осуществляются в координации с властями для возвращения соотечественников. Как правило, их выполняет авиакомпания Georgian Airways.
При содействии правительства Грузии специальными авиарейсами, сухопутными и морскими путями на родину в условиях пандемии вернулись уже 10 115 соотечественников. Еще более 19,6 тысячам граждан, находящимся в разных странах мира, помощь на местах оказали посольства Грузии.
В Грузии за сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии до 635 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. За последние сутки в стране выявлено девять новых фактов заболевания. Число выздоровевших пациентов с утра субботы увеличилось на 12 – до 309.
В настоящее время активными остаются 316 случаев. Десять человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4 717 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 452.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
- Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 9 мая в стране проведено более 27,8 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус (+ 1 985 за сутки).
В Германии горожане провели акции за снятие ограничений
В городах Германии прошли акции против ограничений, введенных властями для защиты от коронавируса. Главная акция прошла накануне, 9 мая, в Штутгарте, в ней участвовали тысячи горожан, которые, как отмечает «Немецкая волна», соблюдали между собой требуемую дистанцию в полтора-два метра.
В центре Берлина акция против ограничений прошла у здания бундестага. Число участников превысило максимально разрешенное – 50 человек. Многие не соблюдали дистанцию между собой. Акцию охраняли около 100 полицейских. Они же и задержали три десятка активистов за нарушение правил проведения манифестаций в условиях эпидемии.
Вторая акция собрала несколько сот человек на берлинской площади Александерплац.
Протестные акции прошли в Мюнхене – 3 тысячи горожан вместо 80 заявленных участников. Они вели себя мирно, полиция решила не разгонять их. Активисты обвинили власти и медиков в нагнетании паники вокруг коронавируса и нарушении конституционных прав граждан.
6 мая правительство Германии и власти федеральных земель договорились о начале второго этапа снятия ограничений. Было объявлено о возобновлении занятий спортом на открытом воздухе, открытии всех магазинов вне зависимости от торговой площади, возобновлении всех занятий в школах и ослаблении ограничений на посещение больниц и домов престарелых.
Правительство Германии объявило, что после первого этапа снятия ограничения 20 апреля прирост числа новых инфицированных остался низким.
В Москве при пожаре в больнице погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы, где лечат больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По данным МЧС, пожар произошел в 6-этажном лечебном здании, в одной из палат на первом этаже. Он был ликвидирован в 21:03. Из здания эвакуировали 200 человек, сообщает РБК.
По данным МЧС, пожар произошел в шестиэтажном лечебном корпусе, в палате на первом этаже. Жертвой пожара стал больной пациент.
Еще у двух студентов, вернувшихся из России в Абхазию, подтвердился коронавирус
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса сегодня, 9 мая, сообщил об увеличении числа инфицированных COVID-19.
В сообщении Оперштаба говорится, что за прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек, и у двоих из них тест показал положительный результат. Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших - это студенты, прибывшие из Российской Федерации. Все они находились на карантине в сухумской гостинице «Айтар». Состояние заболевших расценивается как удовлетворительное.
Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаментозное лечение. Двое вновь выявленных сегодня будут доставлены в Гудаутский госпиталь.
На состоявшейся сегодня пресс-конференции глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия еще раз обратился к населению с просьбой не посещать места скопления людей, максимально оставаться дома, использовать средства индивидуальной защиты – маски и антисептики.
- За все время в Абхазии зарегистрировано 9 случаев заболевания Covid-19. Два пациента вылечились и уже находятся дома. Пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Количество случаев инфицирования врачей в Грузии увеличилось до 72-х
По заявлению директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, количество случаев инфицирования врачей в Грузии увеличилось до 72-х. Согласно его оценке, для масштаба Грузии это немало, но по сравнению со странами Европы - мизерный показатель.
«Случаи заражения врачей увеличились. Я знаю, что их 72. Ведется исследование одного, работающего и в клинике Бочоришвили, и в Сагареджо. Конечно, это нехорошо, и процент кажется высоким, более 10%, но это также и потому, что в стране всего 660 инфицированных. Что касается Италии и других европейских стран, там более 6000 инфицированных медицинских работников, и часть из них умерли. Давайте не будем ко всему слишком претенциозными и очень сенситивными, потому что 72 - это немало, но немало для нас, а по сравнению с европейскими странами, где тысячи зараженных медработников, это мизер, причем у нас ни один медицинский работник не умер», - сказал Тенгиз Церцвадзе.
Он отметил, что в инфицировании врачей, которые 24 часа проводят с больными, нет ничего удивительного, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
- На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 626 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 297. В настоящее время активными остается 319 случаев. Десять человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4 702 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 459.
Тамаз Цахнакия: Состояние студентов с Covid-19 удовлетворительное
Сегодня, 9 мая, состоялась пресс-конференция представителей Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия и Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в ходе которой министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что все четыре студента, заболевшие Covid-19, помещены в Гудаутскую центральную больницу и проходят там необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
«У нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это из числа наших граждан, студентов, которые прибыли из Москвы и находились в изоляции в условиях обсервационного учреждения. Мы говорили и раньше, что случаи у нас будут, и будут они именно завозными. Важно сохранить, а, возможно, даже усилить строгий режим на госграницах и постараться максимально минимизировать доступ потенциально инфицированных людей. Мы понимаем, что не впускать на территорию страны наших граждан мы не можем, но велика ответственность каждого гражданина, который едет в Абхазию – надо быть на строгой самоизоляции, не повергая риску окружающих», – подчеркнул Цахнакия.
Он добавил, что каждый заезжающий находится на контроле республиканской санитарно-эпидемиологической службы: «Меры контроля будут ужесточаться, так как мы видим, что в России пока не отмечается спад количества инфицированных. Весь комплекс мероприятий у нас действует до 15 мая. Координационный штаб на совещании будет принимать дальнейшие решения. Очевидно одно – граница остается закрытой».
Министр еще раз обратился к населению республики с просьбой не посещать места скопления людей, максимально оставаться дома, использовать средства индивидуальной защиты – маски и антисептики, возвращающимся в республику идти на 14-дневный карантин.
Как подчеркнул замминистра здравоохранения Алхас Конджария, в Гудаутском центральном госпитале есть все необходимое: «Все необходимые медикаменты есть, инфекционный блок полностью подготовлен. Помимо этого, мы ожидаем КТ-аппарат, необходимый для диагностики и выявления ковидных больных». Он попросил жителей республики не поддаваться панике и напомнил, что единственным достоверным источником информации по вопросам коронавируса является Оперативный штаб.
Как сообщает «Нужная газета», за все время в Абхазии зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19. Два пациента вылечились и уже находятся дома. Пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Тенгиз Церцвадзе: Оправдываются оптимистичные прогнозы
«Если мы не совершим какую-то глупость, если мы не допустим каких-то ошибок, как были допущены в Болниси и Марнеули, а также в муниципалитетах Кобулети или в Лентехи, где накрыли стол на 50 человек, то я думаю, что первую и самую мощную атаку ковид-инфекции мы преодолели с минимальными потерями», - заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, если сохранится существующая степень мобилизации и соблюдения рекомендаций, количество случаев инфицирования резко не возрастет. Как заявил Церцвадзе, оправдываются оптимистичные прогнозы экспертов, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Количество новых пациентов постепенно сокращается, т.е оправдываются те оптимистичные прогнозы, которые высказывали эксперты, что где-то в конце апреля наступит пик, затем плато и потом будет снижение. Я бы сказал, что сейчас именно плато, пик не оказался крутым. Я не могу гарантировать, что роста больше не будет, но последние дни указывают на то, что если мы не совершим какую-то глупость, не устроим где-то сборище, не отпустим поводья, и если сохранится эта степень мобилизации и соблюдения рекомендаций, то предположительно сейчас мы находимся на пике, который выглядит как плато, и по идее не должно быть увеличения. Если будет увеличение, то оно будет небольшим – один или два десятка», - сказал Церцвадзе.
По его словам, в Грузии на данный момент зафиксировано 626 случаев инфицирования и лишь 10 умерших – это один из лучших или лучший показатель в Европе.
Дипломата, заподозренного в доставке яда в Прагу, назвали сотрудником ФСБ
Российский дипломат, заподозренный властями Чехии в перевозке в страну опасного яда рицина, был сотрудником ФСБ. О его приезде чешские спецслужбы предупредило анонимное сообщение. В нем утверждалось, что россиянин мог везти с собой два яда, а не один. Об этом пишет пражская газета Lidové noviny.
В конце апреля журнал «Респект» сообщил о прибытии в Прагу российского дипломата с рицином в багаже. Источники издания сообщили, что он мог быть агентом российских спецслужб. Чешская контрразведка подозревала, что Москва может планировать атаку на муниципальных чешских политиков. Под охрану были взяты мэры двух пражских районов и самой Праги.
По данным Lidové noviny, дипломат, о котором предупредили спецслужбы, был сотрудником ФСБ под прикрытием. Он прибыл в город 14 марта. В аэропорту его встретил сотрудник службы безопасности российского посольства. В анонимном сообщении утверждалось, что он мог везти с собой два яда, а не один. Вместе с рицином он мог перевозить и токсичный сакситоксин.
Однако действительно ли он доставил эти яды - неизвестно. По утверждению газеты, россиянин до сих пор может находиться на территории Чехии, так как его не за что объявлять персона нон грата. А публикации в СМИ о его появлении в республике поставили власти страны в неудобную ситуацию, потому что они не могут доказать, что он действительно представлял для кого-либо опасность.
- Российские власти историю с рицином отвергают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл публикацию «Респекта» «похожей на утку»; глава МИД Сергей Лавров отметил, что утверждения в тексте «немыслимые».
Власти Сеула закрыли клубы и бары после повторной вспышки коронавирусной инфекции
Власти Сеула закрыли клубы и бары в центре города после повторной вспышки коронавирусной инфекции, передает агентство «Ренхап». С конца апреля в Южной Корее ослабляются карантинные меры, однако в городе зафиксирована новая вспышка болезни.
Сегодня, 9 мая, в стране зафиксированы 18 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 власти связывают с посетителями ночных клубов. При этом, по данным властей, места, где отдыхали зараженные, посетили до полутора тысяч человек.
Южная Корея стала одной из первых стран мира, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Однако ее удалось локализовать - на 51,6 миллиона жителей были зафиксированы 10 822 случаев заражения, умерли 256 человек.
- Всего, по состоянию на 9 мая в мире зафиксированы почти четыре миллиона случаев инфицирования, приводит данные американский университет Джона Хопкинса. Почти 200 тысяч случаев приходятся на Россию.
79 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 79 человек, с начала пандемии зафиксировано 1168 случаев заражения, передает корреспондент «Кавказского узла» информацию Оперативного штаба Кабардино-Балкарии.
В двух больницах Нальчика на лечении лежат 276 человек. 20 из них - в реанимации, причем 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди заболевших девять детей, они находятся в состоянии средней тяжести. 231 зараженный, в том числе 33 ребенка, лечатся амбулаторно. 466 заразившихся, в том числе 196 детей, переносят вирус бессимптомно.
За сутки выздоровели 23 человека, всего излечившихся 192. Умерших по-прежнему три. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 935 человек, контактировавших с зараженными. За сутки их стало больше на 153. 16 человек изолированы в обсерваторах. Протестированы на коронавирус 21 023 человека, сообщили в оперативном штабе.
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