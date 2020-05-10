В Германии вслед за ослаблением ограничений последовал рост числа заражений

В Германии отмечено увеличение числа инфицированных, показывает официальная статистика. Рост регистрируется через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер, отмечает Би-би-си.

Согласно данным института Роберта Коха, индекс репродукции коронавируса в Германии в настоящее время находится выше «единицы». Это означает, что в стране происходит рост числа инфицированных.

Опубликование этих сведений совпало в Германии с массовыми протестными акциями, участниками которых в субботу в нескольких городах страны стали сотни и тысячи человек.

Германия занимает 7-е место в мире по выявленным случаям инфицирования. По последним данным института Коха, на 10 мая в стране 169 218 зараженных, умерших 7 395.

В минувшую среду канцлер Германии Ангела Меркель объявила широкие меры ослабления ограничений – в результате переговоров с лидерами 16 федеральных земель. Магазинам разрешено возобновить работу, учащиеся начинают постепенно возвращаться в школы, а команды Бундеслиги – высшей лиги национального футбола – возобновят тренировки в конце следующей недели. По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.