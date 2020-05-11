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Чешские СМИ назвали имя дипломата, который мог привезти рицин
Чешские СМИ назвали предполагаемое имя российского дипломата, которого спецслужбы страны - также по информации прессы - подозревают в том, что он привёз в Прагу яд рицин для организации покушения на муниципальных политиков.
В репортаже Чешского телевидения, который вышел в эфир вечером в воскресенье в программе "168 часов", утверждается, что "следы ведут к Андрею Кончакову", исполняющему обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге.
Утверждается, что дипломат прилетел в Прагу 14 марта - ещё до отмены авиасообщения с Москвой из-за эпидемии коронавируса - и привёз яд в чемодане, который, согласно международной практике, не досматривался.
Ранее имя предполагаемого "человека с рицином" назвал чешский сайт Seznam Zprávy. В его материале ранее говорилось об "Андрее Владимировиче К.", 34-летнем дипломате (именно столько лет Кончакову), который возглавляет в Праге представительство одной из российских структур. Seznam взял у него интервью. Российский представитель отверг предположение, что привёз в Прагу яд, сказав, что в его чемодане были конфеты и средства дезинфекции. При этом он отметил, что официальное заявление может сделать, только согласовав его с Москвой.
Утром в понедельник Seznam в своей публикации заменил обозначение "К." на фамилию "Кончаков".
Кончаков не ответил на телефонные звонки Радио Свобода.
Андрей Кончаков, о котором чешские СМИ пишут как о предполагаемом сотруднике российских спецслужб, окончил МИФИ. В Чехии он работает уже несколько лет, во главе местного представительства Россотрудничества с 2017 года. Как глава представительства, он ведёт активную публичную деятельность. Он также активный пользователь фейсбука, в последние дни, в том числе и накануне, уже после публикаций в чешских СМИ, размещает на своей странице различные материалы, посвящённые дню Победы. Он не комментировал в фейсбуке обвинения в свой адрес.
- В конце апреля журнал "Респект" сообщил о прибытии в Прагу российского дипломата с рицином в багаже. Источники издания сообщили, что он мог быть агентом российских спецслужб. Чешская контрразведка подозревала, что Москва может планировать атаку на муниципальных чешских политиков. Под охрану были взяты мэры двух пражских районов и самой Праги.
- На днях чешская газета Lidové noviny утверждала, что дипломат, о котором предупредили спецслужбы, был сотрудником ФСБ под прикрытием. В анонимном сообщении утверждалось, что он мог везти с собой два яда, а не один. Вместе с рицином он мог перевозить и токсичный сакситоксин.
- В сообщении газеты также называлась дата прибытия предполагаемого человека с рицином в Прагу - 14 марта - и отмечалось, что о его приезде чешские спецслужбы предупредило анонимное сообщение.
- Газета подчёркивает, что неизвестно, действительно ли он доставил эти яды. По утверждению газеты, россиянин до сих пор может находиться на территории Чехии, так как его не за что объявлять персона нон грата. А публикации в СМИ о его появлении в республике поставили власти страны в неудобную ситуацию, потому что они не могут доказать, что он действительно представлял для кого-либо опасность.
- Сообщалось, в частности, что покушение могло грозить Ондржею Коларжу, старосте Праги-6, инициатору демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, вызвавшего гнев Москвы. При этом памятник был демонтирован 4 апреля, то есть уже после того, как - по утверждениям СМИ - яд был доставлен в Прагу. Это ставит под сомнение первоначальные утверждения издания "Респект", связывавшего историю с рицином с демонтажом памятника.
- Также, по утверждениям СМИ, под охрану были взяты мэр Праги Зденек Гржиб, по инициативе которого площадь, где расположено посольство России, была переименована в честь Бориса Немцова, и староста района Ржепорые Павел Новотный, инициатор установки памятника солдатам РОА. Оба этих решения втакже стретили критику Москвы.
- Чешские власти официально не выдвигали в адрес России обвинений в подготовке покушения на муниципальных политиков.
- Российские власти историю с рицином отвергают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл публикацию "Респекта" "похожей на утку"; глава МИД Сергей Лавров отметил, что утверждения в тексте "немыслимые".
Другие новости дня
В Белом доме принимают меры после случаев коронавируса у сотрудников
Среди заразившихся - пресс-секретарь Майка Пенса
Вице-президент США Майк Пенс не находится в карантине и планирует в понедельник вернутся в Белый дом.
Об этом сообщил его представитель Девин О’Мэлли после того, как ранее в СМИ появилась информация, что Пенс самоизолировался в связи с положительным тестом на коронавирус у одного из сотрудников. По словам О’Мэлли, сам Пенс часто проходит тестирование, и до сих пор результаты были отрицательными.
Как отмечает агентство Reuters, у сотрудников администрации президента нет планов держать Дональда Трампа и Майка Пенса на расстоянии друг от друга, хотя опасения по поводу распространения COVID-19 в Белом доме продолжают усиливаться.
В пятницу на прошлой неделе сам президент Трамп рассказал журналистам о положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер. Днём ранее были сообщения об аналогичном результате теста у представителя личной обслуги президента. Трамп отметил, что он не контактировал с пресс-секретарём Пенса, которая замужем за высокопоставленным советником президентской администрации Стивеном Миллером. Однако, Кэти Миллер встречалась с Майком Пенсом.
По уровню распространения коронавирусной инфекции США остаются на первом месте в мире: свыше одного миллиона 360 тысяч заразившихся и более 80 тысяч летальных исходов. Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где по состоянию на воскресенье было более 335 тысяч выявленных случаев заболевания и 26670 летальных исходов.
С субботы на самоизоляции в качестве меры предосторожности находятся трое высокопоставленных американских чиновников, которые отвечают за меры против COVID-19. Среди них – доктор Энтони Фаучи, его называют главным экспертом Белого дома в борьбе с коронавирусом. Он сейчас в карантине, хотя его тест дал отрицательный результат, отмечает "Голос Америки".
За сутки в Армении число случаев коронавируса увеличилось на 79, скончался еще один пациент
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 79, в общем составив 3392. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 34 и сейчас составляет 1359.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 46.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 17.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1970, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 32561.
Россия поднялась на третье место в мире по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. Об этом сообщает оперативный штаб. Это самое большое число новых случаев инфицирования за сутки за всё время.
На сегодня в стране насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169. Это тоже самый высокий показатель.
Общее число умерших пациентов достигло 2009. За последние сутки умерли 94 человека.
Количество поправившихся после перенесенной коронавирусной инфекции выросло почти до 40 тысяч. Только в Москве за последние сутки выздоровели более 4 тысяч пациентов. Это наибольший показатель с начала эпидемии.
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт совещание по ситуации с коронавирусом, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней в России.
Первый раз Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля для снижения распространения коронавирусной инфекции. Затем он продлевал их до 30 апреля и до 11 мая. В начале мая Путин заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничений.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа, каждый из которых предполагает постепенное расширение контактов между людьми.
При этом решения об ослаблении ограничений предложено принимать губернаторам российских регионов. В Москве и в Подмосковье ограничения, введенные из-за эпидемии, уже продлили до 31 мая.
Спикер парламента Грузии просит дипломатов огласить детали соглашения по избирательной системе
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал депутатов от оппозиции принять участие в голосовании по реформе избирательной системы. Провал конституционных поправок будет виной лишь оппозиции, – объявил он сегодня на специальном брифинге.
Талаквадзе при этом обратился к дипломатам, принимавшим участие в переговорах правящей партии и оппозиции. Спикер парламента просит послов подтвердить, что «Грузинская мечта» не брала на себя обязательства освободить из заключения Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа.
«Грузинская мечта выполняет обещания. А Национальное движение, его подразделения и пророссийские составляющие публично требуют, чтобы независимым конституционным органам – президенту, суду и прокуратуре поручили освободить из заключения осуждённых лиц, которые хорошо известны обществу за их криминальное прошлое», – заявил Талаквадзе.
«Грузинская мечта», оппозиция и международные посредники договорились, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным.
Оппозиция заявляет, что в рамках соглашения на свободу должны выйти т.н. «политзаключённые» - экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа.
У задержанного участника митинга во Владикавказе выявили коронавирус
В отношении участника митинга против режима самоизоляции 20 апреля во Владикавказе Артура Бугулова возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.213 УК РФ (хулиганство). На заседании суда по избранию меры пресечения он присутствовал вместе с медицинским работником в связи с плохим самочувствием. Первый анализ на коронавирус показал у него положительный результат. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил его адвокат Сергей Денисенко.
Денисенко представлял его интересы по административному делу: Бугулов задержан на 15 суток с 27 апреля. Сейчас он продолжает находиться в ИВС. Его подозревают в том, что он бросал камни в сотрудников ОМОН. На суде по избранию меры пресечения были представлены видеозаписи, на которых запечатлен похожий на него человек.
Бугулов стал не первым участником митинга с положительным анализом на коронавирус, говорит Денисенко.
"По административным три человека были задержаны 20 числа и содержались в Чиколинском ИВС Ирафского района, – сообщил Денисенко. – У всех у них диагностировали коронавирус, который протекает бессимптомно. Они отбыли наказание и их освободили из ИВС и отправили домой с предписанием о соблюдении режима самоизоляции".
После митинга 20 апреля Роспотребнадзор заявлял, что акция послужит всплеску распространения коронавирусной инфекции из-за массового несоблюдения режима самоизоляции. Сейчас Осетия находится на 15-м месте в России по числу зараженных жителей.
Напомним, что раннее суд санкционировал арест пятерых участников митинга ковид-диссидентов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Уголовное дело по факту нападения на силовиков во время несанкционированного митинга расследует центральный аппарат СКР.
Число инфицированных коронавирусом в Южной Осетии выросло до 23
Коронавирус в самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили у одного человека, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Число инфицированных достигло 23.
«Накануне провели 43 теста. Все они, за исключением одного, отрицательные. Новый заболевший - это курсант российского военного вуза», – сказала Гаглоева.
Она отметила, что всего на двухнедельном карантине в медучреждениях находятся 193 человек, вернувшихся из России. Из них в Цхинвали - 131 человек, в Джаве – 25, в Знаури – 30, в Ахалгори – 7.
Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 10 мая число инфицированных выросло до 22. Среди них –курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
Британцам со среды разрешат гулять и заниматься спортом в парках
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о частичном ослаблении карантинных мер, введенных в конце марта из-за пандемии коронавируса.
Накануне вечером в обращении к нации Джонсон сообщил, что с понедельника людям, которые не могут работать из дома, разрешено отправляться на работу. Однако, по возможности не пользоваться общественным транспортом.
Со среды полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении дистанции.Одновременно для нарушителей требования о социальной дистанциивводятся повышенные штрафы - их сумма может достигать более трёх тысяч фунтов (около 300 тысяч рублей).
По словам Джонсона, теперь вместо призыва "оставайтесь дома" вводится новый лозунг "сохраняйте бдительность". Говорить о снятии карантинных мер или о серьёзном ослаблении ограничений пока рано, считает британский премьер. Магазины и школы смогут открыться не ранее 1 июня, а пабы, рестораны и гостиницы - не раньше июля, отметил он.
Объявленные Джонсоном меры действуют только для Англии - власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут принимать решение самостоятельно. В Уэльсе уже заявили, что не будут снимать ограничения.
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что не понимает значения лозунга "сохраняйте бдительность": по ее словам, вместо четкого сигнала оставаться дома британцы получили "нечто куда более туманное", сообщает Русская служба Би-би-си.
В Великобритании на сегодняшний день выявлено почти 220 тысяч заражений коронавирусом, свыше 31 тысячи пациентов умерли.
Заражённый коронавирусом в Южной Осетии российский военнослужащий находится на территории базы
Военнослужащий российской пограничной службы инфицирован коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Как заявила ГТРК «ИР» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, он находится «в карантине, у себя в части».
Югоосетинские власти не сообщают, где заразился военнослужащий и общался ли он с другими лицами на территории базы или за её пределами.
Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 10 мая число инфицированных выросло до 22. Из них 14 - это курсанты российских вузов, 7 - граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД.
- Югоосетинские власти закрыли де-факто границу с Грузией с конца февраля, де-факто граница с Россией полностью закрыта с 10 до 17 мая.
В Москве смертность в апреле превысила показатели этого месяца за 10 лет
Смертность в Москве за минувший апрель на 20% превысила среднемесячную смертность в том же месяце за последние 10 лет. Об этом сообщает издающаяся в Москве газета The Moscow Times со ссылкой на Портал открытых данных правительства Москвы.
Эти данные стали доступны в те дни, когда в России, быстрее, чем в какой-либо европейской стране, ускоряется прирост случаев инфицирования. При этом, замечает автор публикации, показатели смертности в Москве остаются намного ниже, чем в других странах. Москва, основной очаг распространения коронавирусной инфекции в России, продолжает регистрировать пиковые значения инфицирования, несмотря на особый режим ограничений, введённый 30 марта.
По официальной информации, в апреле этого года в Москве скончались 11 846 человек. В среднем ежегодно за последние 10 лет в апреле в Москве умирали 9 866 человек. Из этих данных может следовать, что статистика гибели пациентов из-за коронавируса может быть выше, чем официальные сведения московских властей, говорится в публикации The Moscow Times.
В это воскресенье, 10 мая, в России прибавилось 11 012 инфицированных коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составило 209 688.
В Москве общее число заразившихся 109 074, из которых умерли 1 068.
Российское статистическое управление (Росстат) ещё не опубликовало свои апрельское данные по смертности. Ожидается, что они появятся в конце мая или начале июня.
В России отмечается относительно низкий уровень смертности от заражения коронавирусом, 0,9%. Эксперты полагают, что такие данные связаны с методами, которыми ведётся подсчёт показателей смертности, связанных с эпидемией коронавируса, отмечается в публикации московской англоязычной газеты The Moscow Times.
Накануне, 9 мая, в русскоязычной версии той же газеты сообщалось: "Россия гордится низкой смертностью от коронавируса. Числа обманывают. Повышение прозрачности со стороны российских чиновников показывает, что в одном регионе умерло как минимум на 233% больше коронавирусных пациентов, чем сообщается."
Хотя Всемирная организация здравоохранения опубликовала сложные руководящие принципы для подсчета случаев смерти от коронавируса, эксперты жалуются на то, что они появились слишком поздно (16 апреля). К этому времени во многих странах уже были внедрены собственные формулы подсчётов по различным категориям инфицированных, заболевших и умерших.
Например, в Бельгии принят метод, который по мнению специалистов, назван наиболее "либеральным". Так, в интернатах для пожилых людей учитывается вирус, как "причина смерти" даже если он был только заподозрен у умершего, но не подтверждён. Этим, вероятно, и объясняется то, что уровень смертности от коронавируса в Бельгии самый высокий в мире. Бельгийские врачи объясняют: предпочтительнее завысить статистические данные, чем занизить. В первом случае это стимулирует повышенную бдительность и снизит число заболевших, во втором - может ослабить бдительность, и это может привести к новым людским потерям.
В то же время, Италия и США, а также ряд европейских стран, классифицируют смертность как "вызванную коронавирусом", если у умершего был положительный результат при тестировании COVID-19, хотя формально причиной смерти может считаться другая болезнь, хронические проявления которой больной испытывал уже много лет.
Число выздоровевших пациентов в Грузии превысило число активных случаев коронавируса
В Грузии впервые число выздоровевших пациентов превысило число активных случаев коронавируса.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, число подтвержденных случаев в стране увеличилось на 3 и составляет 638.
Выздоровели 317 пациентов, умерли 10. В настоящее время в стране лечатся 311 человек с коронавирусом.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
Каннский кинофестиваль отменён из-за пандемии COVID-19
Во Франции объявлено об отмене проведения Каннского кинофестиваля в намеченные ранее сроки. Ожидалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнётся на Лазурном берегу 12 мая. Затем, в связи с пандемией коронавируса сроки были сдвинуты на июнь. В воскресенье, 10 мая, организаторы фестиваля заявили, что он отменяется, "но не уходит".
В каком виде сохранится фестивальная программа, его конкурсные и внеконкурсные мероприятия, остаётся пока неясным. Оптимисты говорят о возможном проведении фестиваля в октябре. Пессимисты считают, что следующий фестиваль, возможно, будет проведён в 2021 году. Президент фестиваля Пьер Лескюр в интервью Le Figaro выразил надежду на то, что в следующем году американский кинорежиссёр Спайк Ли "всё же сможет возглавить жюри кинофестиваля".
Первым крупнейшим международным культурным событием отменённым в этом году в связи с пандемией стал песенный конкурс "Евровидение". Такое решение было принято его организатором, Европейским вещательным союзом (ЕВС) 18 марта. Конкурс должен был пройти в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.
Иранский фрегат затопил дружественный корабль во время стрельб
Иранский фрегат “Джамаран” затопил дружественный большой ракетный катер “Конарек” во время учений, — сообщает выпускающаяся в Объединённых арабских эмиратах газета The National и издание “Аль-Масдар” со ссылкой на сообщения местных журналистов. Сообщается о 40 погибших.
Инцидент произошёл во время ракетных стрельб. Атакованный катер, по всей видимости, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, — предполагает блог Центра анализа стратегий и технологий. Отмечается, что затопленный корабль был повторно введён в состав иранского флота после перевооружения в 2018 году.
“Джамаран” введён в строй в 2010 году, корабль копирует фрегаты типа “Алвант” британской постройки. Корабль вооружён крылатыми противокорабельными ракетами “Нур”, скопированными с китайской “Инцзи-8”.
Официально о гибели катера Ираном не сообщалось, представители ВМС не ответили на запрос The National.
- Летом 2019 года обстановка в районе Персидского и Оманского заливов приблизилась к предвоенной, в сентябре два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами, США убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, а Иран нанёс ракетные удары по американским военным базам. В январе Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт над Тегераном, после чего конфликт был деэскалирован.
При пожаре в частном хосписе в Красногорске погибли 10 человек
В подмосковном Красногорске в результате пожара в частном хосписе погибли, по меньшей мере, 10 человек. Причиной гибели пациентов стало отравление угарным газом, сообщили "Интерфаксу" источники.
Ранее, в том числе МЧС Московской области, сообщало о девяти жертвах пожара.
Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, там находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
По информации ТАСС, очаг пожара находился в душевой. По предварительным данным, загорелся неисправный водонагреватель.
В пресс-службе главы Красногорска сообщили "РИА Новости", что шестеро пострадавших находятся в реанимации. Там добавили, что данный пансионат не имеет никаких документов на осуществление деятельности. Учреждение располагается в обычном жилом доме.
На месте пожара работают следователи и криминалисты.
В Германии вслед за ослаблением ограничений последовал рост числа заражений
В Германии отмечено увеличение числа инфицированных, показывает официальная статистика. Рост регистрируется через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер, отмечает Би-би-си.
Согласно данным института Роберта Коха, индекс репродукции коронавируса в Германии в настоящее время находится выше «единицы». Это означает, что в стране происходит рост числа инфицированных.
Опубликование этих сведений совпало в Германии с массовыми протестными акциями, участниками которых в субботу в нескольких городах страны стали сотни и тысячи человек.
Германия занимает 7-е место в мире по выявленным случаям инфицирования. По последним данным института Коха, на 10 мая в стране 169 218 зараженных, умерших 7 395.
В минувшую среду канцлер Германии Ангела Меркель объявила широкие меры ослабления ограничений – в результате переговоров с лидерами 16 федеральных земель. Магазинам разрешено возобновить работу, учащиеся начинают постепенно возвращаться в школы, а команды Бундеслиги – высшей лиги национального футбола – возобновят тренировки в конце следующей недели. По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.
МИД РФ возмущен позицией Белого дома относительно роли СССР в войне
Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами. Такое заявление распространил сегодня, 10 мая, МИД России.
Поводом для заявления МИД стал пост в инстаграме, опубликованный от имени Белого дома: «8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух будет всегда побеждать. Так всегда и происходит».
«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
Приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только «Америке и Великобритании» идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.
До 20 сел пострадали в результате стихии в Кахетии
В Кахетии борются со стихией – в результате ливневых дождей, которые не прекращались два дня, пострадали до 20 сел муниципалитетов Кварели и Лагодехи. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Затоплены пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов.
В Кварели мощные потоки снесли лесопильный цех и дом, располагавшиеся на берегу реки Дуруджи. Повреждены дороги. Чтобы вернуть разбушевавшуюся реку в прежнее русло, на месте работает несколько единиц тяжелой техники. В Лагодехском муниципалитете из берегов вышла река Кабали. Пострадали села Гургениани, Цоднискари, Вардисубани, Картибани, Гиоргети, Апени, Чабукиани и Лелиани.
Местные жители говорят, что причиной масштабного наводнения стали неисправные дренажные системы и каналы. По их словам, власти не занимаются их прочисткой и обслуживанием. Также они отмечают, что уже несколько лет не ремонтируются берегоукрепительные сооружения. Жители района заявляют, что в результате наводнения они остались без урожая – уничтожены посевы овощей и бобовых. У многих погибла птица. Пострадавшие требуют от мэрии помощи.
«На данном этапе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Муниципальные, спасательные, мелиорационные службы работают на всех тех объектах, где сейчас можно что-либо сделать», - сказал мэр Лаходехи Джондо Мдивнишвили.
К подсчету ущерба власти Кварели и Лагодехи уже приступили. Ожидается, что конкретные цифры будут объявлены в ближайшие дни.
Погода значительно ухудшилась в Грузии в пятницу. На всей территории страны уже несколько дней продолжаются дожди. В некоторых районах они привели к наводнениям и образованию оползневых масс. В горах идет снег, а на море не стихает 4-балльный шторм.
По данным Национального агентства окружающей среды, с 11 мая погода в Грузии улучшится.
Какие ограничения снимаются в Грузии с 11 мая – список
С завтрашнего дня, 11 мая, в Грузии начинается второй этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно плану правительства:
- 11 мая будет открыт Тбилиси. С понедельника все граждане смогут свободно въезжать и выезжать из столицы. До сих пор для этого необходим был специальный пропуск.
- 11 мая откроются все виды производства, а также все виды объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров.
- 14 мая откроются еще два города – Рустави и Гардабани. Вместе с Тбилиси, Кутаиси и Батуми они были закрыты для въезда и выезда с 15 апреля.
- 18 мая откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина. Премьер-министр Георгий Гахария пояснил, что в этом муниципалитете еще предстоит провести определенное количество тестов среди населения, поэтому его открытие происходит позже Тбилиси.
Ограничения снимаются по всей стране, за исключением муниципалитетов и административных единиц, которые объявлены зонами строгого карантина.
Какие ограничения остаются в силе:
- до 22 мая на территории Грузии действует чрезвычайное положение. Штраф за нарушение режима ЧП составляет три тысячи лари (около 940 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,7 тысячи долларов);
- обязательно ношение медицинских масок в общественных местах;
- действует комендантский час – выходить на улицу с 21:00 до 06:00 без специального разрешения запрещено;
- полностью остановлен общественный транспорт, в том числе метро;
- введен строгий регламент для такси и частных автомобилей: не больше двух пассажиров, на заднем сиденье;
- запрещены собрания больше трех человек везде, кроме магазинов и аптек, с соблюдением общественной дистанции;
- все граждане должны иметь при себе удостоверения личности, паспорта или водительские удостоверения;
- лицам старше 70 лет запрещено выходить из дома, кроме похода в ближайший магазин, аптеку или медучреждение;
- отменены все междугородние авто- и железнодорожные пассажирские перевозки, все внутренние авиарейсы.
Четверть новых случаев заражения COVID-19 в СКФО пришлись на Дагестан
Из 369 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе, 93 зафиксированы в Дагестане. Регион сохраняет лидерство в округе по числу зараженных с начала пандемии.
В Кабардино-Балкарии зафиксировано 77 новых случаев заражения, в Северной Осетии – 70, в Ингушетии – 47, в Ставропольском крае – 38, в Чечне – 26, а в Карачаево-Черкесии – 18, следует из публикации на сайте Роспотребнадзора.
Эти же цифры размещены сегодня, 10 мая, на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Согласно опубликованной таблице, число инфицированных в СКФО выросло за сутки на 369 и достигло 9 008.
При этом наибольшее число зараженных (2 653) зафиксировано в Дагестане. На втором месте Северная Осетия, где насчитывается 1 575 подтвержденных случаев заражения. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились у 1 245 человек, в Ингушетии – у 1 199, на Ставрополье – у 1 050, в Чечне – 759, а в Карачаево-Черкесии – у 527, указано в сообщении, передает «Кавказский узел».
Проливные дожди вызвали наводнение в нескольких селах Лагодехского района
В результате проливных дождей вышла из берегов река Кабали, что вызвало наводнение в нескольких селах Лагодехского муниципалитета (регион Кахетия). Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии.
В Цоднискари, Апени и Кабали затоплены пахотные земли, приусадебные участки и первые этажи жилых домов. Откачивать воду местным жителям помогают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным ведомства, всего затоплено более 20 хозяйств.
Как сообщил журналистам мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили, если дожди продолжатся, уровень воды в реке поднимется еще больше, что создаст дополнительные проблемы населению, передает агентство «Новости-Грузия».
В Южной Осетии за сутки коронавирус подтвержден еще у 5 жителей
По состоянию на утро 10 мая, в самопровозглашенной республике Южная Осетия диагноз COVID-19 подтвержден у 22 человек (днем ранее 17). «Все они изолированы в инфекционном отделении, их состояние стабильное», - сообщила заместитель главного санитарного врача республики Анна Гаглоева.
По ее словам, из них 14 - это курсанты российских вузов, 7 - граждане, прибывшие ранее по линии МИД из Северной Осетии и один военнослужащий. «На карантине в медицинских учреждениях и гостинице «Алан» находятся всего 267 человек. В медучреждениях - 193 человек, 31 - в гостинице «Алан». Еще 43 человека находятся в изоляции в домашних условиях», - отметила Гаглоева.
Югосетпотребнадзор в своей ПЦР лаборатории провел накануне всего 48 тестов на коронавирус. Пять из них показали положительный результат, все остальные - отрицательные. Всего на данный момент проведено 345 тестов, сегодня в ПЦР лаборатории продолжится тестирование граждан на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщает «Осинформ».
Первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией были зафиксированы в республике 6 мая. Уже с конца февраля югоосетинские власти предпринимали все меры по противодействию проникновения вируса в республику: закрылись учебные заведения, места массового скопления, рестораны, торговые центры, спорткомплексы и другие.
- Де-факто граница с Грузией полностью закрыта с конца февраля, на границе с РФ приняты меры по ограничению пересечения граждан.
- Президент Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней до 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
- Ранее югоосетинское правительство продлило ограничительные меры до 31 мая включительно.
Пираты похитили трех россиян и украинца с двух судов в Гвинейском заливе
Пираты похитили трех россиян с двух судов в Гвинейском заливе. Двое россиян похищены с геологоразведочного судна «Джиблохо», стоявшего на рейде в порту Луба в Экваториальной Гвинее.
Примерно в то же время пираты, высадившись с моторной лодки, похитили двух членов экипажа с грузового судна «Рио Митонг», шедшего в нескольких километрах от столицы страны Малабо - один из похищенных россиянин, один украинец.
Обстоятельство нападения на научное судно изучается местной полицией, - сообщил РИА «Новости» представитель российского посольства в соседнем с Экваториальной Гвинеей Камеруне. Похищение россиянина с грузового судна в посольстве подтвердили агентству ТАСС, а украинца - предварительно подтвердили представители МИД страны агентству «Укринформ».
Гвинейский залив является одной из зон, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак на грузовые суда.
- Атакованное на рейде геологоразведочное судно «Джиблохо» было построено на верфи в Николаеве в 1989 году под названием «Севморгеология».
- «Рио Мотонг» шел под флагом Коморских островов, судном владеет бельгийская компания.
Новые случаи COVID-19 связаны с муниципалитетами Болниси и Тетрицкаро
Среди случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, есть несколько жителей региона Квемо Картли. По информации Общественного вещателя, коронавирус был подтвержден у жителя села Мушевани Болнисского муниципалитета. В этой административной единице с 25 апреля действует режим строгого карантина. Въезд и выезд из села ограничен.
Пациент, которому диагностировали COVID-19, проходил лечение в клинике «Аверси» в Марнеули. Сразу после госпитализации, его биоматериалы отправили в лабораторию для исследований. Всего в клинике на коронавирус за сутки проверили семь человек – результаты тестов шести были отрицательными.
В Мушевани выявлено уже 28 случаев COVID-19. В целом по Болнисскому району зафиксирован 121 факт инфицирования. Из них 25 пациентов выздоровели, трое скончались. Еще два случая за последние сутки были выявлены в Тетрицкаро. Райцентр муниципалитета также объявлен зоной строгого карантина.
По информации агентства «Новости-Грузия», новые случаи связаны с уже известным «медицинским кластером» - группой контактов сотрудников службы скорой помощи. Общее число случаев COVID-19 в Тетрицкаро увеличилось до 49.
- Первый случай коронавируса зафиксирован в Грузии 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 635 человек (+9 за последние сутки). Активными остаются 316 случаев. 297 пациентов выздоровели, десять скончались.
За сутки коронавирус подтвержден еще у 72 жителей Северной Осетии
За сутки коронавирус подтвержден еще у 72 жителей Северной Осетии. Таким образом, по состоянию на утро 10 мая, в республике зафиксировано 1 647 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
«1 251 человек находятся на амбулаторном лечении, 88 - в больницах, 296 выздоровели, 12 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 2 079 человек», - сообщает Роспотребнадзор.
Daily Mail: Связанные с Кремлем хакеры из Грузии атаковали разработчиков вакцины
В Грузии базируется группа хакеров, связанная с Кремлем и российскими службами безопасности, стоящая за атаками на британские лаборатории, занимающиеся изучением коронавируса, сообщает сегодня, 10 мая, Daily Mail.
По данным издания, 14 марта атака была совершена на клинику в Западном Лондоне, где проводятся испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Утверждается, что хакеры украли из баз клиники «множество личных данных», включая сканы паспортов, страховых карт и виз, а также фотографии пациентов, медицинские анкеты и документы об историях болезней.
Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Maze. Часть украденных данных кибер-преступники слили в теневую Сеть. В свою очередь лаборатория обратилась за помощью в Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).
«Дальнейшее расследование предполагает, что ответственные хакеры базируются в Грузии и связаны с Кремлем и российскими службами безопасности. Один источник утверждает, что хакеры потребовали 2 миллиона фунтов стерлингов за возвращение данных, но предложил компании «скидку», если она найдет лекарство от COVID-19», - пишет Daily Mail.
Британская газета впервые сообщила об атаках на британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, на прошлой неделе. Тогда утверждалось, что за взломами стоят что хакеры, связанные с Россией и Ираном.
В NCSC признают, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. Одновременно источник Daily Mail в британских спецслужбах сообщил, что «за последние несколько недель на страну произошли такие кибератаки, которых никогда не видели даже некоторые наши самые высокопоставленные сотрудники». Собеседник газеты уверен, что конечная цель хакерских групп – «подорвать работу Великобритании по поиску вакцины».
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