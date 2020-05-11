Церковь против «дьявольской вакцинации»

Иерархи Грузинской православной церкви заранее осудили еще не изобретенную вакцину от коронавируса. В своих проповедях и комментариях представители Священного синода заявляют, что обязательная вакцинация – не что иное, как «происки дьявола».

Только в церкви можно получить истинную защиту и исцеление, всеобщая вакцинация же – «происки дьявола». Проповедь митрополита Хонского и Самтредского Сабы вызвала в Грузии неоднозначную реакцию. Член Священного синода считает еще не изобретенную вакцину ничем иным, как средством для порабощения населения:

«Людям будет предложена вакцина, которая будет не столько бороться с вирусом, сколько порабощать людей, управлять людьми, подчинять их».

Очевидно, владыка Саба имеет в виду распространяющиеся слухи о том, что при помощи вакцины некое «мировое правительство» намерено «чипировать» всех людей в мире, чтобы потом ими можно было легко управлять. То, что эти слухи ученые называют откровенным бредом, митрополит уточнить не потрудился.

Тем временем к епископу присоединился его коллега, митрополит Ахалкалакский и Кумордойский. Владыка Николоз видит прямую опасность для душ своих прихожан в том, что вакцинация, предположительно, будет обязательной. В этой обязательности и кроется дьявол, считает церковный иерарх:

«Если всех заставят что-то делать, если это будет принуждением, это действительно будет дьявольским действом. Если меня попытаются заставить это делать, то я не приму в этом участие ни при каких обстоятельствах».

При этом еще один член Священного синода, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим считает жесткую позицию вышеупомянутых иерархов желанием предупредить людей об опасности. По словам владыки Герасима, дьявольщина кроется не столько в самой вакцине, сколько в принуждении к вакцинации:

«Цель этих проповедей в том, чтобы предупредить тех людей, которые ходят в храмы: вакцинация должна быть абсолютно добровольной. Кто хочет, пусть делает, кто не хочет, того нельзя заставлять. Принуждать в этой ситуации ни в коем случае нельзя. Моя позиция такова: мы сначала выслушаем рекомендации, а потом примем решение».

В то же время никто из официальных лиц в Грузии никогда не заявлял о том, что в случае появления вакцины, о которой говорят священнослужители, население будет подвергнуто принудительной вакцинации.

Наблюдатели не исключают, что представители Грузинской православной церкви таким образом мстят властям страны за попытку удержать паству от посещения храмов, особенно в пасхальную ночь. В частности, владыка Саба, запустивший кампанию против вакцины, не скрывал возмущения тем, что на торжественной ночной литургии в этом году присутствовало гораздо меньше прихожан, чем обычно.

При этом в своих проповедях иерархи опускают тот факт, что цель прививки – защита организма от заражения. Говоря простым языком, вакцина знакомит иммунную систему человека с болезнью, но не делает его больным. В некоторых случаях он может испытать лишь легкие симптомы – повышенную температуру или покраснение кожи. После введения прививки иммунная система производит антитела, чтобы побороть болезнь. Когда заболевание появляется снова – уже настоящее, а не штамм в вакцине, – организм привитого человека уже знает, что делать.

В медицинском секторе, со своей стороны, такой демарш церкви считают недопустимым. По словам инфекциониста Вахтанга Калояна, любые кампании против вакцинации населения крайне негативно влияют на состояние здоровья граждан:

«Любые выступления против вакцинации наносят ущерб здоровью общества. В данном случае давайте не торопиться, давайте сначала дождемся вакцины, посмотрим, насколько она будет эффективной. Но в любом случае, например, прививка от гриппа, которая делается осенью, – обязательна. Это неоспоримый факт. И государство, и общество должны приложить максимум усилий к тому, чтобы как можно больше граждан были привиты».

На данный момент, по информации ВОЗ, ученые по всему миру разрабатывают более 60 прививок от коронавируса. Будет ли хоть одна из них эффективной в борьбе с болезнью – неизвестно. В обычное время на разработку, тестирование, производство и лицензирование вакцины уходит несколько лет. Но в условиях пандемии исследователи рассчитывают на успешное прививание от нового коронавируса уже через полтора года.