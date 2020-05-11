«Когда же закончится этот ад?» – произнесла на днях одна моя родственница, и, хотя это было еще до выявления 8 мая новых случаев коронавируса в Абхазии, в дни, когда число инфицированных в республике равнялось нулю, не возникло никаких сомнений в том, о чем она говорит. Ведь в соседней России кривая заболеваемости и смертей продолжает стремиться вверх (по состоянию на 11 мая РФ вышла по числу инфицированных на третье место в мире после США и Испании, правда, смертность от него много ниже), а пока там жизнь не вернется в нормальное русло, у нас это, даже несмотря на некоторое смягчение карантинных мер в республике, тоже не произойдет.

Я отреагировал на ее слова, показав на телеэкран, где шел один из очередных фильмов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, со страшными фронтовыми кадрами: «Вот где был ад!» Мы, все жители Абхазии среднего и старшего возраста, тоже пережили войну – почти тридцатилетней давности – если кто не под пулями, то в тылу; и лишения военных и первых послевоенных лет тоже можно сравнить с адом в гораздо большей степени, чем нынешние недели, которые проводим в условиях карантинных мер. Можно ли сравнить жизнь под бомбежками с «усталостью от самоизолояции»? Тем более что общественный транспорт в Абхазии с 1 мая пустили, рынки, с некоторыми ограничениями, открыли… Но так уж устроен человек, что переживаемое «здесь и сейчас» оттесняет на периферию его сознания все остальное. А еще такой психологический парадокс: во время стихийных бедствий и войн, которые представляют собой, по сути, рукотворные стихийные бедствия, люди воспринимают их как нечто осязаемое и практически неизбежное; сейчас же людей, лишенных способности к аналитическому мышлению, начало «клинить», им представилось, что некие злоумышленники ограничивают их свободу, заставляя противодействовать чему-то несуществующему, выдуманному.

И вот вечером в пятницу 8 мая появилось сообщение республиканского Координационного штаба по противодействию корановирусной инфекции о том, что за прошедшие сутки тестирование прошли 33 человека из 209 курсантов, прибывших в течение мая из России и помещенных на карантин в сухумской тургостинице «Айтар», и у четверых тесты дали положительный результат. На следующий день в Министерстве здравоохранения республики прошел брифинг. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сказал на нем:

«Как известно, вчера оперативным штабом была озвучена информация о том, что по результатам исследований, которые были проведены в лаборатории республиканской СЭС, у нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Эти люди из числа наших граждан, прибывших в Абхазию из Москвы студентов, которые находились на самоизоляции в условиях обсервационного учреждения.

Вы знаете, что комплекс ограничительных мероприятий, который был утвержден в рамках распоряжения, действует до 15 мая. Соответственно, координационный штаб на очередном своем заседании будет принимать дальнейшие решения в части сохранения, либо послабления карантинных мер, либо чего-то еще. Но очевидно одно – что граница остается закрытой. Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам с призывом быть предельно аккуратными, не посещать массовые мероприятия, максимально стараться быть все-таки дома, ну, при необходимости посещать продуктовые магазины, аптеки, рынки, как это предусмотрено последним распоряжением, но обязательно носить маски, использовать антисептики для обработки рук. Мы не можем абсолютно гарантировать, что количество инфицированных не будет расти. Они будут. И впереди, как вы знаете, осенне-зимний период, когда идет рост числа пациентов с острыми респираторными заболеваниями. И вот эта вторая, а может, и третья волна прогнозируется именно в осенний период. Мы к этому тоже должны быть готовы».

Депутат абхазского парламента, член упомянутого республиканского оперативного штаба Алхас Джинджолия на брифинге отметил:

«Хотел бы обратить внимание всей республики, неважно, кто где живет и чем занимается, что сегодня граница стала тем рубежом, который сохраняет наше эпидемиологическое благополучие. Есть список мероприятий, которые мы в этой обновленной ситуации предлагаем к исполнению. Это и усиление медицинского контроля на границе, усиление вообще контроля на границе, потому что… не хочется никого безосновательно упрекать, но есть данные, граждане просачиваются, помимо курсантов. Есть эти данные, есть факты, на которые надо реагировать».

В ту же субботу 9 мая оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки тестирование прошли еще 19 человек. У двух из них диагноз «коронавирус» был подтвержден. Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших – курсанты, прибывшие из Российской Федерации, находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаментозное лечение.

Тут надо пояснить, почему все они – курсанты российских военных вузов, как и подавляющее большинство в Южной Осетии, где выявлено уже 23 инфицированных. Многих у нас удивила столь большая цифра, превышающая две сотни человек, но тут надо учесть, что это заведения разного профиля, включая военно-медицинские, по подготовке пограничников и так далее, что многих привлекают условия учебы в них – все бесплатно, включая питание. Студенты гражданских вузов вернулись в Абхазию сразу, еще до закрытия границы на Псоу, и разновременно, курсанты же – только после соответствующего приказа в их учебных заведениях, и поэтому к их прибытию в республике заранее готовились и понимали, что эпидемиологического осложнения не избежать.

Одним из первых комментариев к сообщениям о новых инфицированных в Абхазии был на популярном абхазском сайте такой: «Ну вот, теперь те, кто не верит в вирус, могут поухаживать за заболевшими курсантами из Москвы без средств зашиты».

Мне тут сразу вспомнилось посещение в пятницу утром парикмахерской. Вопреки ожиданиям, она была почти пуста. «Сразу, как разрешили работать, народу была уйма, – пояснила мой мастер. – Все, естественно, заросшие. А сейчас вот что-то никого». Я стригусь у нее несколько последних лет и раньше не замечал за ней особой словоохотливости, но тут она, как говорится, «нашла свободные уши». «Я – Фома неверующий, – с гордостью заявила женщина, щелкая ножницами над моей головой, и пошла излагать стремительно распространившуюся в последние дни среди невежд во всем мире, и у нас в Абхазии тоже, версию о том, что никакого коронавируса не существует, что «просто дурят простых людей». После нескольких моих вялых попыток переубедить ее, поставив в тупик вопросами о цели этого «вселенского заговора», понял, что это бессмысленно… Так вот, прочтя процитированный комментарий, загорелся желанием обратиться к своей парикмахерше с тем же предложением.

Но если вы думаете, что в том же интернет-сообществе на весть о новых инфицированных в Абхазии все отреагировали адекватно, то глубоко ошибаетесь. Одна форумчанка откликнулась, пытаясь иронизировать: «Как так? Весь мир болеет, а у нас нет? Денег дали на борьбу – теперь держись... Прям интересно, меры драконовские продлят? Про границу даже не мечтайте... Вторая серия». Еще один с готовностью подхватил: «Нужно же куда-то потратить 500 тысяч долларов и деньги, которые собрали в Абхазии на борьбу с вирусом, которого нет, вот и придумывают заболевших у нас».

А что началось, когда информацию про новых инфицированных начали обсуждать в какой-то фейсбучной группе столь же невежественные пользователи! Десятки воплей «Не верю!» новоявленных «станиславских». Так и тянуло ответить им, причем с использованием самых крепких и грубых выражений, но останавливало понимание, что это опять же бесполезно. А потом увидел пост одной известной абхазской тележурналистки, у которой, как слышал, сын тоже оказался среди инфицированных курсантов и которая буквально взмолилась, максимально деликатно обращаясь к «ковидиотам»:

«Обращаюсь к тем, кто активно обсуждает заболевших курсантов: «Это обман, заказ Кремля, деньги в обмен на коронавирус...» Такого рода «заключения экспертов» не только не помогают, но и усугубляют ситуацию. Подумайте о нас, чьи дети находятся в зоне риска. Родители полгода не видели своих детей, подойти и обнять не могут, да еще встревожены их здоровьем. И вы могли бы оказаться на нашем месте. Есть заболевшие. И это правда. Но повода для паники нет. Ребята молодые, физически крепкие, переносят легко. 182 курсанта сейчас в «Айтаре», а шестеро в Гудаутской больнице. Не верите в коронавирус? Заставить не можем. Но, разбрасываясь словами, подумайте о родителях, которые, взяв волю в кулак, тихо молятся, надеются на руководство страны и медперсонал. Не можете сказать слова поддержки, просто промолчите! Пощадите тех, кому сейчас нелегко».

Позже прочел размышления российского блогера, которые, думаю, весьма точно объясняют происходящее не только в РФ, но и во множестве других стран, включая нашу: «Народ наш настолько невежественный, что верит во всякую чушь. Половина россиян верит в колдовство, приметы и предсказания. Половина! Сорок пять процентов граждан верят в пришельцев. Четверть – в магов и астрологов. А три процента уверены, что Земля – плоская. Слух о чипировании под видом вакцинации попал в благодатную почву и тут же стал хитом».

Действительно, остается только набраться терпения и «выучиться ждать», когда закончится «этот ад». Под последним понимаю не только пандемию и карантинные меры, но и связанные с ними разговоры глупцов, включая даже таких выдающихся, как Никита Михалков, про грядущее чипирование и прочее. Ибо спорить с ними так же бессмысленно, как пытаться остановить руками снежную пургу в прямом смысле этого слова.

Сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьеров, глав ведомств здравоохранения и сферы санитарного контроля. Темой встречи стали вопросы текущей ситуации с COVID-19, результатов действующих до 15 мая ограничительных мер, организации пребывания на карантине студентов из военных российских вузов, материально-технического и медикаментозного обеспечения Гудаутской больницы. На совещании также затрагивались вопросы текущего состояния экономики в республике и приоритетов бюджетной политики. Участники совещания предварительно обсудили возможность принятия решения о смягчении ограничительных мер против COVID-19 внутри страны. Предложения будут вынесены на заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое планируется провести в четверг 14 мая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии