Наследие Воронова: «семью томами не обойтись»

‎8 мая в Абхазии почти не вспоминали о дне рождения известного абхазского археолога и кавказоведа Юрия Николаевича Воронова, который был убит 11 сентября 1995 года в Сухуме в своей квартире. Наследием ученого все эти годы занимается его вдова – Светлана Хочолава-Воронова. Она рассказала о работе научно-культурного центра Юрия Воронова и о судьбе его научных трудов.

8 мая исполнилось бы 79 лет со дня рождения Юрия Николаевича Воронова – известного абхазского ученого, общественного и государственного деятеля. Он был исследователем античных и средневековых памятников Абхазии, депутатом Верховного совета республики с 1990 по 1995 год и вице-премьером правительства в 1994-1995 годах, вплоть до момента гибели.

После убийства Юрия Воронова в конце 1990-х годов был создан благотворительный фонд, который впоследствии переименовали в научно-культурный центр его имени. Работой центра руководит его вдова – Светлана Хочолава-Воронова.

Она рассказала о том, какие мероприятия проходят в центре и как он умудряется выживать в условиях отсутствия постоянного финансирования и государственной поддержки.

По сложившейся уже давно традиции в Центре регулярно собираются абхазские ученые и обсуждают важные для науки темы, последняя встреча, по словам Светланы Хочолава-Вороновой, была посвящена крепости Цибилиум, военному сооружению VI века, в котором много лет проводил раскопки Воронов, его считают первооткрывателем цебельдинской археологической культуры: «Последнее мероприятие у нас было 20 февраля, потом началась пандемия, и мы уже ничего не проводили. Мы обсуждали проблемы охраны памятников историко-культурного наследия Абхазии на примере крепости Цибилиум (Цабал). Дмитрий Счастный показал фильм о том, как они сейчас работают и расчищают крепость, и отдельный фильм о том, какие разрушительные последствия после черных археологов».

Научно-культурный центр Юрия Николаевича Воронова работает почти двадцать лет, и нынешнее его состояние – весьма плачевное, об этом рассказывает его руководитель: «Сначала у нас не было вообще никакой поддержки кроме того, что Багапш (второй президент Абхазии) выделил нам деньги на ремонт этого помещения, и мы его отремонтировали. Сейчас там течет (крыша), туда даже заходить не хочется, все сыпется. На этом же этаже сидит рядом с нами Главстрой Абхазии, и у них тоже воды по колено. А мне Харазия (экс-глава г. Сухума) сказал, что надо обратиться к ним. А что мне к ним обращаться, когда они в таком же положении, как и мы? Но теперь они у себя починили, у них не течет. А у нас просто ужас. Это надо зайти и посмотреть. Никто ничего не выделяет, на мероприятия денег никаких нет. Но что положительное, еще при Анквабе, по совету Алеко Алексеевича Гварамия (ректора Абхазского государственного университета), все равно мы проводим с ними совместные мероприятия, выездная конференция у нас была с университетом на Цибилиум, проводим совместные конкурсы среди студентов и школ. И Алеко Гварамия предложил сделать его при университете. Это была хорошая идея, они выделили три штата и согласились с тем, что этот центр будет при университете».

Однако на аренду помещения денег у центра нет, поэтому образовался долг в размере 120 тысяч рублей за два последних года. Руководитель центра готова собрать за счет зарплаты половину этой суммы, но потянуть всю ее ей не под силу.

По мнению Светланы Хочолава-Вороновой, гораздо лучше обстоит дело с изданием трудов Юрия Николаевича. Уже несколько лет выходит сборник «Научное наследие. Научные труды Ю.Н. Воронова» в семи томах. Почти готов к изданию шестой том, есть планы и на седьмой: «Мы скоро запустим, у нас уже готов шестой том. Это – «Могилы апсилов». Книга «Могилы апсилов» уже была издана во Франции и в Москве, но она была издана очень маленьким тиражом, и здесь у нас ее почти не было. Так как у нас издается полное собрание научных работ, поэтому мы то, что уже было издано, заново издаем. Над седьмым томом мы будем думать, но вообще-то мы не вмещаемся в семь томов. Есть еще книга «Аргонавты сходят на берег», она уже готова. В принципе, есть же РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд) в Москве, и москвичи, которые по этому гранту работают, они брали Юрины работы, и эту книгу они уже привели в порядок, она уже есть, там есть иллюстрации, и ее можно издавать. Это будет седьмой том. Она типа путеводителя, не строго научная».

Седьмой том сборника будет дополнен избранными статьями из советских журналов: «Советской археологии», «Советской этнографии», «Вестника древней истории», из абхазских журналов. Статьи будут подбираться в соответствии с каталогом публикаций, который составил незадолго до смерти Юрий Воронов.

Семью томами, уверена вдова ученого, не обойтись, в его архиве есть еще одна большая по объему и интересная книга «Горы у моря», написанная вместе с известным ученым Николаем Бондаревым, инженером-физиком, директором Курчатовского института, который занимался альпинизмом и много путешествовал по Западному и Центральному Кавказу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия