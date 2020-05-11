Грузия договорилась о восстановлении полетов с 18 авиакомпаниями 

«Из 36 компаний, представленных на грузинском авиационном рынке, 18 уже выразили желание возобновить полеты», - заявила сегодня, 11 мая, министр экономики Грузии Натия Турнава.

«Особенно важны переговоры, которые мы проводим с различными авиационными компаниями. Из 36 авиакомпаний, работающих на нашем рынке, с 18 уже достигнута предварительная договоренность о возобновлении полетов. Конечно, этому должны предшествовать договоренности между нашими государствами по дипломатическим каналам о принципах безопасного коридора. Но главное, что авиакомпании, по первой же индикации, готовы возобновить полеты. Это значит, что мы будем готовы к открытию туристического сезона», - сказала Турнава.

По информации агентства «Новости-Грузия», страна с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям из-за пандемии коронавируса. Осуществляются только чартерные рейсы, в том числе авиакомпании Georgian Airways, которая по договору с правительством Грузии вывозит из-за границы граждан Грузии, которые по прибытию отправляются в обязательный двухнедельный карантин за счет государства.

Вместе с тем, исходя из хороших результатов борьбы с эпидемией – в Грузии один из самых низких в Европе показателей распространения коронавируса и смертности от последствий инфицирования, страна с 1 июля собирается открыть границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени должно быть возобновлено сухопутное, железнодорожное и авиасообщение. При этом власти заявляют о необходимости установить «безопасные коридоры» со странами, откуда будут прибывать туристы. Кроме того, прибывающих на границе иностранцев должны проверять на коронавирус, вся процедура должна занять 1 час.

Турнава сегодня провела встречу с руководителями регулирующих служб транспортного сектора. Был обсужден вопрос разработки Министерством здравоохранения соответствующих правил безопасного передвижения пассажиров, а также воздушного и наземного междугородного транспорта и железных дорог, в том числе и внедрение соответствующей инфраструктуры в пассажирских транспортных зонах.

Министерство экономики и Минздрав, с учетом рекомендаций международных транспортных организаций и опыта разных стран, работает над правилами пассажирских перевозок в условиях пандемии, - подчеркивают в ведомстве. По словам министра, соблюдение всех медицинских указаний является важной предпосылкой для открытия туристического сезона в Грузии с учетом новой реальности.