«Вы неправильно поняли» – власти Чечни не будут отменять режим самоизоляции

Чеченские власти не планируют отменять режим самоизоляции. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов в прямом эфире в инстаграме.

"По ватсапу пересылают разговоры: А правда ли, что люди выходят на работу? А правда, что самоизоляция закончилась? Это категорически неправда. Сограждане, вы неправильно поняли", – заявил Даудов.

По его словам, отмена ограничительных мер будет происходить в три этапа.

"Наш глава, Рамзан Ахматович, пусть будет доволен им Всевышний, поручил оперативному штабу сегодня и завтра разработать план поэтапного выхода из самоизоляции. И мы разработаем план, который позволит открыть объекты, не предполагающие большого скопления людей и предоставим план падишаху", – отметил спикер парламента.

Он попросил прекратить рассылать недостоверную информацию о послаблении режима самоизоляции и дождаться, пока глава республики не сообщит об этом лично.

В понедельник на заседании правительства президент Владимир Путин заявил о том, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет.

В начале апреля в Чечне был введен комендантский час. С 17 апреля в республике был объявлен строгий карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса. Еще ранее на территории региона было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.