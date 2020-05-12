Сельскому хозяйству помогут интенсивной терапией

Правительство Грузии опубликовало антикризисный план помощи фермерским хозяйствам. В списке первоочередных мер – субсидирование топлива и отмена платы за поливочную воду.

Пандемия усугубила и без того острые проблемы с продовольственной безопасностью Грузии. В частности, был заморожен импорт пшеницы из стран СНГ и России, и тем актуальнее оказалась помощь США, выделивших в мае в подарок 27 тысяч тонн высококачественной пшеницы.

На сегодняшнем заседании антикризисного совета правительства решали, как помочь аграрному сектору. По словам премьер-министра Георгия Гахария, первый этап помощи начнется 20 мая, общий объем финансирования достигнет 77 миллионов лари:

«Министерство сельского хозяйства разработало дополнительные меры по выходу отрасли из кризиса: каждый фермер, имеющий зарегистрированную землю, получит 200 лари в качестве субсидий за один гектар обработанной земли. Кроме того, все фермеры получат помощь в виде одного лари на каждый литр топлива из расчета 150 литров на гектар. При этом базовая расчетная цена будет значительно ниже рыночной цены дизеля».

Кроме того, 42 000 физических и юридических лиц будут полностью освобождены от платы за поливочную воду. В общей сложности для фермеров будут списаны 13 миллионов лари.

В более отдаленной перспективе расписаны планы по льготному финансированию отрасли государством с использованием различных программ. В списке приоритетов – страхование от стихийных бедствий, а также развитие животноводства. Всего перечень содержит 12 программ общим объемом финансирования в 152 миллиона лари.

Специалисты приветствовали инициативы властей. По словам Нино Замбахидзе, председателя Ассоциации фермеров, антикризисный план по сельскому хозяйству вобрал в себя большинство рекомендаций фермеров. По словам Нино Замбахидзе, субсидирование дизельного топлива является самой значимой статьей:

«Мы выяснили, какое влияние коронавирус оказывает на сельское хозяйство и что нужно сделать в краткосрочной и среднесрочной перспективе для решения проблем. Очень хорошо, что для фермеров снизят цену дизельного топлива, потому что это самая большая расходная статья для людей. Если план будет реализован в полной мере, развитию отрасли будет дан мощный импульс, что создаст дополнительные гарантии по замещению импорта продукции сельского хозяйства, от которого страна зависит на 70%».

Впрочем, по словам специалиста, неприятный осадок все же остался, так как власти проигнорировали просьбу аграриев по хотя бы временной, до конца года, заморозке налога на прибыль. Хотя, даже с учетом этой недоработки, аграрный сектор получит общих льгот на сумму 300 миллионов лари, отмечают специалисты.