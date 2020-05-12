– Нуждаетесь ли вы в помощи и ждете ли вы помощи от властей? И что вы собираетесь делать сами в текущей ситуации, может быть, менять профессию?

Анзор Маршан: Мелким предпринимателям ждать помощи неоткуда. Не думаю, что в казне откладывались запасы для подобных непредвиденных обстоятельств. Наши власти, может быть, надеются на помощь извне. Вряд ли она будет безвозмездной. Лично я в последнее время зарабатывал частными видеосъемками. Сейчас, увы, заказов нет. Свадьбы, корпоративы и подобные мероприятия не проводятся. Помощи от властей ждать не приходится. У меня есть другие профессии, пока думаю, что делать. Когда-то работал в школе учителем истории, может, обратно устроюсь телевизионным работником на каком-нибудь ТВ.

Ася Саносян: Я работаю в сфере IT, работаю в «Аквафоне». Для меня с введением в стране карантина ничего не поменялось. У меня как была работа, так она и осталась. Поэтому какую-то финансовую помощь я не жду. Единственная помощь от государства может понадобиться в том случае, если нужна будет медицинская помощь. Мне хочется верить, что государство будет рядом, оно поможет, оно поддержит и не оставит.

Молодой человек: Лично я в помощи не нуждаюсь, но уверен, что люди, находящиеся в моей же ситуации, кому нельзя работать, чему сильно удивлены, многие нуждаются. Лично я, если ситуация так продлится, естественно, буду переквалифицироваться, чем-то другим заниматься. Но должен сказать, что недовольство растет, непонимание того, что происходит. Кому-то можно работать, а кому-то нельзя, это удивительно для нас!

Николай: Наверное, не нуждаюсь, просто выполняем все предписания, которые Минздрав и штаб по защите населения от коронавируса предписывает. Надо следовать правилам и соблюдать необходимые меры предосторожности.

– Что вы собираетесь делать сами в текущей ситуации? Может быть, менять профессию?

Николай: Нет, профессию уже менять поздно. Выйду на работу, а затем буду смотреть.

Карина: Например, у меня зарплата в школе 8 тысяч рублей. Все запасы заканчиваются. Что будет дальше, конечно, пугает.

– Что вы собираетесь делать сами в этой ситуации? Может быть, будете думать о том, как сменить профессию?

Карина: Кто-то может говорить, что огород не решит всех проблем, но какие-то он все-таки решит. Поэтому мы занимаемся хозяйством, посадили все овощи, есть у нас живность. У нас был дополнительный заработок в туризме, как и у всех в Абхазии. К сожалению, пока неизвестно, как ситуация будет складываться.

Наталья Сергеева: На государство, к сожалению, в этой ситуации вряд ли мы сможем рассчитывать. Конечно, будем предпринимать какие-то шаги самостоятельно и рассчитывать на себя. Таким семьям, как моя, я многодетная мама, я бы хотела, чтобы помощь исходила от государства, какие-то меры социальной поддержки на какой-то постоянной основе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия