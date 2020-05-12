Английский язык как окно в мир

Последние три месяца Программа развития ООН готовит группу студентов и молодых профессионалов из Абхазии к сдаче международного теста на знание английского языка TOEFL. Это даст им возможность поступить в университеты по всему миру, чтобы потом вернуться на родину и применять здесь полученные знания.

Одним из самых неприятных ощущений, которое, наверное, хоть раз да испытывал любой молодой человек, – это чувство отсутствия возможности реализовать собственный потенциал. В Абхазии это тем более не редкость. Находясь здесь, как в своего рода резервации (в культурном и образовательном смысле уж точно!), может казаться, что у тебя нет и не будет никаких возможностей, кроме тех, что есть конкретно в твоем городе, будь то Сухум, Гудаута или Гал.

Но это большое заблуждение, которое легко развеивается. Если кто-то мечтает учиться и путешествовать, то стоит только набрать в поисковой системе интернета «стипендии за рубежом», и откроются сотни различных программ, которые могут заплатить за мечту.

Но для этого понадобятся как минимум две составляющие: знание английского языка и подтверждающий это сертификат.

Именно этим занимается одно из направлений проекта «Горизонты» в рамках Программы развития ООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию, которое с 2016 года бесплатно готовит студентов и молодых профессионалов из Абхазии к сдаче и получению сертификата TOEFL. Этот экзамен представляет собой стандартизованный тест на знание английского языка, позволяющий абитуриентам из неанглоязычных стран поступить в университеты по всему миру.

Тренер курса по подготовке к TOEFL Асмат Авидзба рассказала о том, какие сложности стоят перед ее студентами и какова польза от получения сертификата языкового экзамена: «Это не просто языковые курсы, на которые можно пойти, можно не пойти. Там нужно знать, зачем вы это все проходите. И когда у ребят есть четкая мотивация, они без проблем реализуют свой потенциал. Соответственно, первое, что требуется от студентов, – это, как я уже сказала, ясная и четкая мотивация, то есть человек должен знать, зачем он идет на эти подготовительные курсы, вплоть до количества баллов, которые требует университет, в который он хочет поступить. Во-вторых, TOEFL требует огромной самоотдачи. Нужно по 3-4 часа каждый день работать. То есть, если студенты ленятся, это все сказывается на результате. Если говорить о пользе этого сертификата, то наши ребята уже поступили в университеты Европы, Америки и Англии».

Для реализации проекта один раз в год набирают группу студентов. За те несколько лет, что проходят курсы по подготовке к TOEFL, экзамен уже сдали 30 человек, 10 из них затем поехали учиться за границу. Еще девять человек проходят подготовку прямо сейчас и надеются сдать экзамен в конце мая, чтобы потом подать заявки на стипендии в международные университеты.

22-летняя Салима Джикирба – одна из девяти студентов, которые проходят подготовку к сдаче TOEFL этой весной. Она только заканчивает отделение международных отношений в Абхазском государственном университете, но уже четко знает, что хочет делать в будущем и как в этом ей может помочь сертификат TOEFL: «Я мечтаю получить стипендию «Чивнинг» (Chevening — это программа правительства Великобритании, которая дает возможность гражданам России и ряда стран СНГ бесплатно учиться в магистратуре), и для этого мне нужен сертификат о знании английского для поступления в университет. «Чивнинг» – это программа, главная цель которой, чтобы студенты, которые получают эту стипендию, а в Абхазии каждый год отбирают только двух студентов, по окончании учебы в Великобритании вернулись к себе на родину и проработали там два года. В августе должен открыться конкурс заявок, я сейчас выбираю программу для себя. И мне по возвращении, скорее всего, хотелось бы работать с молодежью, может быть, в Абхазском государственном университете, может быть, в какой-то другой организации, связанной с образованием и с внедрением каких-то новых образовательных программ».

Участие в курсе полностью бесплатно. Организаторы не просто оплачивают стоимость сдачи TOEFL и услуги тренера по подготовке к нему, но также предоставляют учебники и покрывают расходы на перелет в Ереван, где и сдается экзамен. До недавних событий, связанных с эпидемией коронавируса, сдать экзамен можно было только в специализированном центре, которого нет в Абхазии. Так, общая стоимость подготовки и сдачи TOEFL составляет около 45 тысяч рублей. Это те деньги, которые далеко не каждый молодой человек в Абхазии может найти, чтобы вложить в собственное будущее. Поэтому проект имеет важное значение для развития молодежи и предоставления ей равных образовательных возможностей.

О том, почему нужны подобные курсы Абхазии, рассказала проектный координатор Программы развития ООН Гаяне Чахарян: «Так как мы живем в достаточно изолированной стране, у нас ограниченные возможности рассматривать учебу за рубежом. И получение сертификата TOEFL, в принципе, расширяет возможности для студентов Абхазии, обеспечивает им доступ в зарубежные университеты для продолжения обучения. Есть разные стипендии, бесплатные стипендии, которые финансируются зарубежными программами. И TOEFL – это возможность для наших студентов все-таки этот билет вытянуть для себя, попытать свое счастье и получить качественное образование, окунуться в совершенно другую образовательную и культурную среду, увидеть альтернативные возможности. Воспользоваться этими знаниями и привнести этот свежий взгляд сюда в Абхазию и как-то содействовать развитию нашей страны. Это такой вклад в подрастающее поколение, вклад в долгосрочную перспективу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия