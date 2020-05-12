Коронавирус закрыл больницу

Ленингорскую районную больницу закрыли на карантин, а всех пациентов выписали после того, как врачи пообщались с ребенком, у которого оказался положительный тест на коронавирус. Эти превентивные меры вызвали неоднозначную реакцию со стороны местных жителей.

4 мая жительница Ленингора и ее шестилетний сын перед возвращением домой из Владикавказа, где мальчик проходил лечение, прошли тесты на коронавирус. Никакой необходимости в этом не было, но мать на всякий случай решила провериться в «Гемотесте» перед выездом.

По возвращении в Ленингор мальчика осмотрел педиатр, а затем женщину с ребенком поместили в обязательный двухнедельный карантин. Пробыли они там всего четыре часа. Из Цхинвала сообщили, что у них положительные результаты на COVID-19 и что за ними высылают скорую помощь.

Женщину с ребенком госпитализировали в цхинвальскую инфекционную больницу, а всех, кто общался с ними в Ленингорской районной больнице, поместили в карантин по указанию главного санитарного врача Марины Кочиевой.

Всего семь человек: три врача во главе с главврачом больницы, медсестра, две санитарки и водитель скорой помощи. Еще десять человек находятся в режиме самоизоляции – это родственники возвратившихся с лечения и сотрудники больницы, которые имели близкий контакт уже с медперсоналом, подвергнутым изоляции.

Семь человек не поместились в карантинном помещении, которое изначально обустроили в отдельно стоящем маленьком здании родильного отделения. Поэтому под нужды карантина отвели всю больницу, то есть и второй этаж соседнего корпуса, а находившихся там пятерых плановых больных выписали, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«Все выписанные пациенты – пожилые люди с хроническими заболеваниями. Их отправили, не предложив какой-то альтернативы, например, пройти лечение в другой больнице. С тех пор вот уже неделю больница не принимает, хотя работают скорая помощь и поликлиника – на первом этаже под помещением карантина. Правда, прием там ведут только терапевт, стоматолог и хирург. Травматолог, педиатр и отоларинголог в карантине. Но есть и хорошие новости. В последнее время стало проще отправлять экстренных больных на лечение в Тбилиси. В основном их вывозит Красный Крест, но иногда выпускают через «Раздахан» – наша «скорая» подвозит к пункту пропуска, а на той стороне больных встречают грузинские медики или родственники. Процедура по-прежнему непростая, нужно хлопотать в Цхинвале, но она уже возможна и обходится без длительных проволочек».

Необходимо отметить, что врачи подчинились указанию главного санитарного врача, хотя считают эту меру чрезмерной, они не согласны с тем, что могли заразиться. Например, по словам очевидцев, педиатр, который осматривал мальчика, был хорошо экипирован – наглухо застегнутый халат с манжетами, перчатки, головной убор и медицинская маска. Остальные также были в защитных масках или соблюдали безопасную дистанцию. Это версия сотрудников райбольницы, но, видимо, Марина Кочиева не очень в нее поверила и решила подстраховаться. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Предыдущие постояльцы ленингорского карантина были уличены в самовольных отлучках из медучреждения, поэтому теперь у дверей районной больницы караулит милиционер, он приставлен следить за соблюдением режима содержания – чтобы никто не отлучался. Те, кто на самоизоляции, тоже под контролем – милиция проверяет соблюдение режима самоизоляции четыре раза в сутки».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия