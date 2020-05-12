Бизнес строит коронавирусные планы

В Общественной палате Абхазии сегодня собрались предприниматели, чтобы обсудить положение бизнеса в условиях пандемии и возможности выхода из кризиса. Большинство участников встречи сошлись во мнении, что введенный пять лет назад ввозной НДС нанес урон экономике и его надо отменить.

На встрече в Общественной палате предприниматели говорили о наболевшем. Они оказались в тяжелой ситуации, так как карантинные меры нанесли бизнесу огромный урон, причем, по словам Вячеслава Библая, который возглавляет Ассоциацию предпринимателей Абхазии, его масштабы можно будет оценить только после завершения пандемии.

По прогнозам Минфина, бюджет недополучит около 60% поступлений, но Библая считает, что может быть и больше. «Власть относится к бизнесу, как к овце, с которой надо содрать шкуру, а что с ней будет потом, ее не интересует», – уверен он. Глава Ассоциации предпринимателей Абхазии предлагает пересмотреть всю систему налогообложения:

«Злосчастный, конечно, закон о ввозном НДС нанес колоссальный урон экономике, не менее, чем сегодняшняя ситуация с карантином. А ведь кто заплатил эти деньги? НДС заплатил конечный покупатель – наш народ. А если у народа денег нет, откуда они возьмутся? Буквально вчера-позавчера мне звонили из налоговой, премьер-министр дал распоряжение обзвонить предпринимателей и узнать, чем может помочь им государство? Понятно, что дать кредиты – денег нет, но ввозной НДС и еще какие-то платежи на границе надо либо отсрочить, либо вообще отменить. Мы понимаем, что мы не соберем те деньги, которые должны были собрать. Может быть, в данных условиях есть смысл пересмотреть полностью налогообложение страны, может быть, это будет налог с оборота или налог с продаж. В мире очень много примеров, к которым нашей республике нужно будет перейти».

Предприниматель – это не жулик, который не хочет платить налоги, а человек, который хочет понимать, за что он платит. Библая предлагает власти и бизнесу сесть за стол переговоров, выработать правила игры и их придерживаться.

Согласна с тем, что в Абхазии укоренилось предвзятое отношение к предпринимателям и Амра Ануа, директор пивоваренного завода «Сухумский»:

«У меня, например, на заводе работают 120 человек, и все они получают достойную зарплату. Любой предприниматель нуждается в поддержке государства. Если у нас не будет диалога с государством, не будет никакого развития. Если взять наш завод, мы хотим не просто работать и выпускать продукцию, которая нравится местным жителям и отдыхающим, но мы хотим и развиваться, то есть выходить на внешние рынки. Но для этого нам нужны оборотные деньги, к сожалению, их катастрофически не хватает. У нас сейчас идет реконструкция завода, я прямо сейчас получила sms-сообщение, у нас грузится оборудование из Чехии, и они ждут поступления денег, а мы не можем эти деньги перечислить. Мы выглядим перед своими партнерами несолидно из-за того, что не можем выполнить свои обязательства. Я считаю, что производителям нужно оказывать очень серьезную помощь и поддержку».

Государство дает кредиты бизнесу под 48% годовых, на таких условиях он развиваться не может. Беслан Кварчия предлагает создать резервный фонд в размере 500-600 млн рублей для льготного кредитования. Государственный бюджет только на 40% состоит из собственных поступлений, все остальное – это внешние вливания из России, поэтому все внимание направлено вовне, а не развитие внутренних возможностей, заявил он.

Предприниматель Лили Дбар давно и последовательно борется за отмену ввозного НДС. Каждый раз, когда приходит вагон или контейнер с товаром, предприниматель понимает, что его грабят, говорит она, а когда деньги изымаются из оборота, предприятие угасает. В Абхазии с советских времен бытует мнение, что зарплаты бюджетникам платит государство. Многие люди не понимают, что средства поступают в бюджет в основном благодаря налоговым выплатам предпринимателей. Несмотря на это, чиновники в последние годы демонстрируют на редкость презрительное отношение к людям, зарабатывающим и пополняющим бюджет.

Предприниматели требуют, чтобы закон о ввозном НДС был отменен или изменен, но ничего не меняется, говорит Лили Дбар:

«Мы столько лет ходим в парламент, мы столько лет писали обращения и письма! В конце концов собрались представители всех отраслей народного хозяйства Абхазии и написали письмо о том, что мы платим государству то, что мы вообще не заработали, но нас почему-то никто не слышит. Мне очень жаль, что здесь сегодня нет представителя парламента Натали Смыр, нет представителей Министерства экономики. Я не могу понять, четыре года мы ходим в парламент, чтобы исправить этот закон, все понимают, что он не годится, я уже ни одного экономиста в Абхазии не знаю, который бы сказал, что это правильно. Все понимают, что это неправильно, что это – большая ошибка, которую надо исправить. Почему ее нельзя исправить за четыре года? У нас магазины один за другим закрываются, закрываются фирмы, а кто завтра будет привозить товары? Да, слава богу, продовольственники освобождены от этого НДС, но есть другая группа товаров, которая не менее важна!»

Закон о ввозном НДС создает условия для коррупции, считают собравшиеся, потому что платить в бюджет дороже, чем договориться с чиновником. Как результат, в прошлом году прекратили работу 57 участников внешнеторговой деятельности, сообщила Дбар.

Астамур Ахба возглавляет гильдию отельеров Абхазии. По его мнению, делать прогнозы о предстоящем туристическом сезоне крайне сложно. Обычно отдыхающие приезжают в Абхазию с конца июня по сентябрь-октябрь, но в этом году запланированные отпуска россиян обнулятся, их оформляют на время карантина, чтобы сохранить рабочие места. Россия намерена переориентировать своих граждан на внутренний туризм. Когда Москва откроет границу, Абхазия должна сделать то же самое. Если раньше туристы приезжали на отдых в среднем на восемь дней, то в этом году могут приехать на 15 дней, но это не означает, что удастся заработать, потому что приедут самые бедные, и они будут искать дешевые отели.

Предприниматель Анна Калягина считает, что владельцам гостиниц надо дать отсрочку на выплату земельного налога и налога на имущество. Чтобы отельеры смогли подготовиться к сезону, им нужны кредиты по льготным процентам. Сегодня в Российской Федерации меняются требования к организации отдыха туристов: где-то отменяются шведские столы; вводятся нормы минимального расстояния, на котором должны находиться друг от друга столы в кафе и ресторанах; обязательными становятся двухразовая уборка и паспорта здоровья; большой популярностью будут пользоваться индивидуальные апартаменты. Ко всем этим изменениям Абхазия не готова, и не понятно, как здесь будут принимать гостей, даже если граница откроется. Надо создавать комиссию в сфере туризма и обсуждать, как из карантина выходить, считают многие предприниматели.

При всех проблемах одним из главных остается вопрос: не приведет ли к вспышке COVID-19 открытая граница, когда в Абхазию приедут россияне, среди которых могут быть и зараженные коронавирусом?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия