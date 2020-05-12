Абхазский премьер провел совещание по вопросам экономического положения в республике

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с вице-премьерами – министром экономики Кристиной Озган и министром финансов Владимиром Делба. Встреча была посвящена вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике.

Министр финансов сообщил, что при тесном и скоординированным взаимодействии с налоговым и таможенным органами республики в первую декаду мая удалось мобилизовать 80 миллионов рублей в виде налоговых и таможенных поступлений. Именно это позволило приступить к поэтапному оказанию финансовой помощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. По сообщению Владимира Делба, согласно поручению главы правительства, Минфин на данным момент готовится к очередному этапу выплаты заработной платы сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объеме 50 миллионов рублей.

Делба добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены с опережением межбюджетные трансферты (дотации) Пенсионному фонду республики и бюджету Гагрского района исходя из фактической потребности в расходах. Он также сообщил, что текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличились на 157 миллионов рублей. В настоящее время финорганом разрабатываются предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Министр экономики Кристина Озган проинформировала, что Министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики с целью определения изменений в структуре экономики, вызванных тяжелым социально-экономическим положением и выработке мер по мобилизации имеющихся ресурсов.

В завершение рабочей встречи премьер-министр поручил наладить взаимодействие экономического блока правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.