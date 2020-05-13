Кандидату в абхазские судьи предъявили грузинских родственников

Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии. В нем мог принять участие максимум 31 депутат (приняло тридцать), так как четверо парламентариев шестого созыва в течение последних недель сложили свои полномочия в связи с переходом в исполнительную ветвь власти: Аслан Бжания всенародным голосованием избран президентом страны, а его указами Александр Анкваб назначен премьер-министром, Дмитрий Дбар – министром внутренних дел, Юрий Хагуш – и.о. главы администрации Гагрского района. Кстати, вчера Центризбирком Абхазии назначил на 12 июля выборы на освободившиеся депутатские мандаты по Кындыгскому №31, Гудаутскому №18, Бзыбскому №10 и Отхарскому №14 избирательным округам.

В повестку дня заседания было внесено немного вопросов – всего девять, включая «Разное». Рассмотрение одного из них – «О завершении работы депутатской комиссии по проверке работы паспортно-визовой службы МВД Абхазии» – по предложению депутата Кахи Пертая было снято. Он мотивировал это следующим: «Есть два материала, которые необходимо направить в Министерство внутренних дел. Ранее нами были направлены в Генпрокуратуру. Я думаю, нас проинформируют, что сделают с этими материалами. На очередной сессии завершим работу комиссии». Депутатская комиссия по проверке работы паспортно-визовой службы МВД Абхазии была создана в июле 2018 года. Это было связано с многочисленными жалобами граждан на работу этой службы по обмену паспортов гражданина Абхазии. В феврале 2020 года тогдашний парламентарий Дмитрий Дбар сообщили, что были выявлены факты незаконной выдачи паспортов гражданина Абхазии людям, которые воевали на стороне Грузии против Абхазии в 1992-1993 годах. А на сайте Генпрокуратуры республики появилась информация о том, что Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта гражданина Абхазии в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Паспортного управления МВД Фатимы Джения, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также лиц, подозреваемых в соучастии в форме подстрекательства, пособничества и в незаконной выдаче паспорта.

«Ну вот, единственный содержательный вопрос был, и тот сняли с обсуждения», – разочарованно прошелестело в журналистском ряду. Представители СМИ предполагали, что обсуждение кандидатур в судьи Верховного суда Абхазии и их избрание тайным голосованием пройдет, как чаще всего бывало, «тихо-мирно», и им останется просто констатировать факт избрания. Но не тут-то было.

Буря разразилась еще до того, как в зал заседаний были приглашены представленные президентом кандидатами в судьи Джемал Гогия и Оксана Пилия. Депутат Батал Табагуа начал эмоционально выражать несогласие с тем, что кандидатуры судей рассматриваются в отсутствие представителя президента: «Один раз уже такой вопрос был, и, если помните, мы его снимали». «Сегодня последний день рассмотрения этого вопроса. Мы не можем откладывать больше», – сказал спикер Валерий Кварчия. Табагуа продолжил:

«Сегодня не последний день. Даже если мы их изберем сегодня, они не выходят на работу, только в конце июля они могут выйти. Что касается Пилия, она работает до июля, она судья действующий, вопросов тут нет. А Гогия уходит на пенсию в конце июля, нет никакой спешки. Тут очень много вопросов. На квалификационной коллегии судей вопросов не было, на парламентском комитете не было, а мы все тут знаем, что ведутся кулуарные разговоры. Пусть представитель президента придет, мы ему будем задавать вопросы, пусть отвечает. Я предлагаю эти вопросы снять».

Слово взял депутат Валерий Агрба, который, в отсутствие представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба, был докладчиком по этим вопросам. Между Агрба, который сказал, что по регламенту парламент обязан рассмотреть представленные месяц назад кандидатуры, и Табагуа произошел обмен репликами:

«Я не знаю, наверное, никто здесь не вправе нарушать закон, тем более конституционный. А все разговоры о кулуарности, о каких-то мнениях – это всего лишь разговоры, тем более что, подчеркиваю, это некорректно по отношению к своим коллегам, Батал Иванович.

– Не учите меня корректности…

– А я вам не позволю говорить некорректно в отношении кого-либо здесь…

– Ваши фокусы в парламенте по поводу двадцати трех – двадцати четырех…

– Сдерживайте свои эмоции, Батал Иванович…

– Когда вам надо, дважды два – четыре, а когда надо, дважды два – пять».

Тут надо пояснить, что «23 или 24» – это спор о том, набрала ли кандидат в судьи Конституционного суда больше положенных двух третей в парламенте, когда ее избирали в 2018 году. Табагуа и еще трое парламентариев считают, что законами арифметики непозволительно пренебрегать и уже два года оспаривают то решение парламента в судебном порядке… Страсти разгорались, и коллегам пришлось чуть ли не разборонять оппонентов. Но потом перешли все же к повестке дня, тем более что за нее ранее уже проголосовали.

Валерий Агрба зачитал биографию Джемала Гогия, который немало лет работал в Генпрокуратуре, а в последние годы возглавляет аппарат Верховного суда Абхазии.

На вопрос Батала Табагуа Джемалу Гогия о месте его нахождения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, тот ответил, что находился в родительском доме в селе Баслаху Очамчырского района.

«Послужной список Джамала Гогия блестящий, вырастил немало студентов и сотрудников прокуратуры. В должности начальника аппарата зарекомендовал себя с положительной стороны», – сказала председатель Верховного суда Манана Делба и попросила избрать его в судьи.

А вот генеральный прокурор Адгур Агрба высказался решительно против. И начал с вопросов претенденту на должность судьи. В частности, входит ли в его функциональные обязанности ознакомление с судебно-контрольными материалами, которые направляются прокуратурой республики в Верховный суд. Гогия ответил:

«С 2017 года состою на должности руководителя аппарата Верховного суда. Я не имею отношения к судебно-контрольным материалам, но учитывая, что в моем подчинении находится пресс-служба ВС, я, прежде чем дать информацию в СМИ, учитывая, что судебно-контрольные материалы – это материалы, которые являются доступными и сторонам, не являются тайной, я знакомлюсь в той части, которую необходимо предоставить СМИ.

– Тогда как вы можете объяснить следующее. Напомню, прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора «Абхазтоп» Авидзба Беслана, он был задержан судом первой инстанции, он был арестован, потом по жалобе адвоката рассматривался вопрос кассационной коллегии ВС. В день рассмотрения жалобы вы приезжали в Генеральную прокуратуру и имели личную беседу с заместителем генпрокурора Тыркба, в ходе которой, а на тот момент дело еще не было рассмотрено судом, вы проявили полную осведомленность в материалах, направленных прокуратурой в ВС, а также конкретно указывали на те нарушения и ошибки, которые были допущены следователем в протоколе задержания. Через три часа после того, как вы покинули здание прокуратуры, Авидзба Беслан был освобожден из-под стражи. Это совпадение или за этим что-то кроется?

– Я не говорил, что я не вправе ознакомиться с судебно-контрольными материалами, отчетами. Я вправе, потому что, когда поступает кассационная жалоба в ВС, я, как курирующий пресс-службу, знакомлюсь, чтобы дать информацию. Что касается моей встречи, да, это имело место. Я пришел в Генеральную прокуратуру, имел разговор не специально по этому вопросу, этот вопрос был поднят в ходе нашего разговора. Что касается отсутствия в протоколе задержания Авидзба оснований его задержания, это было основным аргументом у автора жалобы, у адвоката. До этого я разговаривал с гособвинителем для того, чтобы дело спасти, чтобы они подготовились по этому вопросу.

– Вы только что сказали, что знакомитесь с материалами после судебного решения, чтобы подготовить материал для СМИ, а сейчас говорите обратное. На тот момент еще решение не было принято».

Агрба далее зачитал справки, полученные им в СГБ Абхазии:

«Вы, Джемал Георгиевич, 7 июня 1973 года рождения, сказали, что во время войны находились у себя дома. Хотя на этот момент вам было 19 лет, и был приказ главнокомандующего о мобилизации мужчин от 18 до 40 лет, но вы находились дома и участия в войне не принимали. Это подтверждается справкой из архива Министерства обороны».

«Я в контактных боях не участвовал. Во время войны были раненые, которых я довозил до Очамчыры, до Ткуарчала, нес оружие и боеприпасы, необходимые ребятам, которые находились у меня дома».

Агрба также отметил, что родные брат и сестра Гогия сейчас проживают на территории Грузии и являются ее гражданами:

«Служба государственной безопасности сведениями относительно Гогия Джемала Георгиевича не располагает. Однако есть сведения относительно ваших близких родственников. Гогия Джанико Джураевич, 1961 года рождения. Это ваш родной брат, я так понимаю. Является гражданином Грузии, указан паспорт, серия, номер. В период войны 1992-1993 годов находился в оккупированном грузинскими войсками городе Очамчыра, работал на железнодорожной станции. Гогия Медея Георгиевна (Джураевна), 1964 года рождения, является гражданкой Грузии, указан паспорт, серия, номер».

В ответ Гогия произнес продолжительную речь на абхазском языке, в которой отметил, что он не может отвечать за брата, который с детства воспитывался в другой семье, и сестру, которая вышла замуж за грузина. Он не считает себя участником войны, но помогал, как мог, абхазским бойцам. В родительском доме для них готовили еду.

Паче чаяния многих присутствующих, Батал Табагуа заступился за Гогия:

«Если Гогия такой нехороший, хочу узнать, почему он столько лет был на ответственных должностях в Генпрокуратуре? Почему весь упор идет на то, что этот человек по каким-то там делам не является абхазцем? Многие из нас могут говорить на своем родном языке, выражать свои мысли, работать? К великому сожалению, нет. Я Джемала Гогия не собираюсь защищать. Но такого уровня специалистов единицы в стране… Насчет того, чьи брат, сестра живут в Грузии, поинтересуйтесь, много чего найдете и у других. Мне важно, профессионален человек или нет».

Снова поднялся генпрокурор:

«Действительно, у него очень большой опыт работы, но я хочу отметить другой факт. Любой профессионал должен быть результативным, то, что нельзя сказать о его работе в прокуратуре. Где эти результаты, где коррупционные дела, где люди, которые должны были сегодня отбывать наказание? Все дела прекращены».

По его словам, Гогия создает Генпрокуратуре препятствия в суде, не позволяющие доводить дела до конца.

Джемал Гогия, кандидатура которого была представлена для избрания на должность судьи Верховного суда РА, не набрал нужного количества голосов. «За» него проголосовали 11 депутатов, «против» – 19.

Что касается Оксаны Пилия, 1978 года рождения, то тут все прошло гладко. «За» ее кандидатуру проголосовали 29 депутатов, один голос был подан «против». Она переизбрана на должность судьи Верховного суда сроком на пять лет.

Пилия Оксана Витальевна – выпускница Абхазского госуниверситета, член кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия, член президиума Верховного суда Республики Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия