«Это браконьеры. К сожалению, к ним в камбальную сеть попала белуга»

В расставленные абхазскими рыбаками сети попалась гигантская краснокнижная белуга, самая крупная из известных неморских рыб на планете. Гордые уловом, они сняли видео, которое стало кочевать по социальным сетям. Заметили его и абхазские экологи. Рыбаков оштрафовали и обещают лишить лицензии.

Рыбаки установили свои сети для ловли камбалы примерно в восьми милях от побережья Нового Афона. Когда они через несколько дней решили поднять улов, то обнаружили в сетях огромную мертвую рыбину со следами разложения.

Оказалось, что это – белуга, размером около 2,5 метров и весом 200 килограмм. Эта рыба – самая крупная в фауне Черного моря.

По версии рыбаков, она протаранила сеть и зацепилась за нее жабрами, скорее всего, рыба долго билась и мучилась в сетях, прежде чем погибнуть.

Хвостовой плавник исследовали в Институте экологии, из-за плохой сохранности там не смогли определить возраст рыбы. Икры в ней не было, но по толщине жирового слоя специалисты предположили, что рыба мечет икру поздно, в конце лета, в августе.

Абхазские экологи узнали об инциденте благодаря соцсетям, об этом рассказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава: «По социальной сети мне прислали такую публикацию, где ловится белуга. Я тут же позвонил своим коллегам, разослал им это видео, один из них сказал, что, да, этого парня мы знаем, он – наш лицензиат, получает у нас лицензию, выкупает определенные квоты и производит добычу водных биоресурсов. Вчера мы им позвонили и пригласили их сюда, поскольку их знали. Они ссылаются на то, что ими были выставлены камбальные сети. С 1 по 15 мая у нас по ведомству издан приказ, он обязателен для всех рыбаков, ввиду того, что этот период является нерестовым для камбалы, лов камбалы запрещается».

Савелий Читанава сообщил, какой штраф наложили экологи на рыбаков, которых они считают браконьерами: «Рыбаки пошли добывать свою сеть в период, когда лов камбалы запрещается в связи с нерестовым периодом с 1 по 15 мая. Это браконьеры, к сожалению, к ним в камбальную сеть попала белуга. Наши инспектора их пригласили сюда на беседу, им было доказано, что они осуществляли браконьерский лов. По таксе был высчитан размер ущерба. Он составил для белуги 18 тысяч рублей, помимо этого их оштрафовали по статье 86 КоАП, максимальный штраф составляет 1800 рублей и плюс еще за камбалу (7 камбал) по таксе. Она исчисляется по 900 рублей за штуку (большая или маленькая, не имеет значения). В итоге мы наложили на них штраф около 27 тысяч рублей. Но эти таксы и эти штрафы, естественно, не соответствует содеянному».

По мнению Савелия Читанава, все штрафы за нанесение ущерба экологии надо пересматривать в сторону увеличения, чтобы людям неповадно было нарушать закон.

В то же время возникает вопрос, насколько хорошо рыбаки информированы о запретах?

Савелий Читанава уверяет, что все рыбаки, которые не первый год ловят рыбу, прекрасно обо всех правилах осведомлены. При выдаче лицензии их информируют о браконьерских способах ловли, запрещенных орудиях лова и запрещенных к вылову видах рыбы. Но у экологов нет возможности контролировать соблюдение правил лова рыбы всеми рыболовецкими бригадами. О запрете на вылов камбалы экологи информировали рыбаков в этом году в конце апреля по каналу Абхазского телевидения и радио.

Экологи планируют рассмотреть возможность отзыва лицензии у браконьеров, попавшихся на ловле камбалы во время нереста, в сетях которых погибла белуга.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия