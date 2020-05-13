«Воры в законе» позвали президента в суд

Президент Саломе Зурабишвили оказалась в центре очередного скандала. «Воры в законе» оспорили в суде ее решение лишить их гражданства Грузии. Их адвокат убеждена: президент Саломе Зурабишвили, не без подачи СГБ, нарушила конституционные права ее подзащитных.

«Воры в законе» решили отстаивать свои конституционные права с помощью адвоката Тамары Абесадзе, которая подала в тбилисский городской суд иск против президента Саломе Зурабишвили от имени трех десятков так называемых воров законе. Как оказалось, президент недавно лишила их гражданства Грузии. Тем самым, по утверждению адвоката, президент оставила ее подзащитных без всякого гражданства, чем лишила права на свободное передвижение, в данном случае в Европе. На данном этапе известны имена только двух истцов – Давида Герлиани, известного в криминальном мире как «Дато сван», и Ильи Самсония, он же Ило Озургетский:

«Для лишения гражданства обязательно должно иметься подтверждение другого государства, что, к примеру, Ило Самсония обратился за гражданством к Италии. Такого документа нет. Поэтому мы обратились с ходатайством в суд, чтобы президент предоставила полную информацию для установления законности ее решения. Это не единоличное решение президента Грузии. Это разработанный СГБ, правоохранительными органами, государством «темный план», позволяющий препятствовать в будущем депортации так называемых воров в законе в Грузию».

Ранее Тамар Абесадзе успешно защищала интересы одного из истцов, Давида Герлиани. В 2016-м он был задержан в Одессе и депортирован 18 июня. Несмотря на действие в Грузии закона, обязывающего задерживать «воров в законе» только за обладание этим статусом, Герлиани въехал в страну беспрепятственно. Его приезд в Тбилиси был заснят журналистами «Рустави 2». О депортации Герлиани сообщила тогдашняя глава украинской полиции Хатия Деканоидзе в Facebook, об этом сообщали и украинские СМИ.

Лишь после этого Герлиани задержали уже при попытке пересечения грузино-армянской границы. Но спустя три месяца он был освобожден из зала суда, его признали виновным лишь в попытке незаконного пересечения границы, а в части обвинения в наличии статуса «вора в законе» был оправдан.

Хатиа Деканоидзе, одна из лидеров «Нацдвижения» и бывшая глава украинской полиции, обращает внимание на то, что, если бы не огласка с ее стороны, Герлиани под фамилией Чачибая еще долго мог находиться в Грузии. К тому же есть информация, что и остальные истцы по упомянутому делу также были оправданы при «Грузинской мечте» в части обвинения по статусу «вора в законе».

«Поводом для освобождения Герлиани стало отсутствие доказательств против него. В то время как грузинским законодательством предусмотрено осуждение лиц, причисляющих себя к «ворам в законе», и если до этого они были уличены в организованной преступности и рэкете, это дает основания для осуждения этих людей».

Вся эта история для Хатии Деканоидзе еще одно доказательство того, что «Грузинская мечта» прибегает к влиянию криминальных авторитетов, особенно во время выборов, которые предстоят и в октябре.

Администрация президента заявление адвоката криминальных авторитетов никак не прокомментировала.

В Конституции очень четко прописаны действия президента в случае двойного гражданства, поясняет Георгий Гоциридзе, глава отдела конституционного правопроизводства Ассоциации молодых юристов. Согласно закону, лицо автоматически лишается гражданства Грузии при получении гражданства другого государства:

«Человек заранее может обратиться к правительству Грузии, оповестив о получении гражданства другой страны и желании сохранить за собой гражданство Грузии. Но ему может быть отказано при возникновении рисков безопасности для страны».

Согласно закону, как поясняют юристы, криминальные авторитеты могут обратиться за гражданством заново, и государство обязано рассмотреть это обращение, чтобы человек не оказался апатридом – лицом, не имеющим гражданства ни одной страны.

Из-за недостатка детальной информации многие наблюдатели не берутся комментировать данный случай, хотя конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая согласился поделиться своими наблюдениями:

«Очень часто, особенно в преддверии выборов, государство проявляет лояльность к определенным «криминальным авторитетам». Опыт последних лет породил впечатление, что власть непоследовательна в борьбе с криминальными авторитетами и пользуется их влиянием, к примеру, для достижения результатов на выборах или других конкретных целей».

Все эти обвинения категорически опровергают власти, настаивая, что они не намерены отказываться от борьбы против «воров в законе» и тем более отменять статью 223 УК Грузии, которая предусматривает семь лет заключения за признание себя членом воровского сообщества. Об этом не раз говорила и министр юстиции Тея Цулукиани, в том числе, и в июле 2014-го, когда Страсбургский суд постановил, что грузинское законодательство в отношении «воровского мира» не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека – такой вердикт вынес Страсбургский суд, рассматривавший иск одного из осужденных.

Неизвестно, как история сегодняшнего иска, попытка криминальных авторитетов отстаивать свои конституционные права о гражданстве сама по себе может стать громким юридическим прецедентом, даже если войдет в историю как юридический курьез.