Абхазский оперштаб сообщил о двух новых случаях инфицирования коронавирусом

30 000 экспресс-тестов на антитела к COVID-19 «нидерландского производства», приобретённые правительством Грузии, были на самом деле произведены в Китае и заново маркированы, - об этом пишет OC Media.

Сообщается, что 5 тысяч тестов, поступивших в продажу под маркой «Biozek», правительству Грузии подарил 15 апреля TBC Bank. 24 апреля министерство здравоохранения закупило 30 тысяч дополнительных тестов на сумму 930 000 лари (290 000 долларов США) у грузинского импортёра медицинской продукции компании «Solemart».

В приложении к заказу о закупке заместитель министра здравоохранения Гиорги Цоцколаури написал, что тесты, предоставленные TBC Bank, получили положительную оценку Национального центра по контролю заболеваний. В качестве изготовителя тестов указана компания «Inzek International Trading», Нидерланды.

Однако в результате расследования, проведённого OCCRP — Платформой журналистов по освещению организованной преступности и коррупции — и их партнёрами, включая голландское издание, занимающееся журналистскими расследованиям «Investico», выяснилось, что тесты «Biozek» были фактически перемаркированными тестами, произведёнными китайской фирмой под названием «Alltest».

Столкнувшись с обвинениями, генеральный директор «Inzek» Зеки Хамид признал, что тесты были произведены в Китае. «Фирма в Китае — действительно профессиональный производитель, и у них есть официальные сертификаты», — цитирует его OCCRP. «На вопрос, почему тесты рекламировались на веб-сайте как произведённые в Нидерландах, Хамид сказал: «Возможно, там ошибка в одном слове. Возможно, нам нужно это исправить». Информация на веб-сайте была изменена на следующий день, 29 апреля, для отвода обвинений», — пишет OCCRP.

«Эхо Кавказа» уже сообщало, что «нидерландские тесты» китайского производства закупили московские власти. В статье говорилось о возможной неточности тестов. Житель Северной Македонии Роджер Зекировски заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.

Журналисты в Нидерландах и других странах сомневаются в заявленной точности тестов. Согласно OCCRP, тесты фирмы «Alltest» «в некоторых независимых испытаниях показали себя менее точными, чем было заявлено». В Министерстве здравоохранения Грузии сказали OC Media, что они не знали об обвинениях.

Грузинский импортёр тестов «Biozek», компания «Solemart», настаивает на том, что тесты были изготовлены в Нидерландах. Основатель и директор «Solemart» Зураб Туквадзе сказал OC Media, что они не первый раз сотрудничают с «Inzek» и назвал их «компанией высокого уровня».