Абхазия: часть запретов будет действовать до 1 июня

Сегодня под председательством премьер-министра Александра Анкваба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. По его итогам принято решение с 15 мая смягчить некоторые ограничительные меры против COVID-19 внутри страны в целях минимизации экономических последствий от пандемии. В то же время некоторые запретительные меры продлили до 1 июня.

О принятых сегодня решениях журналистам сообщил министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия:

«На сегодняшнем заседании решено с 15 мая разрешить работу объектов общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе, с соблюдением социальной дистанции внутри этого объекта. Кроме того, будет разрешено движение междугороднего (общественного) транспорта. Также будут разрешены работы фитнес-центров. Что касается всех других мероприятий в рамках прежнего распоряжения президента, в том числе, работы школьных, дошкольных, высших учебных заведений, они остаются в прежнем режиме запрета. Все эти запретительные меры будут осуществляться вплоть на 1 июня текущего года».

В дальнейшем от развития эпидемиологической ситуации в республике будут приниматься соответствующие решения.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия констатировал, что эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась, так как в достаточно короткие сроки были диагностированы 10 инфицированных пациентов. Об этом он заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Все пациенты являются студентами, курсантами российских вузов. Они находятся на стационарном лечении в Гудаутской центральной районной больнице.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик уточнила, что на самоизоляции находятся 807 человек. Из них у 213 человек истекает 14-дневный срок. Из них организованные группы, которые были размещены в гостинице «Айтар» – 256 человек.

«Ввиду того, что в «Айтаре» у нас возникли очаги по выявленным больным, там у нас еще образовались контактные. Будущие военнослужащие не соблюдали самоизоляцию, естественно, теперь у них период четырнадцатидневного карантина будет продлен от последнего госпитализированного больного.

– Это закономерный итог, – заметил премьер-министр Александр Анкваб.

– Да, – ответила Людмила Скорик.

– Будут по-прежнему – снова продлим, сколько угодно будем продлевать».

По словам Скорик, данные очаги подконтрольные, однако наблюдается напряженность в республике, потому что самоизолированные – 551 человек – находятся в домашних условиях, и они контролируются только по телефону.

Главный санитарный врач сообщила, что сегодня в Гудаутскую больницу обратились на обследование трое граждан Абхазии, которые находились на самоизоляции.

Скорик пояснила: «У них был девятый день. Отец привез двух дочерей из Москвы, сам на машине их доставил до своего дома. У них появились первые признаки, которые можно рассматривать как коронавирусную инфекцию. У них были взяты лабораторные исследования, сегодня мы делаем постановку».

По-прежнему закрыты границы по реке Ингур и по реке Псоу. Из России разрешен въезд в Абхазию для дипломатов, российских военнослужащих и водителей, которые осуществляют международные грузоперевозки.

И.о. руководителя СГБ Абхазии Владимир Арлан опроверг информацию о том, что на территорию республики прибыли туристы. В течение нескольких дней сотрудники контролировали набережную Сухума, различные объекты в столице, Гагре, Пицунде, Новом Афоне. В итоге не выявлен ни один человек, который въехал бы в Абхазию из числа туристов.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар добавил, что инспекторы ГАИ останавливали транспорт, как выяснилось, они являются членами семей военнослужащих Седьмой российской военной базы.

Бывшие власти республики ввели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса с 28 марта текущего года. Распоряжение подписал и.о. президента Валерий Бганба. Затем эти ограничительные меры продлевали и изменяли несколько раз. С 20 апреля возобновили работу продуктовые и сельскохозяйственные рынки три раза в неделю. Работают парикмахерские и салоны красоты.

Запрещено проведение массовых, свадебных, торжественных мероприятий, а также туристская и экскурсионная деятельность, бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и санаториях. Гражданам не рекомендовано посещать культовые объекты религиозных организаций. Приостановлена работа стоматологических клиник за исключением экстренных случаев.