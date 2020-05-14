На границе Ингушетии с Чечней ищут последнего лидера чеченских боевиков Аслана Бютукаева

Ингушские силовики ищут в лесах Сунженского района, на границе с Чечней, одну из последних действующих группировок боевиков во главе с чеченцем Асланом Бютукаевым, сообщает «Интерфакс».

Аслан (амир Хамзат) был приемником убитого в сентябре 2013 года в Чечне Доки Умарова (основателя Имарат Кавказ) для чеченских боевиков.

В 2016 году против него были введены санкции Госдепартаментом США за поддержку «Исламского Государства».

На протяжение последних несколько лет о последнем лидере чеченских боевиков ничего не было слышно.

В России он является фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово».

Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. Был подчиненным Аслана Масхадова. После реорганизации Чеченской Республики Ичкерия в Имарат Кавказ, выступил (в 2010 году) против Доки Умарова. В 2011 примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Доки Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.