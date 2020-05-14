Обзор абхазской прессы

В Министерстве по налогам и сборам РА утверждают, что закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» пока не вступил в силу.

«Есть два закона: сам закон о декларировании и поправки к нему. Посмотрев оба документа, нам стало понятно, что сам закон действительно не вступил в силу», – сказал в прямом эфире АГТРК пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

Министерство по налогам и сборам, на которое, в том числе, возлагается реализация данного закона, не участвовало в его разработке. Габуния сообщил, что закон о внесении поправок в закон «О декларировании…» поступил в Министерство по налогам и сборам только 28 апреля, хотя был принят 12 марта. На запрос министерства в парламент о том, вступил ли в силу закон «О декларировании…», ответили, что закон в настоящий момент не вступил в силу, рассказал Георгий Габуния.

Тем не менее Министерство по налогам и сборам предоставило гражданам возможность ознакомиться с формой декларации, которую можно скачать на сайте министерства.

Между тем активисты инициативной группы по продвижению антикоррупционных законов не согласны с таким мнением. Они уверены, что закон вступил в силу, пишет «Нужная газета».

«Мы уже было совсем расслабились и начали вести себя, как в старые добрые времена, но тут обнаружились новые заражения; и неважно, что они быстро локализованы – все равно понятно, что ситуация может меняться, и мы не всегда сможем уследить за ней с необходимой быстротой», – написала журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа».

По ее словам, учитывая опыт, накопленный всеми странами за этот период, и малую численность населения в Абхазии, можно отработать утонченную форму карантина, которая позволит работать многим людям и в то же время соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Пока что мы не можем похвастать последним – скорее, наоборот! На рынке практически никто из продавцов не носит даже маски, не говоря уже о перчатках. Покупатели вообще шастают с полной беззаботностью, и некоторые пробуют товар на вкус, не задумываясь о последствиях. В аптеках тоже мало кто из продавцов носит маски. Что уж говорить о многочисленных магазинах, где люди с полной беззаботностью толпятся в очередях, а продавцы дышат им в лицо. И даже в маршрутках, где часто теснота просто неприличная, все беззаботно сидят без масок, а когда входит кто-нибудь в маске, его встречают ироническими взглядами», – написала Венедиктова.

Сейчас нужно по мере возможности продолжать обычную жизнь, но с максимальным соблюдением всех необходимых правил.

Проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал «Апсныпресс» о том, как студенты готовятся защищать дипломные работы в условиях действия карантинных мероприятий. Рассматривается возможность дистанционной защиты дипломных работ для некоторых специальностей, для других – защита планируется в очном формате.

Маландзия уточнил: «Проведем защиту, как полагается, с соблюдением всех норм безопасности – малочисленными группами, с дезинфекцией, масками и прочими мерами безопасности. Единых сроков сдачи дипломных нет, каждый факультет готовит предложения по датам, чтобы в университете одномоментно не собиралось много людей».

Всего в АГУ в этом году 683 выпускника. Даты проведения вступительных экзаменов пока не утверждены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия