Наша – не наша война

8 и 9 мая люди мира отметили 75-летие окончания Второй мировой войны. Только Нидерланды обычно отмечают День освобождения 5 мая. Ну, Нидерланды – это страна контрастов и любит быть чуть-чуть не такой, как все. За это мы ее и любим.

На этот раз не было парадов, бряцания оружием, пламенных речей и чеканного марша. Все, сидя на удаленках, скромно поздравляли друг друга с победой над коричневой чумой, и только в Белоруссии бесстрашный батька Лукашенко, наплевав на все вирусы с их коронами, устроил полноценный военный парад. По улицам Минска проехали боевые машины, танки, гаубицы и другие образцы военной техники, а в воздухе носились истребители и вертолеты. Теперь мир с замиранием сердца опасается возможной вспышки эпидемии в Белоруссии. Дай бог, чтобы пронесло.

В Российской Федерации из-за пандемии состоялась только воздушная часть парада. Президент Путин сказал, что парад не отменяется, а только переносится на 3 сентября, которое теперь в РФ считается официальным окончанием Второй мировой войны. Для справки: после окончания войны с гитлеровцами последним противником стран антифашистской коалиции оставалась Япония, которой объявили войну около 60 стран. Гордые сыны Страны восходящего солнца капитулировать не собирались и хотели сражаться до конца. Они, наверное, долго не сложили бы оружия, и война могла продолжаться до бесконечности. Но тут 6 августа американцы сбросили две атомные бомбы на Японию, и это побудило японцев пересмотреть свое отношение к капитуляции. 2 сентября в 9:02 по токийскому времени (в 4:02 по московскому времени) на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, и крупнейшая война в истории человечества завершилась. Поэтому Владимир Путин и хочет провести парад победы в сентябре, но почему-то не второго, а третьего числа. Тоже хочет чуть-чуть отличаться от других. Вот поэтому мы его и... нет, ничего. Проехали.

Российский президент любит военные шествия, потому и не хочет отказать себе в удовольствии с трибуны Мавзолея глянуть, как мимо промаршируют бравые солдаты и офицеры, как проедет мощная военная техника, сотрясая асфальт и здание ГУМА, и мир в очередной раз должен боязливо поежиться. «Можем повторить», сказал недавно президент России в интервью ТАСС, имея в виду, что если кто захочет оспорить роль СССР в победе над нацизмом, то российские танки могут в показательном порядке снова пройтись по Европе. Смешливый парень он, этот Владимир Путин. Конечно, ничего он не повторит, он просто шутит, мило, по-своему, по-чекистски. Юмор у него специфический. На самом деле он белый и пушистый, и взгляд у него добрый-добрый. Где я видел такой взгляд? Вспомнил! Такой взгляд я видел в особом отделе в/ч 2453, где в 1984-85 гг. имел счастье проходить срочную службу. Все особисты старались придавать своему взгляду ласку и теплоту, как будто они к простому доходяге-солдату относятся с добротой и душевным пониманием. Но периодически в этих глазах мелькал стальной блеск стрелка-ковбоя, чья рука все время лежит на рукоятке кольта, дабы успеть первым. Вот так и у президента соседней с нами страны. Пошутит-пошутит, а потом как зыркнет сталью – и прямо холод по спине.

Это была шутка.

Повело меня в сторону, а я хотел поговорить о победе.

Не раз я отмечаю, что из всех праздников День Победы для меня особый, и каждый раз я склоняю голову перед всеми героями, которые в нечеловеческих условиях, через множество ошибок и просчетов советского руководства огромной кровью и неисчислимыми жертвами все-таки выдрали победу у германских нацистов. Конечно, Запад и США тоже в немалой степени приложили силы для этой победы, но я считаю, что основная роль победителя за советским солдатом. Говоря «советским», я не подразумеваю «русским». Там были все, все жители наших республик, все национальности, которые тогда проживали на одной шестой части суши. И теперь делить победу на пятнадцать частей и выяснять, кто за что боролся, я думаю, это просто глупо.

Каждое 9 мая я хожу в парк Ваке, где собираются ветераны, которых с каждым годом все меньше и меньше. По прошлогодним данным, в стране было 492 ветерана ВОВ, из них 99 женщин. В этом году их осталось 372. Ветераны, которым за девяносто и больше, к своей ежемесячной повышенной пенсии в 400 лари получают еще надбавку в 44 лари. Весьма негусто, сказал бы я. И в прошлом году, и в этом на День Победы ветеранам одноразово зачислили по 600 лари. Будь моя воля, я оставшихся в живых участников ВОВ катал бы как сыр в масле. Они, эти люди, заслужили того, чтобы в своем глубоко пожилом возрасте пожить по-человечески. Интересно, какая-нибудь политическая партия (а их у нас более 200) взяла шефство над этой категорией людей? Не знаю, не слышал про такое. В Германии и Великобритании ветераны Второй мировой войны могут получать до 10 тысяч долларов в месяц, а в Израиле ежемесячное пособие ветеранов войны и узников лагерей составляет около 1500 долларов. Наши ветераны таким выплатам могут только позавидовать.

В этом году из-за известных событий в парк Ваке я не попал. По телеку видел, как один ветеран, прижимая к себе портрет Сталина, тяжело шагал к могиле неизвестного солдата. Сотрудники патруля, двое ребят, бережно подвели его к искомому месту, а потом проводили до выхода. Очень трогательное зрелище, намного трогательнее всех официальных делегаций с их венками и речами и религиозными деятелями, которые тоже посетили парк со свечками в руках.

Но, конечно, в очередной раз не обошлось без реплики, что «это была не наша война, не наша победа». Неулыбчивый директор литературного музея Лаша Бакрадзе, сын очень колоритного отца Акакия Бакрадзе, предложил праздновать праздник Победы 8 мая, вместе со всей Европой, а не 9-го, когда победу празднует Россия. Кроме России 9-го празднуют Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан. 9 мая также отмечают в Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине. Разве не лучше отметить праздник вместе с бывшими однополчанами, с теми, с кем дошел до Берлина, спал в одной землянке, укрывался одной шинелью и хлеба горбушку – и ту пополам? Что в этом плохого? Но Лаша Бакрадзе считает, что лучше с европейскими странами, может, тогда они быстрее возьмут нас к себе. Все равно ведь не возьмут, и директор Лаша это прекрасно знает, но хочет просто напомнить о себе.

Напомнил.

По-моему, все это мелко. По такой логике давайте тогда и Рождество, и Пасху тоже отмечать не в один день с северным соседом. Будем праздновать с католиками, потому что они – Европа. А еще лучше... (тут я сделал большую паузу), а еще лучше перейдем в католицизм! Вот РПЦ от злости изойдется.

P.S. Много лет тому назад я учился в ГИТИСе. У нас на вахте работала милая женщина, Мария Захаровна, пожилая, но очень активная. Она всегда участвовала в наших разговорах, давала советы, поучала студентов, угощала чаем и рассказывала про свою жизнь. Она говорила, что работала литературным секретарем у писателя Вадима Кожевникова, и его знаменитый роман «Щит и меч» – это ее работа.

И вот однажды эта интеллигентная женщина в разговоре со мной вдруг сказала:

– Ну, вас, грузинов, Отечественная война не коснулась, Сталин не призывал грузин на войну.

После этого ее утверждения я засомневался, что она могла диктовать военные тексты писателю Кожевникову. Тогда я, помню, распалился (молодой был, горячий, кровь играла) и сказал ей, что более 300 000 грузин погибли в ВОВ, но она, по-моему, мне не поверила.

И чем этот наш Лаша Бакрадзе отличается от вахтерши Марии Захаровны? В ментальном отношении они, по-моему, одинаковые.

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