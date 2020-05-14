Юбилейные торжества в честь Владислава Ардзинба отложили на осень

Спустя пять дней после того, как 9 мая 1945 года в маленькой Абхазии, как и по всему бескрайнему Советскому Союзу, отзвучали ликующие возгласы узнавших о победе, именуемой ныне великой, в селе Нижняя Эшера под Сухумом родился мальчик, которого теперь многие в нашей республике называют «великим Владиславом». Рождение первенца традиционной стрельбой в воздух приветствовали тогда в молодой семье фронтовика Григория Ардзинба, который ранее после тяжелого ранения был демобилизован из действующей армии и вернулся к родным пенатам, и Надежды Язычба.

Так ныне в Абхазии и отмечают эти даты – сперва очередную годовщину Победы советского народа над нацистской Германией, а затем очередную годовщину со дня рождения основателя современного абхазского государства. В этом году празднование обоих 75-летних юбилеев, увы, «попало под каток» коранавирусной пандемии. Сегодня из всех планировавшихся ранее массовых мероприятий (они отложены на осень) провели только возложение минимальным числом участников церемонии цветов к мемориалу Владислава Ардзинба в Нижней Эшере. Почтить память первого президента Абхазии пришли пятый ее президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, представители правительства, общественность.

Отложено и проведение международной научно-практической конференции, посвященной этой дате, продлен до 30 декабря конкурс проектов будущего памятника Владиславу Ардзинба на площади Свободы в Сухуме (два памятника ему уже поставлены в регионах – Гагре и Ткуарчале).

В марте 2010 года, откликаясь на его смерть под рубрикой «Взгляд из…» на «Эхе Кавказа», российский политолог Сергей Маркедонов писал: «Владислав Ардзинба оказался в самом центре сложнейшего процесса судорожного распада СССР и связанных с ним рождения новых наций-государств, межэтнических конфликтов, роста насилия и агрессии… Конец 1980-х – начало 1990-х годов выдвинули на авансцену плеяду неординарных людей, которые совсем не походили на старцев из Политбюро. Многие из них были блестящими ораторами, прекрасно образованными, знающими иностранные языки, готовыми к полемике и жесткой идеологической борьбе, претендовавшими на роль «отцов нации»… В этом ряду свое достойное место занимает и Владислав Ардзинба. Человек, сделавший себя сам и прошедший путь от скромного научного сотрудника до президента непризнанной республики, дождавшегося, впрочем, начала ее международной легитимации… Представители абхазской политической и интеллектуальной элиты уже сравнивают его роль с ролью Гарибальди для итальянцев, Уоллеса для шотландцев и Пилсудского для поляков».

И сразу же другая цитата: «…Как Гарибальди в истории итальянцев, как Уоллес для шотландцев, Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем абхазского народа – лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный момент в своей истории». Эти слова принадлежат Константину Затулину, депутату Государственной Думы РФ, директору Института стран СНГ.

Обратите, впрочем, внимание, что в обоих случаях это взгляд извне. В реальности мне трудно представить себе, чтобы кто-то в абхазском обществе сравнивал Владислава Ардзинба с Пилсудским; с Уоллесом, которого подавляющее большинство представляет по кинофильму «Храброе сердце», и Гарибальди. Но в Абхазии, так уж повелось, совсем другая традиция, и это началось еще при его жизни: Владислава обычно ставят в ряд с другими знаковыми фигурами многовековой истории своей страны – первым абхазским царем Леоном, жившим в конце VIII века, владетельным князем Келешбеем Чачба (конец XVIII – начало XIX веков), советским руководителем республики Нестором Лакоба…

Напомню основные вехи биографии Владислава Ардзинба. В селе Нижняя Эшера прошли его детство и школьные годы. В 1962-1966 гг. он учился на историческом факультете Сухумского госпединститута, по окончании которого поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР. Окончив ее, проработал в этом институте с 1969 по 1988 годы, занимаясь историей и культурой Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1987 г. был назначен заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения АН СССР. Автор более 40 научных трудов.

В 1988 г. избирается директором Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа (после ухода из жизни возглавлявшего институт Георгия Дзидзария. В том же году он избирается депутатом Верховного Совета Абхазии, а в 1989 г. – депутатом Верховного Совета СССР, в котором возглавлял подкомиссию по государственному и правовому статусу автономных образований и стал членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1990 г. был избран председателем Верховного Совета Абхазии, в начале 1992 года, после формирования нового его, первого постсоветского, созыва также избран на этот пост. После ввода войск Госсовета Грузии и начала вооруженной агрессии против Абхазии становится председателем Государственного комитета обороны. С созданием во время войны регулярной армии Владислав Ардзинба стал Главнокомандующим Вооруженными силами Республики Абхазия.

26 ноября 1994 г. абхазским парламентом был избран первым президентом Республики Абхазия, а 3 октября 1999 г. всенародным голосованием вновь избирается на пост главы государства. В начале 2000-х, когда ему было еще далеко до шестидесяти лет, из-за болезни у него возникли проблемы с речью, и он перестал появляться на публике. Ушел из жизни 4 марта 2010 года, за два месяца до 65-летия.

Владислав Ардзинба был доктором исторических наук, действительным членом Академии наук Абхазии, Адыгской Международной академии наук, лауреатом Международной Кандуровской премии 1995 г. Удостоен ордена «Ахьдз-Апша» первой степени, звания Героя Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия