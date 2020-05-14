Красоте разрешат спасать мир с понедельника

Отменяя запреты: 18 мая в Грузии возобновят работу салоны красоты. Правда, теперь по новым правилам.

«Поначалу будет большой бум. Люди уже записываются, но, наверное, такой работы, какая была раньше, – не будет. Стоимость услуг возрастет независимо от нас», – говорит владелица салона ART visage studio Кетеван Какабадзе. Средства индивидуальной защиты, которые нужно будет менять после каждого клиента, по ее словам, уже подорожали. Те же маски, которые стоили приблизительно 50 тетри до пандемии, сейчас стоят больше одного лари. В вопросе соблюдения дистанции, как полагает Кетеван Какабадзе, в ее салоне проблем не возникнет.

«Наша команда не очень большая – нас всего 4-5 человек, поэтому нам хватит пространства, и мы сможем (соблюдать дистанцию). Но есть салоны, где площадь поменьше, и я не знаю, что с ними будет. Наверное, многие закроются, они физически не смогут продолжить работу. Многие уже закрылись. На Facebook есть группа «Критика салонов красоты Тбилиси», там сейчас часто можно встретить посты о продаже инвентаря, пишут, что закрывают салоны», – говорит Кетеван Какабадзе, которая с середины марта остановила работу своего салона.

Примерно столько же не работает и NS. Его совладелица – Нина Бабаян говорит, что пока нет перечня новых правил, все находятся в легком замешательстве. Согласно шестиэтапному плану снятия ограничений, салоны должны были открыться 8 июня, впрочем, сегодня стало известно, что сфера красоты сможет начать принимать клиентов уже с понедельника.

«Необходимо объяснить, что происходит. Нам до сих пор четко не сказали, будет ли действовать правило, запрещающее нахождение в одном пространстве более пяти человек. Наш салон хоть площадью 120 квадратных метров, но одних только сотрудников девять человек (…) Если же мастерам придется работать небольшим составом, по очереди, – это ведь все будет связано с финансами. Если мастер будет работать через день и доход, соответственно, будет сокращаться, – как я буду платить аренду, коммунальные услуги?»

О том, что салоны красоты смогут приступить к работе раньше, чем предполагалось до этого, сегодня объявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава:

«Процедуры будут проводиться по совершенно иным принципам: будет меньше людей, электронная очередь, будет соблюдаться социальная дистанция. И мы, как потребители, тоже должны с большей ответственностью отнестись к этому вопросу», – сказала министр.

А в Минздраве пообещали, что к концу дня перечень новых правил будет уже опубликован. Правила, как сказала «Эху Кавказа» Майя Микая, представительница департамента инспектирования условий труда Минздрава, уже разработаны. В их разработке помимо ведомства принимали участие представители этого бизнеса и бизнес-омбудсмен.

«Для того чтобы избежать скопления людей в салонах, станет обязательной предварительная запись. Каждый будет приходить в назначенное ему время, чтобы избежать очередей. В салоне на каждого клиента должно быть выделено пространство в пять квадратных метров. Также обязательным станет отдаление на два метра друг от друга рабочих мест мастеров. Снимать маску клиент сможет в случае, если она будет мешать при проведении косметологических процедур. Что касается салонов, расположенных на маленькой площади, где невозможно соблюдать дистанцию, там необходимо будет установить прозрачные барьеры, которые можно будет мыть и дезинфицировать».

Проверять, насколько точно представители салонов красоты будут следовать правилам, представители трудовой инспекции начнут с 18 мая. В случае их нарушения объекты будут оштрафованы. Размер штрафа, как заявляют в Минздраве, составит от трех до 15 тысяч лари.