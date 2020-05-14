Почему рубят пицундскую сосну?

В социальной сети Facebook появились фото- и видеоматериалы с лежащими на обочине аллеи стволами спиленных деревьев в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Абхазские пользователи заподозрили, что реликтовые пицундские сосны вырубаются для коммерческой цели. Директор заповедника Даур Джергения уверяет, что специалисты обследовали рощу и обнаружили сосны, пораженные вредителем-лубоедом. Принято решение их спилить и утилизировать, чтобы остановить распространение насекомых и сохранить рощу.

В последнее время чаще всего о неприятностях, происходящих то тут, то там, мы узнаем из публикаций в социальных сетях. Вот и на этот раз: позавчера лесники Пицундо-Мюссерского заповедника начали пилить и рубить сосны в уникальной реликтовой пицундской роще, а уже сегодня появилась публикация с фото- и видеоматериалами, иллюстрирующими происходящее. В комментариях люди высказывали предположение, что деревья вырубают, чтобы освободить место для строительства очередного коммерческого объекта, или рубят их на стройматериалы.

Чиновники и должностные лица разного уровня никогда не информируют граждан о своих планах, а когда поднимается шум, недоумевают, почему они так агрессивно реагируют на их действия. Реакцией на бурное обсуждение судьбы пицундских сосен из заповедника стала публикация представителями администрации г. Гагры акта лесопатологического обследования сосновых насаждений, который был составлен специалистами 5 мая 2020 года.

Акт подписали главный лесничий, инженер-лесопатолог, лесник и зональный эколог. В нем указано, что с 20 апреля по 5 мая специалисты провели лесопатологическое обследование сосновых насаждений на площади около 60 га. Были выявлены деревья, зараженные сосновым лубоедом, на территории курорта Пицунда (девять единиц), на мюссерской Госдаче (тринадцать единиц) и на территории заповедника (четырнадцать единиц).

Комиссия сделала вывод, что зараженные деревья необходимо вырубить и утилизировать.

Даур Джергения, директор Пицундо-Мюссерского заповедника, говорит, что заболевание реликтовой пицундской сосны известно давно и бороться с ним можно, только убирая из рощи зараженные деревья: «Есть такая болезнь, сколько существует пицундская сосна, ни наши предки, ни мы не можем ее искоренить, ее вызывает большой сосновый лубоед. Он заселяется и начинает грызть. И у нас на этом участке, с чего вот этот ажиотаж весь пошел, месяц тому назад перед объявлением карантина появилось зараженное дерево. Мы вовремя не смогли его убрать, за месяц стоящие вокруг него деревья заразились. Другого метода борьбы нет, единственный – механическим способом его убрать и вывезти во избежание дальнейшего распространения, потому что эти деревья являются очагом заражения. Вот мы пропустили месяц в связи с карантином, поэтому нам на этой площадке пришлось девять штук убрать. Сосновый лубоед сверху вниз не может летать, он крону поедает, высасывает сок и перелетает на здоровое дерево».

Больные растения необходимо убрать из рощи, вывезти на полигон и сжечь, особенно это касается кроны, где вредителей больше всего. Нет никакого смысла рубить пораженные лубоедом деревья, потому что использовать их в строительстве нельзя, считает Джергения.

Он также сообщил, что зараженные деревья убирают каждый год, все они состоят на учете, имеют свой номер, и уничтожить без причины ни одно нельзя: «Так мы это делаем каждый год. В разное время количество зараженных деревьев то больше, то меньше. Года три тому назад у нас было не 13-14 деревьев, а бывало и пятьдесят. На том месте осталось еще пять штук, потом на Госдаче Совмина Абхазии – 13 деревьев. Я хочу, чтобы народ знал, что у меня есть огромная Красная книга, все эти деревья у нас на учете. И для того чтобы списать дерево, мы пишем, по какой причине, какая болезнь, год, месяц и день, все записываем, чтобы эти деревья списать. Номера деревьев мы, когда их срезаем, эту бирку забиваем в пень, чтобы, если кому-то это нужно, человек пришел и посмотрел».

В комментариях участники обсуждения возмущенно писали, что люди, которые пилят сосны, их не сажали. Но Даур Джергения рассказывает, что посадки сосен производятся регулярно: «Вчера, позавчера и сегодня, где мы работаем, если кому-то это интересно, пусть придет и посмотрит. Мы пять лет тому назад посадили саженцы, которые сегодня выросли до двух-трех метров. Мы возобновляем. А с другой стороны, они у нас великовозрастные деревья, им в среднем 150 лет и больше. А свыше 110 лет дерево уже перестойное, и нужно возобновление. С помощью «Росатома», курорта Пицунда я двадцать с лишним гектаров от грабинника очистил. А грабинник – это сорняк, который не дает сосне развиваться. Оставили сосну, клекачку и кизил, а все остальные сорные растения были убраны. Пицундская сосна дает семена раз в три-пять лет, поэтому мы пересаживаем ее из-под полога леса. Выращенная искусственно, она очень капризная».

Сотрудники заповедника каждый год 1500-2000 саженцев подсаживают в так называемые окна, где сосны растут редко. У лесоводов, по словам Джергения, есть термин – «содействие естественному возобновлению путем боронения». Приезжает трактор с бороной, снимает слой дерна и рыхлит почву, чтобы создать условия для естественного прорастания семян. Это наиболее эффективный способ, потому что искусственно выращенные саженцы редко приживаются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия