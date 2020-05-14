«Не верю, что у нас столько заболевших»

– Доверяете ли вы официальной информации и статистике по коронавирусу?

Эльза: Я не могу сказать, что я полностью доверяю статистике, потому что я уверена, что почти всегда бывают преувеличения. Вирус, конечно, есть, но я считаю, что статистика преувеличивает, что так много больных и что все так плохо. Даже если человек попал в больницу просто с температурой, они могут назначить ему этот вирус. И никто ничего не сможет сказать в ответ, кто им докажет?

Галина: Нет, я полностью не доверяю. Да, вирус есть, не отрицаю, но не такой страшный, как его раздули. Что-то там за этим кроется. Это мое мнение. Я и не верю, что здесь есть серьезные больные.

Мария: Может быть, я буду звучать наивно, и понятно, что мы не живем в идеальном мире, но, тем не менее, я склонна доверять официальной статистике по одной причине: мне кажется, государство должно быть заинтересовано публиковать объективную информацию, чтобы общество было готово. А вообще, мне кажется, что нашему народу иногда свойственен некий нездоровый скептицизм. В тех случаях, когда необходимо поберечься, поберечь близких, люди не склонны придавать таким призывам значение. Даже мировая практика, кризис в глобальном масштабе людей не пугает.

Тамара: Я не хочу причислять себя к людям, которые настроены скептически и вообще не верят в этот вирус. Тот факт, что он существует, очевиден, но немного раздражает, как СМИ раздувают его. А это бесспорно так, потому что я читаю, смотрю статистику. Люди перепуганы настолько, что ощущение, что смертность от него стопроцентная. Никто уже не смотрит, что у 80 процентов он проходит в легкой или бессимптомной форме. Здесь люди, в отличие от других стран, относятся более спокойно к этому. Хотя есть категория родителей маленьких детей, которые почему-то напуганы.

Марина: Я не до конца доверяю, по крайней мере, официальной информации. Я не отрицаю факт существования этого вируса у нас, но не очень-то верю, что у нас столько заболевших. Здесь будет труднее манипулировать информацией, потому что город у нас маленький, все друг друга знают. Правду рано или поздно все узнают.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия