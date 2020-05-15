Instagram восстановил и снова заблокировал страницу Кадырова

14 мая, два дня спустя после блокировки, Instagram восстановил, но тут же обратно забанил аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова @kadyrov._95, с которого он регулярно выходил в прямые эфиры.

То же самое произошло и со страницами, на которых активно освещалась деятельность республиканского руководителя, в частности, аккаунтом фонда имени Ахмата Кадырова @za_kadyrova_95eng.

В данное время при переходе по адресам, Instagram выдает пустые страницы и просит проверить правильность написания адреса страницы.

Существуют и другие страницы, освещающие жизнь Кадырова: например, @za__kadyrov__95.

12 мая фейсбук сообщил о блокировке нескольких страниц, которые принадлежат главе Чечни, состоящему в санкционном "списке Магнитского". После чего оказались удаленными и страницы ближайшего окружения регионального руководителя – Адама Делимханова, Магомеда Даудова, Абузайда Висмурадова, Вахита Усмаева, Муслима Хучиева. На данный момент их аккаунты активны.

Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев ранее сообщал, что удаленные страницы не имеют никакого отношения к главе Чечни, а их ведением и раскруткой занимаются совсем другие люди.

Напомним, что в июне 2019 года страница Кадырова была также заблокирована, годом ранее был прекращен доступ к аккаунту @za_kadyrov_95. Такого же рода блокировка была в ноябре 2018 года. Старые страницы главы Чечни и в Instagram, и в Facebook соцсетями были закрыты 23 декабря 2017 года. Это произошло из-за того, что США внесли его в санкционный "список Магнитского".