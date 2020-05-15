Президент Грузии помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия - движение за свободу» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.

По словам президента, ею помилованы «одиозные фигуры» лишь для того, чтобы вывести страну из политического кризиса, что это помилование не снимает с оппозиционных лидеров вины.

«Я приняла решение и издала акт о помиловании Угулава и Окруашвили. Прежде чем их помилование вступит в силу, я хотела бы обратиться к обществу, для которого моё сегодняшнее решение будет нелегко понять и может быть даже непростительно. Я хотела бы уточнить для всех суть помилования. Я не милую политзаключенных, потому что с полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии политзаключенных не существует», — заявила президент Грузии.

Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС.

Договоренности предусматривали, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. В рамках соглашения, по заявлению оппозиции, на свободу должны были выйти экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа. Оппозиция называла их «политзаключенными» и требовала их незамедлительного освобождения.

«Грузинская мечта» категорически опровергала существование политзаключенных в стране, как и то, что в рамках договора от 8 марта правящая сила обязалась их освободить.

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