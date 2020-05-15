Грузинские полгода Европы

Грузия передала Греции председательство в Комитете министров Совета Европы на следующие шесть месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония состоялась в режиме видеоконференции.

Грузия официально сложила полномочия председателя Комитета министров Совета Европы. На этом посту Тбилиси на следующие шесть месяцев сменят Афины. Официальная церемония передачи полномочий прошла сегодня в формате видеоконференции. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подвел итоги председательства страны. Затем ключ, символизирующий председательство, был передан в Страсбурге постоянному представителю Греции при Совете Европы.

Постпред Тбилиси Ираклий Гивиашвили, участвовавший в онлайн-заседании, отметил, что страны-партнеры Грузии по организации остались довольны результатами грузинского председательства:

«На заседании Комитета министров был заслушан подробный отчет о том, что было сделано за время председательства Грузии. Документ уже находится в открытом доступе. Высокопоставленные представители Совета Европы отмечают, что председательство Грузии было довольно успешным».

Среди главных приоритетов Грузии на посту председателя Совета Европы были защита прав человека и окружающей среды; включение граждан в процесс принятия решений; правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия; усиление демократии через образование, культуру и вовлечение молодежи.

По словам замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия, в рамках программы председательства Грузия провела соответствующие мероприятия по всем приоритетным направлениям:

«Одним из важных приоритетов для нас были права человека и защита окружающей среды. В связи с этими вопросами была разработана декларация. И очень важно, что эта декларация будет представлена не одной страной, а тремя государствами-председателями – Грузией, Грецией и Германией, которая примет эстафету от Афин в ноябре этого года».

Вместе с тем в опубликованном отчете отмечается, что пандемия COVID-19, разгар которой пришелся как раз на грузинское председательство, стала серьезным вызовом для работы организации, но, благодаря усилиям Тбилиси и поддержке соответствующих служб организации, работа Комитета министров возобновилась в начале апреля по новым методам, таким как письменные процедуры и видеоконференции.

«Благодаря этому Комитет министров смог проводить заседания и принимать важные решения. Также принята декларация Комитета министров о сохранении стандартов и ценностей Совета Европы во время борьбы с пандемией COVID-19», – говорится в отчете.

Оперативность действий Тбилиси в вопросе борьбы с пандемией в Европе отмечали неоднократно. Реагирование властей страны на вирусную угрозу не раз приводилось в качестве примера в отчетах различных европейских организаций. И в этих вопросах, отмечают наблюдатели, обычно неповоротливая бюрократическая машина Страсбурга сработала на удивление быстро.

Отличился Тбилиси и щедростью – в рамках председательства в Комитете министров правительство Грузии внесло добровольный взнос в размере 500 000 евро на проекты Совета Европы, входящие в приоритеты председательства Грузии. Соглашение о добровольном взносе было подписано 27 ноября 2019 года главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Сегодня, спустя шесть месяцев, госпожа Пейчинович-Бурич особо отметила роль Грузии в решении важных для всей Европы вопросов:

«Хочу поздравить Грузию с успешным завершением председательства в Совете Европы. За последние шесть месяцев под руководством Грузии было проведено много мероприятий, содействующих включению граждан в процессы принятия решений, направленных на улучшение правосудия, ориентированного на ребенка, культуры, прав человека и других вопросов. Соответствующие инициативы и конференции, проведенные в период председательства Грузии, дали старт дискуссиям, которые в итоге приведут к принятию очень важных решений в этих вопросах».

При этом высокопоставленные европейские чиновники не стали заострять внимание на том факте, что в самой Грузии оппозиция и гражданский сектор не раз обвиняли и продолжают обвинять руководство страны в нарушении прав человека, наличии политзаключенных, клановости судебной системы и влиянии ботанических пристрастий лидера правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили, на окружающую среду.

Тбилиси возглавлял Комитет министров СЕ впервые в истории, приняв председательство в ноябре 2019 года от Парижа. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств. Целью Совета Европы является содействие сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.